Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sẽ bỏ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Mai Phương
Mai Phương
07/10/2025 13:49 GMT+7

Bộ Tài chính dự thảo cắt giảm một số thủ tục hành chính, trong đó có liên quan đến thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế. Theo tờ trình của Bộ Tài chính, qua rà soát cho thấy vẫn còn nhiều thủ tục hành chính thuế không thực sự cần thiết, các thủ tục còn phức tạp về thành phần hồ sơ, biểu mẫu, giấy tờ. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sự gia tăng nhanh chóng của các giao dịch trong môi trường số đòi hỏi hệ thống thủ tục hành chính phải được cải cách mạnh mẽ, là yêu cầu cấp bách để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và giảm bớt chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Trong đó, cơ quan này đề xuất bỏ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

Sẽ bỏ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Sẽ bỏ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, dự thảo bỏ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc và sửa đổi tên thành phần hồ sơ, đề xuất gộp thủ tục đăng ký người phụ thuộc vào thủ tục hành chính đăng ký thuế lần đầu. Tuy nhiên, để đảm bảo không trùng lặp thành phần hồ sơ, các thông tin trên tờ khai này có thể truy vấn được từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thông tin quan hệ của người nộp thuế và người phụ thuộc trên cơ sở mã định danh cá nhân được sử dụng làm mã số thuế.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, điều này sẽ giúp người nộp thuế không gặp khó khăn trong kê khai, tính, nộp thuế thu nhập cá nhân. Mặt khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tránh phải thực hiện kê khai nhiều thông tin trùng lặp. Do khi thực hiện đăng ký thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thì người nộp thuế đều phải kê khai các thông tin định danh của người phụ thuộc. Đối với cơ quan thuế, điều này hỗ trợ giảm tải số lượng hồ sơ cần phải xử lý liên quan đến người phụ thuộc, đảm bảo tính chính xác của việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ cơ quan thuế xử lý tự động đối với trường hợp đăng ký người phụ thuộc là con, cha mẹ, vợ chồng vì có thể truy vấn từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thông tin quan hệ của người nộp thuế và người phụ thuộc trên cơ sở mã định danh cá nhân mà không cần yêu cầu người nộp thuế cung cấp tài liệu chứng minh.

Còn đối với trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa, do các tài liệu, giấy tờ chứng minh chưa được tích hợp điện tử (như xác nhận của chính quyền địa phương về nghĩa vụ nuôi dưỡng, giấy xác nhận khuyết tật...), vì vậy vẫn cần có sự rà soát, kiểm soát của cơ quan thuế trước khi cấp mã số thuế, tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc như hiện nay.


Theo tính toán của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ năm 2020 đến hết năm 2025 lũy kế sẽ tăng 21,24%. Điều này cho thấy mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân cần phải được điều chỉnh ngay.

Thuế thu nhập cá nhân người phụ thuộc Giảm trừ gia cảnh Thủ tục hành chính
