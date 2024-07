Cần mạnh tay với doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Sáng 30.7, Sở LĐ-TB-XH, BHXH và Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy mở rộng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP.HCM.

Tại hội nghị, Phó giám đốc BHXH TP.HCM Nguyễn Quốc Thanh cho biết tính tới tháng 6.2024, địa phương có hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH (chiếm hơn 51% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 2,09% (tăng hơn 52.000 người) so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền thu BHXH đạt hơn 43.000 tỉ đồng, tăng 7,93% so với cùng kỳ năm 2023.



Đáng lưu ý, số tiền nợ đóng BHXH hiện hơn 6.800 tỉ đồng; sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới 1 tháng và số chậm đóng khó thu thì tổng số tiền chậm đóng BHXH còn lại hơn 4.476 tỉ đồng. Có khoảng 17.000 đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên. Trong đó, hàng chục doanh nghiệp (DN) nợ với số tiền từ 6 tỉ đồng trở lên. Mặc dù BHXH TP.HCM đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo thẩm quyền nhưng tình trạng trốn đóng, nợ đọng còn xảy ra; các DN vi phạm vẫn không khắc phục.

Trong khi đó, bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, dẫn chứng có một thực trạng khó khăn trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan lĩnh vực BHXH, chủ yếu vì DN thiếu hợp tác và chưa có các quy định chế tài mang tính răn đe, yêu cầu người sử dụng lao động chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã được ban hành.

Theo thượng tá Ngô Thuận Lăng (Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM), có nhiều lý do dẫn tới việc chưa thể khởi tố vụ án hay bị can nào liên quan vi phạm pháp luật về BHXH; trong đó, chủ yếu vì hồ sơ, giấy tờ kiến nghị khởi tố của cơ quan BHXH chuyển giao cho cơ quan CSĐT chưa đảm bảo. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa BHXH, Công an TP.HCM trong thời gian tới. Mặt khác, Công an TP.HCM cũng đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể về hành vi gian dối và thủ đoạn khác để cấu thành hành vi trốn đóng BHXH. Từ đó, làm cơ sở xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng BHXH và xử lý hình sự khi tái phạm.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho rằng BHXH TP.HCM cần tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các ngành công an, tòa án, thi hành án xử lý nghiêm các DN cố tình trốn đóng BHXH; cần áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn như phong tỏa hóa đơn của DN giống cơ quan thuế; cấm xuất cảnh đối với người đứng đầu DN nợ BHXH trên 1 năm.