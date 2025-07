Cảnh báo chiêu trò lừa đảo gắn đồng hồ nước để chiếm đoạt tiền

Công nhân Công ty cổ phần Cấp nước Trung An thi công lắp đường ống nước Ảnh: Công ty cung cấp

Theo ghi nhận, các đối tượng này tự xưng là đơn vị thi công cấp nước, tự ý đấu nối đồng hồ vào hệ thống cấp nước do Công ty cổ phần Cấp nước Trung An quản lý mà không có sự cho phép hợp pháp. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rò rỉ đường ống, thất thoát nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cấp nước an toàn và quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Trước tình trạng trên, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cụ thể, đơn vị sẽ tiến hành ngưng cung cấp nước, truy thu chi phí sử dụng nước bất hợp pháp với mức giá cao nhất theo quy định. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và đảm bảo an toàn hệ thống cấp nước, công ty khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay hoặc đồng ý đấu nối đồng hồ nước trái phép từ các đối tượng mạo danh nhân viên công ty với các chiêu trò như "gắn đồng hồ giá rẻ" hoặc "không cần thủ tục".

Người dân cũng không nên thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các đối tượng lạ, không rõ danh tính có liên quan đến việc gắn mới đồng hồ nước. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có hoạt động gắn đồng hồ nước trái phép, người dân cần lập tức báo cho công ty hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Công ty cũng lưu ý, khi có nhu cầu sử dụng nước, người dân cần liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Cấp nước Trung An để được hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, thủ tục lắp đặt hợp pháp.