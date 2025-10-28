Cảnh báo chiêu giả mạo BHXH TP.HCM mời nhận hỗ trợ 100% BHYT

Trong giấy mời giả mạo BHXH TP.HCM, các đối tượng ghi nội dung áp dụng theo Nghị định 164/2025/NĐ-CP và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, dành cho người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do cơ quan BHXH cấp.

Giấy mời ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, số CCCD, nơi ở hiện tại của người được mời. Nội dung của giấy mời giả mạo này là hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, giấy mời giả mạo này yêu cầu người dân mang theo CCCD gắn chip, hồ sơ BHYT và cung cấp mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế. BHXH TP.HCM nhận định đó là dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép.

Giấy mời giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ, chữ ký của lãnh đạo tương tự mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Giấy mời mạo danh BHXH TP.HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

BHXH TP.HCM khẳng định không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại lạ.

Khi nhận được văn bản có tên, con dấu BHXH, người dân hãy kiểm tra kỹ thông tin hành chính, căn cứ pháp lý, và đối chiếu với website chính thức của BHXH TP.HCM: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, người dân nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc tổng đài 1900.9068 để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH.

Để đảm bảo an toàn, BHXH TP.HCM khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin tại website chính thức của BHXH TPHCM tại địa chỉ: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.