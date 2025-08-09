Cảnh giác với trò lừa đảo phạt nguội 100.000 đồng

Bất ngờ nhận tin phạt nguội

Buổi tối, bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn (Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM) vừa kết thúc công việc tại phòng mạch, rất mệt mỏi và buồn ngủ, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ số tổng đài 18001096 với nội dung gây chú ý: "CSGT VN: Hồ sơ vi phạm giao thông được lưu trữ dưới tên của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: dichvucongs.top/vn".

Tin nhắn vi phạm giao thông khiến nhiều người hoang mang vì sợ bị phạt nguội Ảnh: Khang Ka

"Chuyện này tôi đã cảnh giác từ rất lâu, nhưng nói thiệt, nhìn thấy tin nhắn từ số tổng đài và đường link rất "uy tín" nên tôi tỉnh cả người. Dù vậy, tôi vẫn cảnh giác, không dám bấm vào đường link đó xem mà tra cứu ở kênh chính thức của CSGT, kết quả là phương tiện của tôi chưa vi phạm. Chiêu lừa này thật tinh vi và đánh đúng tâm lý, khiến ai cũng hoang mang và có phần tin theo", bác sĩ Thuấn chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong vài ngày gần đây tình trạng tin nhắn "vi phạm giao thông" xuất hiện dày đặc và gần như cùng một thời điểm, nhiều người nhận được tin nhắn "rải bom" này. Chị N.H.M, nhân viên văn phòng tại P.Xuân Hòa (TP.HCM), cũng nhận được thông báo này và đã nhấn vào đường link để kiểm tra. Sau khi điền biển số xe của mình, chị M. nhận thông báo từ "cổng dịch vụ công quốc gia" rằng với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ, mức phạt tiền là 100.000 đồng và bên dưới là các liên kết để đóng phạt qua tài khoản. "Tôi nhìn thấy giao diện quá giống với cổng dịch vụ công, có công cụ để điền thông tin biển số xe nên đã tin tưởng, suýt chút nữa tôi đã làm theo hướng dẫn và đóng phạt luôn vì thấy số tiền không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, trong phút chốc tôi kiểm tra lại thì thấy vài điểm bất thường nên đã không đóng tiền nữa", chị M. kể.

Nhiều ứng dụng mạo danh dịch vụ công với mục đích lừa đảo người dùng Ảnh: Hà Mai

Đáng lưu ý, tổng đài 18001096 còn nhắn tin "vi phạm giao thông" cùng lúc cho nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Đơn cử vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 7.8, anh T.Q.T và chị N.T.X là đồng nghiệp cùng chung văn phòng, gần như ngay cùng lúc đều nhận tin nhắn với nội dung tương tự. Anh T. đã nhấn vào đường link được gửi và thử tra cứu bằng biển số xe của mình, sau đó điền ngẫu nhiên một biển số khác, kết quả đều cho ra hành vi chạy quá tốc độ và số tiền phạt cũng chỉ có 100.000 đồng. "Đây là dấu hiệu hết sức bất thường, chứng tỏ có sự cài đặt sẵn và hoàn toàn không phải là thông báo chính thức của cơ quan CSGT", anh T. kết luận.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng nhận định: "Chiêu trò lừa đảo mạo danh này không mới, nhưng sự khác biệt ở đây là biến tướng đánh vào tâm lý sợ vi phạm phạt nguội giao thông mà bất cứ ai cũng có thể "dính". Với nội dung thông báo này, không ít người lo lắng và làm theo hướng dẫn. Với mức phạt được cài đặt chỉ có 100.000 đồng, có thể các đối tượng lừa đảo đã tính toán và cố tình đặt ở mức thấp để nạn nhân có thể thanh toán ngay lập tức. Cũng không loại trừ khả năng sau khi nạn nhân chuyển tiền đóng phạt, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục liên hệ lại để dẫn dụ thanh toán số tiền khác hoặc cài đặt ứng dụng rồi xâm nhập điện thoại nhằm cướp sạch tiền trong tài khoản".

Hàng loạt biến tướng

Thông qua tổng đài Chongluadao.vn, nhiều người đã báo cáo về tình trạng giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia đang nở rộ với nhiều hình thức. Ngoài trang CSGT giả mạo nói trên, chúng tôi còn ghi nhận các ứng dụng khác với tên gọi được sửa đổi, chẳng hạn như "cổng thông tin trực tuyến quốc gia", "cổng thông tin quốc gia"… Hay như ứng dụng mang tên "dịch vụ hành chính công 68" có giao diện được thiết kế rất giống cổng dịch vụ công chính thức, phải hết sức tỉnh táo và "soi" kỹ thì mới nhận ra sự khác biệt.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án Chongluadao.vn, cảnh báo hiện nay hình thức lừa đảo mạo danh nhằm đánh cắp thông tin cá nhân người dùng đang diễn ra rất phổ biến và núp dưới nhiều chiêu trò khác nhau. Tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân khiến nhiều người phải nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo. "VN thuộc nhóm các nước có tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân tương đối nghiêm trọng, với hơn 61 triệu tài khoản bị lộ lọt. Việc buôn bán dữ liệu cá nhân được tiến hành có hệ thống, có tổ chức, nhiều dữ liệu bị rao bán công khai, trong thời gian dài, với số lượng lớn trên không gian mạng cho thấy tình trạng ở VN công khai hơn so với nhiều nước khác", ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ. Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, mạng xã hội, tin nhắn không rõ nguồn gốc; không truy cập các đường link lạ hoặc tải ứng dụng không có trên cửa hàng App Store/CH Play chính thức. "Người dùng có thể sử dụng công nghệ AI được tích hợp trên website Chongluadao.vn để tra cứu website nào an toàn và địa chỉ nào là giả mạo để phòng tránh", ông Ngô Minh Hiếu khuyến cáo.

Mới đây, Cục CSGT cũng đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhắn tin hoặc gọi điện giả mạo CSGT thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo cơ quan này, tất cả các trường hợp gọi điện, nhắn tin thông báo "phạt nguội" đều là giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo.

Các đối tượng lừa đảo thường giả danh lực lượng chức năng, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc các cơ quan nhà nước, sau đó gửi tin nhắn, cuộc gọi tự động hoặc dẫn đường link đến các website giả mạo, yêu cầu người dân truy cập, cung cấp thông tin cá nhân hoặc xác nhận thanh toán xử phạt. Mục đích nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại di động; đánh cắp thông tin ngân hàng, tài khoản; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển khoản hoặc lấy mã OTP.

Cục CSGT khẳng định rõ hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Tất cả các thông báo chính thống đều được thực hiện trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của lực lượng công an.