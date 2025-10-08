Phát động 'Chiến dịch Quang Trung' cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 8.10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị phát động kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, với tên gọi "Chiến dịch Quang Trung".

Dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành dài hơn 128 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 101 km, với tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh không chỉ của tỉnh Đồng Nai mà còn của cả khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và Tây nguyên.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát động "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: UBND tỉnh phát động "Chiến dịch Quang Trung" lấy cảm hứng từ vị anh hùng dân tộc Quang Trung với ý chí quyết chiến quyết thắng và thần tốc nhằm tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án vào cuối năm 2025.

Ông Hà cho rằng sự minh bạch, công khai trong bồi thường và sự đồng hành chặt chẽ với nhân dân là chìa khóa thành công, giúp giảm thời gian thi công và tăng hiệu quả đầu tư.

15 hộ dân tiêu biểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng tại hội nghị ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Hà đề nghị các sở ngành phải áp dụng "luồng xanh" xử lý phản hồi trong vòng 24 giờ khi nhận được báo cáo từ địa phương, cần hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ; mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bồi thường và tổ chức các hoạt động của chiến dịch; phối hợp các nhà thầu thi công, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ.

Với tinh thần "quyết tâm – trách nhiệm – đồng lòng – hiệu quả", 10 xã, phường có dự án đi qua đã cùng ký kết thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: HOÀNG GIÁP

UBND các xã, phường có dự án đi qua cần "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị chính đáng, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

"Tỉnh cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất theo quy định, đảm bảo cuộc sống và điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới của bà con bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", ông Hà nhấn mạnh.