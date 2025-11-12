Ông Trần Huy Tuấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Ngày 12.11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng ông Trần Huy Tuấn (bìa trái) ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. HĐND tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 33 (ngày 12.11) bầu ông Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị hôm nay, phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Huy Tuấn gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới đối với ông.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân - gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: PHÚC NGƯ

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến; đồng tâm - đồng chí - đồng thuận - đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tỉnh Lào Cai; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quá trình công tác, ông Tuấn từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cũ; Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cũ; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ.

Ngày 24.6, ông Tuấn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (sau hợp nhất).