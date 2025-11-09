Nhận 21 tỉ đồng, bàn giao ngay đất dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 9.11, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), cho biết đã có những hộ dân đầu tiên đồng thuận bàn giao sớm mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Trong đó có 1 hộ dân dự kiến được bồi thường 21 tỉ đồng.

Phê duyệt phương án đến đâu chi tiền đến đó

Theo ông Ngô Hồng Khang, hiện nay, UBND phường Bình Phước đang tập trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Ngô Hồng Khang (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa tại vị trí những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng (ảnh chụp chiều 8.11) ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Xác định đây là dự án quan trọng, hưởng ứng chiến dịch 90 ngày đêm của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi chuẩn bị các bước, phường Bình Phước đã tổ chức phê duyệt bồi thường 41 hộ đợt 1. Đến nay, các hộ dân đã bắt đầu bàn giao mặt bằng. Thời gian tới, phường Bình Phước tiếp tục phê duyệt các phương án, và phê duyệt phương án đến đâu thì chi tiền đến đó; vận động người dân bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án", ông Khang nhấn mạnh.

Những người dân đầu tiên tại phường Bình Phước cưa hạ cây, bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Người dân đồng thuận

Trong số những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, gia đình anh Lê Tuấn Anh (con bà Lương Thị Trinh) là một trong những hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn tại khu phố Tiến Hưng 4, phường Bình Phước. Anh Tuấn Anh cho biết gia đình ai cũng đồng thuận.

Những hộ dân đầu tiên của phường Bình Phước đồng thuận với giá đền bù cho diện tích vườn cây bị thu hồi ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Diện tích nhà tôi bị thu hồi là 2,8 ha, lúc đầu cũng hơi băn khoăn, nhưng được sự vận động của chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước nên gia đình đồng thuận. Giá trị đền bù của nhà nước so với thực tế là được. Người dân cũng mong dự án cao tốc triển khai sớm, đúng tiến độ để phát triển kinh tế của địa phương", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Số cây sau khi được cưa, cắt sẽ được di chuyển ra ngoài, để bàn giao mặt bằng cho dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tương tự, ông Trương Minh Lương, ở khu phố Tiến Hưng 4, có 3,43 ha đất cao su và điều từ 15 - 20 năm tuổi bị thu hồi. Đây là diện tích vợ chồng ông đã canh tác nhiều năm, là nguồn thu chính của gia đình, khi nhận được thông tin dự án cao tốc đi qua, và diện tích đất canh tác bị thu hồi, gia đình ông đồng thuận, ủng hộ.

Theo ông Lương, tổng số tiền gia đình sẽ nhận được khoảng 21 tỉ đồng (trong đó gồm bồi thường về đất, cây trồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác).

Ông Trương Minh Lương cho biết, cả gia đình đồng thuận với giá đền bù của nhà nước và mong dự án đảm bảo tiến độ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Gia đình tôi đồng thuận, nhất trí với đơn giá bồi thường. Hôm nay tôi đã cắt cây, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ", ông Lương chia sẻ.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài 124,13 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 101 km. Tuyến cao tốc thiết kế 6 làn xe, vận tốc 100 - 120 km/h, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng.

Dự án chia thành 5 dự án thành phần, khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Trước đó, ngày 8.10, UBND tỉnh Đồng Nai phát động "Chiến dịch Quang Trung" - chiến dịch 90 ngày đêm cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, với mục tiêu thần tốc, quyết liệt, hiệu quả trong công tác bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các gói thầu thi công đồng bộ.