Thời sự Lao động - Việc làm

Từ 30.11, chậm đóng BHXH quá 60 ngày bị xem là trốn đóng

Thu Hằng
Thu Hằng
24/10/2025 17:07 GMT+7

Người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dù đã được cơ quan BHXH đôn đốc theo quy định mà vẫn không nộp. Sau 60 ngày hành vi chậm đóng sẽ bị xem là trốn đóng BHXH.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về chậm đống, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Từ 30.11, Trốn đóng BHXH bị xử lý nghiêm khắc hơn - Ảnh 1.

Từ 30.11.2025, chậm đóng BHXH quá 60 ngày bị xem là trốn đóng

ẢNH: T.N

Nghị định có hiệu lực từ 30.11.2025, quy định giúp người lao động và người sử dụng lao động phân biệt rõ ràng giữa hành vi "chậm đóng" "trốn đóng" BHXH, BHTN; đồng thời siết chặt chế tài xử phạt nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và tăng trách nhiệm của doanh nghiệp.

Theo nghị định, hành vi chậm đóng BHXH sẽ được xem xét chuyển thành trốn đóng BHXH khi người sử dụng lao động không khắc phục sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn đóng BHXH, BHTN theo quy định hoặc sau khi cơ quan BHXH đã có văn bản đôn đốc thực hiện trách nhiệm đóng mà vẫn không thực hiện nghĩa vụ.

Cụ thể, thời điểm chuyển hành vi từ chậm đóng BHXH, BHTN sang trốn đóng được xác định như sau:

Trường hợp 1: người sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia BHXH, BHTN cho người lao động.

Nếu sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật về BHXH và BHTN mà vẫn chưa đăng ký, hành vi chậm đóng chuyển thành trốn đóng. Thời điểm bắt đầu tính là ngày thứ 61 kể từ sau thời hạn đăng ký.

Trường hợp 2: người sử dụng lao động đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHTN thấp hơn theo quy định của pháp luật về BHXH và BHTN.

Đối với đơn vị đóng hằng tháng, hành vi được xác định là trốn đóng bắt đầu từ sau ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng phát sinh tiền lương đã đăng ký làm căn cứ đóng.

Đối với đơn vị đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần: hành vi được xác định là trốn đóng bắt đầu từ sau ngày cuối cùng của tháng tiếp theo ngay sau chu kỳ đóng đã đăng ký làm căn cứ đóng.

Trường hợp 3: người sử dụng lao động chậm đóng dù đã được cơ quan BHXH đôn đốc theo quy định.

Nếu văn bản đôn đốc được gửi trong 45 ngày kể từ khi hết hạn đóng mà đơn vị vẫn không nộp sau 60 ngày, hành vi bị chuyển thành trốn đóng từ ngày thứ 61.

Đối với đơn vị đã được cơ quan BHXH gửi văn bản đôn đốc sau 45 ngày, hành vi trốn đóng được xác định từ ngày thứ 15 kể từ khi cơ quan BHXH ban hành văn bản.

Doanh nghiệp bị xác định trốn đóng BHXH, BHTN phải nộp toàn bộ số tiền trốn đóng cùng tiền lãi 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng. Cạnh đó, hành vi trốn đóng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội theo bộ luật Hình sự.


Ngày 19.9, tại buổi giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với lao động và việc làm trên địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM) giai đoạn 2020 - 2025 của HĐND TP.HCM, đại diện BHXH TP.HCM chỉ ra những cách thức mà doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động.

