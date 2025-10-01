Thôi thúc khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN (trực tuyến); ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh Văn phòng Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN.

Phía T.Ư Đoàn có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó ban Công tác Đoàn, đã chủ trì chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chương trình còn có sự tham dự của nhiều nhà báo, các nhạc sĩ, ca sĩ và sinh viên các trường đại học có khoa thanh nhạc…

Những từ khóa cần lưu ý

Thông tin tại chương trình, anh Nguyễn Thái An cho biết BTC có một số từ khóa cần lưu ý. Đầu tiên là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tổ chức ngay sau Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN. Vì vậy, những tư tưởng lớn của Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN cần phải được cụ thể hóa trong Đại hội Đoàn, và từ khóa quan trọng nhất chính là "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Anh Nguyễn Thái An cũng cho biết tinh thần, tư tưởng chính trong dự thảo Văn kiện và trong Đại hội lần này là tinh thần "Tiên phong", với 5 nội hàm cơ bản: Tiên phong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần "Tiên phong" cũng là thể hiện rõ nét nhất khát vọng cống hiến dựng xây đất nước trong bối cảnh mới của tuổi trẻ VN.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thanh niên, cũng như đột phá của tổ chức Đoàn là tham gia phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để đưa VN sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Đây cũng là điểm cần lưu ý.

"Chúng tôi mong muốn những từ khóa, tinh thần đó sẽ được thể hiện rất rõ nét trong giai điệu và ca từ của các ca khúc tham gia cuộc thi năm nay", anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh và cho biết khi sáng tác, các tác giả lưu ý tính toán hợp lý nhất, đảm bảo tính ứng dụng trong truyền thông, phù hợp để lan tỏa mạnh mẽ trên mọi nền tảng số, từ các sự kiện lớn đến mạng xã hội.

Được sử dụng AI đến mức độ nào?

Trước thông tin về việc được phép sử dụng hoặc tham khảo trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà báo và nghệ sĩ tham gia chương trình đặt vấn đề về quy định mức độ sử dụng AI trong tác phẩm dự thi cũng như những lo ngại về tác quyền. Về vấn đề này, anh Nguyễn Thái An cho rằng AI hiện nay là công cụ không thể thiếu trong cuộc sống, ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực. BTC kỳ vọng lựa chọn ca khúc thật sự phù hợp với thanh niên và có sức lan tỏa, vì vậy không giới hạn được phép sử dụng AI đến mức độ nào. Tuy nhiên, AI không thể thay thế con người; và một sản phẩm để chạm được đến công chúng không thể chỉ sử dụng AI là làm được, mà cần có tư duy, sự sáng tạo của tác giả. Anh Thái An cũng lưu ý dù không có giới hạn, tuy nhiên cần phải minh bạch, làm rõ mức độ tham khảo AI để đảm bảo các quy định về đạo đức sử dụng AI và tác quyền.

Cũng trao đổi về vấn đề này, nhạc sĩ Hoài An cho biết khi chấm bài, ban giám khảo nhìn vào sẽ biết được ca khúc đó sử dụng AI đến đâu nhưng vẫn cần sự trung thực của tác giả. "Đối với người nghệ sĩ, nhiệm vụ và đam mê của họ là được đóng góp sức lao động, được sáng tác. Chính vì thế sẽ rất vô nghĩa nếu đóng góp bằng cách nhờ AI sáng tác. Những ai sử dụng AI càng nhiều, đối với Hoài An đó là người không yêu nghề, và không có khả năng tự tạo ra sản phẩm của riêng mình mới nhờ đến công nghệ", nhạc sĩ Hoài An nhìn nhận.

Nhạc sĩ Đức Trịnh nhìn nhận cuộc thi là hoạt động rất ý nghĩa và kêu gọi các nhạc sĩ nhiệt tình hưởng ứng tham gia, vì đây là điều kiện để thể hiện tình yêu của nhạc sĩ đối với thanh niên.

"Mong rằng các anh em nghệ sĩ hãy cùng hưởng ứng với những sáng tạo hết mình vì thế hệ trẻ. Tôi tin tưởng rằng cuộc thi sẽ có được nhiều tác phẩm hay đóng góp vào kho tàng âm nhạc của Đoàn Thanh niên, cũng như để lại những giá trị về âm nhạc cho công chúng, cho Tổ quốc và cho thanh niên của chúng ta", nhạc sĩ Đức Trịnh nhắn gửi.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình, Nguyễn Trần Hoàng Thịnh (Thịnh Kainz, đại diện nhóm DTAP) cho biết sau thành công của Made in Vietnam một phần nào đó cũng minh chứng được những ca khúc về tình yêu nước được người trẻ viết ra vẫn sẽ có sức sống, sự lan tỏa mạnh mẽ.

Từ đó, Thịnh Kainz đặt nhiều kỳ vọng: "Bản thân mình nhận thấy từ sau chuỗi các sự kiện trọng đại của đất nước vừa diễn ra, tinh thần yêu nước của người trẻ tăng lên rất cao, chính vì thế cuộc thi lần này sẽ nhận được nhiều ca khúc hay, cũng như là những góc nhìn rất mới từ các bạn thanh niên".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng cho biết với "máu" thanh xuân vẫn luôn chảy trong người, chắc chắn sẽ tham gia viết một ca khúc về thanh niên trong cuộc thi lần này. Bên cạnh đó ông sẽ chọn lựa để tặng cho đại hội 100 bài hát với tựa đề "Ca khúc thanh niên".

Khơi dậy niềm cảm hứng và khát vọng cống hiến

Chia sẻ tại chương trình, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông đồng hành, tích cực quảng bá để cuộc thi lan tỏa sâu rộng, giúp những tác phẩm xuất sắc trở thành "hành trang tinh thần" của tuổi trẻ cả nước trong hành trình mới. Âm nhạc sẽ là nhịp cầu nối trái tim, giúp hình ảnh người đoàn viên, thanh niên thời đại mới đến gần hơn với xã hội.

Đồng thời, anh Nguyễn Ngọc Toàn cho biết những ca khúc được sáng tác hôm nay không chỉ phục vụ Đại hội mà còn góp phần hình thành "di sản âm nhạc" của tuổi trẻ VN, đồng hành cùng thanh niên trong nhiều năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định để góp phần vào thành công của Đại hội, công tác tuyên truyền, đặc biệt là thông qua các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, có một vai trò vô cùng to lớn. Chúng ta không chỉ cần những khẩu hiệu, những bài viết, mà còn cần những giai điệu có sức sống, có khả năng lay động hàng triệu trái tim, thắp lên ngọn lửa tự hào và thôi thúc hành động. Bởi âm nhạc có một sứ mệnh thiêng liêng là kết nối và truyền cảm hứng, đồng thời hun đúc tinh thần, khát vọng sống, cống hiến của thanh niên.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn chính thức kêu gọi và trân trọng mời các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, đặc biệt là các tác giả trẻ, trong và ngoài nước, hãy dành tâm huyết, tài năng và sức sáng tạo của mình để tham gia cuộc thi. Cuộc thi không chỉ để chọn lựa ca khúc chính thức cho Đại hội, mà mong muốn thông qua cuộc thi lần này sẽ có thêm nhiều ca khúc hay về đề tài thanh niên, khơi dậy niềm cảm hứng và thôi thúc khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ VN trong kỷ nguyên mới.