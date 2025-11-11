Hưng Yên: Bắt người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa 3 người gần 5 tỉ đồng

Sáng 11.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Phùng Thị Thanh (48 tuổi, trú xã Quang Lịch, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bị can Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2020, quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ; nay là P.Trà Lý, Hưng Yên), bà Thanh quen ông N.H.B (50 tuổi, trú P.Trà Lý).

Qua trao đổi, bà Thanh giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban Quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ, có khả năng mua được đất dự án với giá sàn. Ông B. tin tưởng và nhờ bà Thanh mua giúp 2 lô đất.

Thấy ông B. sập bẫy, bà Thanh đưa ra nhiều thông tin gian dối, tạo lòng tin và nhiều lần yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục mua đất. Từ năm 2020 - 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển cho bà Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Nhận được tiền, bà Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên còn xác định bà Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của 2 bị hại khác ở P.Trà Lý và xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) với cùng thủ đoạn trên.