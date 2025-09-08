Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký để làm hồ sơ đất đai cho người quen

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/09/2025 17:58 GMT+7

Bị can ở TP.Đà Nẵng đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để giúp làm thủ tục bằng cách sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo.

Chiều 8.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đình Cát (58 tuổi, trú xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Giả mạo chữ ký lãnh đạo để làm hồ sơ đất đai cho 'người quen' - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Đình Cát

ẢNH: C.X

Theo kết quả điều tra, Ngô Đình Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 9, TP.Đà Nẵng) từ năm 2016.

Lợi dụng vị trí công tác, giai đoạn 2019 - 2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để "giúp làm thủ tục".

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, Cát đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát còn gian dối yêu cầu nộp 60 triệu đồng "đóng thuế", sau đó chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Ngô Đình Cát đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.

Hiện vụ giả chữ ký lãnh đạo để làm hồ sơ đất đai cho người quen đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

