Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh báo chiêu giả mạo BHXH TP.HCM mời nhận hỗ trợ 100% BHYT

Dương Lan
Dương Lan
28/10/2025 13:39 GMT+7

Ngày 28.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cảnh báo tình trạng các đối tượng sử dụng văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký giả mạo BHXH TP.HCM nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Trong giấy mời giả mạo BHXH TP.HCM, các đối tượng ghi nội dung áp dụng theo Nghị định 164/2025/NĐ-CP và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, dành cho người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do cơ quan BHXH cấp.

Giấy mời ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, số CCCD, nơi ở hiện tại của người được mời. Nội dung của giấy mời giả mạo này là hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, giấy mời giả mạo này yêu cầu người dân mang theo CCCD gắn chip, hồ sơ BHYT và cung cấp mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế. BHXH TP.HCM nhận định đó là dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép. 

Giấy mời giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ, chữ ký của lãnh đạo tương tự mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Giả mạo BHXH TP.HCM, 'tung chiêu' gửi giấy mời nhận hỗ trợ 100% mức đóng BHYT - Ảnh 1.

Giấy mời mạo danh BHXH TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

BHXH TP.HCM khẳng định không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại lạ.

Khi nhận được văn bản có tên, con dấu BHXH, người dân hãy kiểm tra kỹ thông tin hành chính, căn cứ pháp lý, và đối chiếu với website chính thức của BHXH TP.HCM: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, người dân nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc tổng đài 1900.9068 để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH.

Để đảm bảo an toàn, BHXH TP.HCM khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin tại website chính thức của BHXH TPHCM tại địa chỉ: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

Tin liên quan

Từ 30.11, chậm đóng BHXH quá 60 ngày bị xem là trốn đóng

Từ 30.11, chậm đóng BHXH quá 60 ngày bị xem là trốn đóng

Người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dù đã được cơ quan BHXH đôn đốc theo quy định mà vẫn không nộp. Sau 60 ngày hành vi chậm đóng sẽ bị xem là trốn đóng BHXH.

Nhu cầu lao động thời vụ tại Hàn Quốc tăng 41%, cơ hội cho lao động Việt

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu có mất phí không?

Khám phá thêm chủ đề

giả mạo BHXH TP.HCM giấy mời giả mạo BHXH TP.HCM BHXH TP.HCM cảnh báo lừa đảo giấy mời mạo dạnh lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận