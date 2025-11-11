Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 11.11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Ngọc cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao quyết định cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc ẢNH: TÙNG ANH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nhấn mạnh việc luân chuyển cán bộ là để thực hiện triệt để chủ trương "cán bộ chủ chốt không là người địa phương", trong đó có chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương cho hay, Hưng Yên hiện có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng, do vậy, tin tưởng ông Phạm Quang Ngọc với bản lĩnh, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác tại nhiều cương vị, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp cận nhanh, triển khai tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cam kết trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình để nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, trở thành thành phố, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc, cùng cả nước tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.