Lừa đảo cập nhật thông tin sáp nhập vẫn hoành hành

Hết giả mạo thuế đến công an, điện lực

Ngày 1.8, anh N.A.Q, ngụ tại TP.HCM, nhận được điện thoại từ số 0984688065. Vừa nghe máy, anh Q. được người tự xưng là công an yêu cầu lên ủy ban phường để cập nhật thông tin cá nhân do thay đổi địa chính. "Tôi lập tức cúp máy vì bạn tôi làm công an dặn rằng các cuộc gọi như vậy toàn lừa đảo. Thế nào bọn chúng cũng dẫn dụ để kết bạn Zalo rồi gửi link cài đặt ứng dụng. Không hiểu sao bọn lừa đảo này vẫn "nhây" như vậy", anh Q. bức xúc.

Tình trạng mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo rộ lên trong thời gian gần đây, không chỉ ở các thành phố lớn mà đâu đâu cũng gặp. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt vụ lừa đảo được người dân trình báo cơ quan chức năng với mức độ nghiêm trọng khi các đối tượng xấu liên tục giả danh cán bộ nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào người cao tuổi đang nhận lương hưu, vốn có tâm lý bất an và thiếu hiểu biết về công nghệ.

Đường dây lừa đảo trực tuyến được tổ chức chặt chẽ từ dẫn dụ lao động “việc nhẹ lương cao”... ẢNH: QUANG THUẦN TẠO BẰNG AI

Theo cơ quan công an Thanh Hóa, một trong những thủ đoạn đang rộ lên là giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội. Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau như 0904038115, 0994311220, 0936417600, 0994311201 để liên hệ người dân, đặc biệt là những người đang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Khi gọi điện, nhóm lừa đảo tự giới thiệu là cán bộ bảo hiểm xã hội và thông báo về việc cần phải cập nhật thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân mới hoặc cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID. Để tăng tính thuyết phục, người gọi điện thoại còn yêu cầu nạn nhân mang căn cước công dân đến trụ sở bảo hiểm xã hội hoặc hướng dẫn cài đặt các phần mềm có chứa mã độc.

Nhiều người cao tuổi do tin tưởng vào cơ quan nhà nước, đã làm theo hướng dẫn và vô tình cung cấp thông tin cá nhân quan trọng cho các đối tượng xấu. Chỉ khi đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm tra, họ mới phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo tinh vi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc dự án Chongluadao.vn - cho biết: Theo các báo cáo từ người dùng gửi về gần đây, trường hợp mạo danh thuế, điện lực, công an là những chiêu trò phổ biến nhất. Những kẻ lừa đảo đưa ra các yêu cầu như nộp tiền phạt thuế, cung cấp thông tin tài chính để kiểm tra hoặc làm thủ tục liên quan đến mã số thuế khi có sáp nhập hành chính. Trước đây, các đối tượng lừa đảo chủ yếu giả danh các cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý giả tạo. Tuy nhiên, khi thủ đoạn này bị người dân nhận biết rộng rãi, chúng đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật.

"Hiện tại, các đối tượng lừa đảo đã chuyển hướng sang giả danh các cơ quan có liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân như bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, và chính quyền địa phương. Việc này khiến người dân dễ bị lừa hơn vì những cơ quan này thường xuyên có giao dịch với công dân trong các vấn đề về bảo hiểm, thuế và chính sách xã hội. Điểm đặc biệt nguy hiểm của thủ đoạn mới này là những kẻ lừa đảo không chỉ đơn thuần yêu cầu chuyển tiền mà còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt các phần mềm độc hại. Những phần mềm này có thể thu thập toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và thậm chí kiểm soát hoàn toàn thiết bị của nạn nhân", ông Ngô Minh Hiếu cảnh báo.

Các chuyên gia an ninh mạng dự báo tình trạng lừa đảo lợi dụng thông tin sáp nhập sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Cụ thể, các đối tượng sẽ dùng chiêu trò giả mạo ngân hàng thông báo khách hàng phải "cập nhật địa chỉ cư trú mới" hoặc "đổi thông tin hành chính" để tránh bị khóa tài khoản. Hoặc thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính gọi điện thông báo người dân phải làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ nhà do "thay đổi địa giới hành chính" hoặc "cập nhật thông tin mới".

…đến lừa người dân cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài khoản ẢNH: QUANG THUẦN

Cảnh báo lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới

Theo cơ quan chức năng, nhiều băng nhóm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại VN đã sa lưới pháp luật nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt vì phần lớn các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hiện nay hoạt động xuyên biên giới và dùng nhiều cách để lừa gạt, dụ dỗ người Việt tham gia đường dây của chúng. Chính vì vậy, để truy quét các đối tượng này không hề đơn giản. Mới đây, Đại sứ quán VN tại Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao 161 công dân VN cho Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh. Nhóm này gồm 147 người trước đó bị tạm giữ và 14 người được giải cứu trong đợt trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến những ngày qua tại Campuchia. Tại Campuchia, Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao cho biết trong tháng 7 cơ quan chức năng của Campuchia đã bắt giữ hơn 2.270 nghi phạm, trong đó có hàng trăm đối tượng người nước ngoài, trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Tình trạng buôn người, lừa gạt để dẫn dụ tham gia đường dây lừa đảo diễn ra tại một số quốc gia Đông Nam Á đã nghiêm trọng đến mức LHQ phải lên tiếng. Mới đây, bà Amy Pope, Tổng giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế thuộc LHQ (IOM) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng buôn người phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, hiện có hàng trăm ngàn người đang bị giam giữ bên trong các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến khắp khu vực. Đặc biệt đáng lo ngại là trong số các nạn nhân của nạn buôn người toàn cầu, cứ 3 người thì có 1 người là trẻ em, và 78% số nạn nhân bị buôn bán để phục vụ lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột tình dục. Điều này cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang diễn ra.

Theo IOM, các tổ chức tội phạm đã phát triển một hệ thống tuyển dụng tinh vi với lời hứa hẹn về "việc làm nhẹ nhàng với mức lương cao" dành cho người nước ngoài. Những lời mời làm việc hấp dẫn này thường được đưa ra thông qua một quốc gia trung gian để tạo cảm giác an toàn và hợp pháp cho các nạn nhân tiềm năng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác biệt khi các nạn nhân đến nơi làm việc được hứa hẹn. Họ ngay lập tức bị bắt giữ và trở thành con tin, sau đó bị vận chuyển sang các quốc gia khác để làm việc trong những cơ sở lừa đảo trực tuyến được kiểm soát chặt chẽ. Quá trình này diễn ra một cách có tổ chức và chuyên nghiệp, khiến nạn nhân không có cơ hội thoát khỏi.