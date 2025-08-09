Cảnh báo người dùng ví điện tử cẩn thận với chiêu trò mạo danh lừa đảo

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo giả mạo tinh vi liên quan đến giao dịch ví điện tử. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1.7, ví điện tử chính thức được công nhận là một hình thức thanh toán hợp pháp, tương đương với tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và tiền mặt. Điều này cho phép người dùng dễ dàng chuyển tiền qua lại giữa các ví, cũng như từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

VPBank cảnh báo một số chiêu trò lừa đảo mạo danh về ví điện tử ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện dụng và phổ biến của ví điện tử, những chiêu thức lừa đảo qua kênh thanh toán này cũng ngày càng đa dạng và tinh vi. Nhằm bảo vệ người dùng, VPBank đưa ra khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác với loạt thủ đoạn giả danh ngày càng tinh vi, có thể gây tổn thất tài sản nếu không phát hiện kịp thời.

Một số chiêu trò phổ biến như sau:

1. Giả danh nhân viên ví điện tử để hỗ trợ xác thực thông tin ví: Các đối tượng mạo danh là nhân viên từ các ví điện tử lớn như Momo, ZaloPay, VNPAY... tiếp cận người dùng với lý do cập nhật hoặc xác thực thông tin tài khoản. Chúng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP.

2. Thông báo trúng thưởng: Một hình thức khác là gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của ví điện tử. Kẻ lừa đảo dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của chúng.

3. Giả mạo cơ quan chức năng cảnh báo lộ thông tin ví: Một số trường hợp tinh vi hơn, đối tượng giả danh công an hoặc nhân viên ví điện tử, cảnh báo ví của khách hàng đang bị tội phạm xâm nhập. Từ đó, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật để được hỗ trợ.

VPBank nhấn mạnh, dù sử dụng chiêu thức nào, chỉ cần tiết lộ thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn, khách hàng sẽ mất kiểm soát ví và tiền trong ví. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Khách hàng tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu ví điện tử hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai kể cả với người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử. Người dùng cũng nên chủ động đổi mật khẩu ví điện tử định kỳ, không sử dụng mật khẩu có thông tin dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại và tuyệt đối không đăng ký hộ ví điện tử cho người khác. Ngoài ra, khách hàng cần kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết ví điện tử với tài khoản ngân hàng.