Hành khách mang vàng qua sân bay được không?

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi mang vàng qua sân bay được không, hay đi máy bay có được đeo trang sức là vàng không?

Người dân bay nội địa thì không cấm mang vàng trang sức nhưng phải tuân thủ quy định ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quy định, vàng trang sức, mỹ nghệ được định nghĩa là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật. Định nghĩa này theo quy định tại điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 Nghị định 232/2025/NĐ-CP có quy định về vàng trang sức, vàng mỹ nghệ.

Cũng theo quy định này, vàng miếng là sản phẩm được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất. Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.

Đi máy bay có được đeo trang sức là vàng?

Luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, pháp luật hiện hành hoàn toàn không có quy định về việc cấm hay giới hạn số lượng vàng trang sức được đeo khi mang qua máy bay nội địa. Cá nhân có thể mang theo vàng trang sức mà không giới hạn về số lượng đối với các chuyến bay trong nước.

Với các chuyến bay quốc tế, việc mang vàng qua sân bay khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ bị giới hạn và buộc tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, căn cứ điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Hành khách được đeo vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức thông thường khi đi máy bay ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số bạn đọc thắc mắc, vậy hành khách đi máy bay có được đeo trang sức là vàng không? Luật sư Minh Trang cho hay, theo quy định, có một trường hợp ngoại lệ liên quan đến mục đích trang sức cá nhân: Hành khách được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức thông thường như nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác. Điều kiện khai báo vẫn được áp dụng, trường hợp tổng khối lượng đeo trên người từ 300 gram trở lên phải tiến hành khai báo với cơ quan hải quan.

Đi định cư được mang bao nhiêu vàng lên máy bay?

Trường hợp mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới thì cá nhân Việt Nam/nước ngoài không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Trừ trường hợp cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác; trường hợp tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

Nếu mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư thì tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư thì cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

"Theo điều 4 Thông tư 11/2014/TT-NHNN, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) với tổng khối lượng vàng từ 300 gram trở lên đến dưới 1 kg phải khai báo với cơ quan hải quan. Còn nếu khách mang tổng khối lượng vàng từ 1 kg trở lên phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan hải quan", luật sư Nguyễn Thị Minh Trang cho biết.

Luật sư Trang nhấn mạnh, việc hành khách mang vàng qua sân bay quốc tế, đặc biệt là vàng miếng và vàng nguyên liệu đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Vì vậy hành khách cần nắm rõ quy định nhằm đảm bảo tuân thủ về khai báo hải quan, tránh vi phạm có thể xảy ra. Việc này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là quyền lợi để bảo vệ tài sản của chính hành khách.