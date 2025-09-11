VNPT công bố các số điện thoại chính thức để khách hàng không bị lừa đảo

Trong bối cảnh khách hàng tại Việt Nam ngày càng thận trọng trước các cuộc gọi từ số lạ do tình trạng spam, giả mạo và lừa đảo qua điện thoại, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thông tin các đầu số điện thoại chính thức được sử dụng để gọi đến khách hàng tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và tất cả các cuộc gọi từ VNPT.

VNPT công bố các đầu số điện thoại chính thức để khách hàng tránh bị lừa đảo ẢNH: VNPT

Việc khẳng định lại các số điện thoại chính thức nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận diện, yên tâm nhận cuộc gọi khi thấy các đầu số này gọi đến điện thoại khách hàng, đồng thời bảo vệ khách hàng trước những rủi ro từ các đối tượng giả mạo, lừa đảo.

Danh sách các đầu số chính thức của VNPT gọi đến sẽ hiển thị tại máy điện thoại khách hàng cụ thể gồm:

0888 001 091: Hỗ trợ dịch vụ di động

0888 000 666: Hỗ trợ dịch vụ Internet, truyền hình MyTV.

0918 001 260: Hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa

0911 001 091: Tư vấn gói cước, dịch vụ của VNPT

Ngoài các số điện thoại chính thức gọi đến khách hàng, khi cần khách hàng có thể chủ động liên hệ tới các số tổng đài (miễn cước cuộc gọi) theo nhu cầu như sau:

1800 1091: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ của mạng di động VinaPhone; 1800 1166: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ Internet, My TV, Điện thoại cố định; 1800 1260: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa.

VNPT cam kết minh bạch trong mọi cuộc gọi đến khách hàng. Tập đoàn chỉ sử dụng các đầu số chính thức nêu trên và cũng khẳng định các cuộc gọi từ các đầu số chính thức không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hay tài khoản ngân hàng của khách hàng. Đây là nguyên tắc tuyệt đối để bảo vệ khách hàng trước các thủ đoạn giả mạo ngày càng tinh vi.

Với việc chuẩn hóa và công khai minh bạch các đầu số liên lạc, VNPT mong muốn mang lại cho khách hàng sự an tâm - tin cậy - thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình số.