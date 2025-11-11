Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Trần Cường
Trần Cường
11/11/2025 18:10 GMT+7

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 11.11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Ngọc cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Điều động Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - Ảnh 1.

Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao quyết định cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

ẢNH: TÙNG ANH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nhấn mạnh việc luân chuyển cán bộ là để thực hiện triệt để chủ trương "cán bộ chủ chốt không là người địa phương", trong đó có chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương cho hay, Hưng Yên hiện có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng, do vậy, tin tưởng ông Phạm Quang Ngọc với bản lĩnh, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác tại nhiều cương vị, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp cận nhanh, triển khai tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cam kết trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình để nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, trở thành thành phố, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc, cùng cả nước tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, tại tỉnh Ninh Bình, có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh (Ninh Bình); Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 9.12.2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ngày 1.7, ông Ngọc được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin liên quan

Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

công tác cán bộ Phạm Quang Ngọc Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Tỉnh ủy Hưng Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận