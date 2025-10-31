Phấn đấu đưa cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành về đích đúng kế hoạch

Chiều 30.10, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Tại địa bàn phường Chơn Thành và xã Nha Bích (thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua 2 địa phương này có chiều dài hơn 12,8 km. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là hơn 133,1 ha, với tổng số khoảng 658 thửa đất.

Một đoạn mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà đầu tư, đoạn qua xã Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó, chiều dài tuyến qua xã Nha Bích khoảng 10 km với 298 thửa đất, tổng diện tích gần 93 ha gồm; qua phường Chơn Thành dài khoảng 2,8 km với 360 thửa đất, tổng diện tích ảnh hưởng hơn 40,2 ha.

Đến nay, 2 địa phương đều đã bàn giao xong hồ sơ địa chính, mốc giải phóng mặt bằng từ Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng như thực hiện công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Lãnh đạo 2 xã Nha Bích và Chơn Thành cho biết, địa phương luôn xác định đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.

Đến nay, phường Chơn Thành đã bàn giao 158/335 thửa đất với diện tích 25,3/40,2 ha mặt bằng sạch, đạt 63%; xã Nha Bích bàn giao 85/264 thửa đất với diện tích 34,98/92,9ha, đạt 38%.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Chơn Thành, việc khó khăn hiện nay là nhiều hộ dân đủ điều kiện cấp đất tái định cư chưa thống nhất với mức tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, vì cho cho rằng tiền bồi thường về đất ở không đủ để người dân nộp tiền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích báo cáo đoàn công tác tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, bà Tôn Ngọc Hạnh, đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

Đối với nhà thầu, cần tranh thủ thời tiết nắng ráo, bắt tay vào thi công dự án tại các điểm đã được bàn giao mặt bằng sạch. Tỉnh luôn sẵn sàng nguồn vốn để giải ngân kịp thời. Liên quan đến bãi thải, mỏ vật liệu xây dựng, các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền để bố trí vị trí thuận lợi nhất.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai động viên đại diện đơn vị thi công ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đây là dự án trọng điểm quốc gia, được đông đảo người dân khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai hết sức mong đợi. Do đó nhà thầu, các sở, ngành, địa phương cần có sự phối hợp nhịp nhàng. Quá trình triển khai nếu có những khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh để có phương án xử lý. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là: Nói là phải làm, làm là phải quyết tâm, phấn đấu đưa dự án về đích đúng kế hoạch", bà Hạnh nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124,13 km; trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 23,01 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 101,03 km; được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/h. Dự án được chia làm 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng. Dự án bắt đầu thi công năm 2025, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác vận hành năm 2027.



