Cảnh báo giả mạo website của Bộ Tài chính để lừa đảo

Ngày 9.11, Bộ Tài chính phát đi cảnh báo về việc hiện nay trên internet xuất hiện website https://congthongtindientubtc.com/ giả mạo website của Bộ Tài chính để xử lý thu hồi tiền trực tuyến. Đây hoàn toàn là website giả mạo, người dân cần cảnh giác không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Cảnh báo tình trạng giả mạo website của Bộ Tài chính để lừa đảo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bộ Tài chính không yêu cầu người dân chuyển tiền lệ phí để thu hồi các khoản tiền bị mất. Người dân hãy cảnh giác với các trang web, fanpage mạo danh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nộp tiền phí để được hoàn trả tiền. Người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để trình báo nếu phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ. Để tìm hiểu các thông tin về chính sách tài chính, người dân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn.

Thời gian qua, tình trạng giả mạo các cơ quan quản lý nhà nước đã xuất hiện khá nhiều. Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cảnh báo liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức, gây nhầm lẫn và có thể được dùng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân. Qua giám sát, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website datlichbhxh[.]com mạo danh cán bộ BHXH, gửi đường dẫn yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ BHYT… nhằm chiếm đoạt tài sản. Trang web này đặt máy chủ ở nước ngoài, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, xử lý. Hiện website giả mạo này đã không còn truy cập được. BHXH Việt Nam khuyến cáo: người dân chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến chính thức tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, với đuôi gov.vn...