Thời sự Pháp luật

Hưng Yên: Bắt người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa 3 người gần 5 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
11/11/2025 10:02 GMT+7

Làm nghề bốc mộ thuê nhưng Phùng Thị Thanh 'nổ' có mối quan hệ, có thể mua được đất dự án với giá sàn và lừa 3 người ở Hưng Yên, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Sáng 11.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Phùng Thị Thanh (48 tuổi, trú xã Quang Lịch, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Bắt người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa 3 người gần 5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Phùng Thị Thanh tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2020, quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ; nay là P.Trà Lý, Hưng Yên), bà Thanh quen ông N.H.B (50 tuổi, trú P.Trà Lý).

Qua trao đổi, bà Thanh giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban Quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ, có khả năng mua được đất dự án với giá sàn. Ông B. tin tưởng và nhờ bà Thanh mua giúp 2 lô đất.

Thấy ông B. sập bẫy, bà Thanh đưa ra nhiều thông tin gian dối, tạo lòng tin và nhiều lần yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục mua đất. Từ năm 2020 - 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển cho bà Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Nhận được tiền, bà Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên còn xác định bà Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của 2 bị hại khác ở P.Trà Lý và xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) với cùng thủ đoạn trên.

Tin liên quan

Bắt 2 bị can lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ

Bắt 2 bị can lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, lập công ty 'ma' để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đất dự án Mua đất giá sàn Bất động sản
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
