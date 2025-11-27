Thanh Niên và tôi: Tôi đã mê mẩn những câu chuyện lan tỏa trên mạng xã hội

Đó là thói quen sẵn có từ bao năm nay khi tôi bắt đầu làm quen với dì bán báo dễ thương đầu đường Mai Thúc Loan (thành phố Huế). Một vòng xe đưa con gái đến trường đã thành quán tính rẽ vào lối quen, tiếng nổ xe máy chưa kịp tắt là tờ báo quen thuộc đã gói gọn lại, chìa ra chờ bé con sau lưng tôi đón lấy, thỏ thẻ "cảm ơn bà ạ"…

Dòng nước mát lành tưới tắm chồi non

Thấy cô giáo đang lần giở các trang báo trên bàn giáo viên trong lúc chờ đổi sang tiết học mới, thế nào rồi học sinh đang lao xao chuyện trò cũng ngừng lại, mấy đứa trẻ đầu bàn sẽ cất tiếng hỏi: "Cô ơi, hôm nay có tin gì hay không?". Tin tức hay ho và thú vị mà tôi hay chia sẻ cùng bọn trẻ nằm gọn trên chuyên mục Lan tỏa trên mạng xã hội - mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa, mỗi ngày một mảnh ghép tử tế góp vào bức tranh đa sắc của cuộc sống sôi động.

Tôi đã mê mẩn những câu chuyện lan tỏa trên mạng xã hội từ ngày kết bạn với Báo Thanh Niên và tôi muốn truyền nguồn năng lượng tích cực ấy với học sinh cấp hai. Là giáo viên đứng lớp trực tiếp giảng dạy và tiếp xúc với lứa tuổi trung học cơ sở mỗi ngày, tôi cảm nhận rõ ràng bọn trẻ đang "đói" thông tin tốt và ngập chìm trong bạt ngàn thông tin kém duyên, phản cảm, xấu xí, tiêu cực được chia sẻ ào ạt trên mạng ảo.

Câu chuyện về chàng trai nặng 120 kg giảm cân truyền đi thông điệp về nỗ lực và quyết tâm ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Mỗi lúc yêu cầu học sinh dẫn chứng những câu chuyện đẹp để đưa vào bài văn nghị luận, tôi bắt gặp sự bối rối trong ánh mắt của nhiều cô cậu học sinh. Những mảnh ghép thực tế sinh động dường như chẳng phải là mối bận tâm của bọn trẻ, còn thông tin xấu độc lại được like, share và bàn luận sôi nổi. Chúng tôi lo lắng vô vàn trước nguy cơ "luồng khói độc" làm vẩn đục tâm hồn non dại của con trẻ!



Nên, trong giờ dạy ngữ văn cần hơi thở cuộc sống, tôi thường dẫn hình ảnh những tấm gương vượt khó vươn lên không ngừng nghỉ trong học tập; chuyện người Việt nhường cơm sẻ áo và bảo bọc, đỡ đần nhau vượt qua gian khó; chuyện về cậu học trò làm đôi chân cho bạn đến trường tìm con chữ suốt những năm tháng phổ thông; chuyện cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ du khách nước ngoài tìm lại giấy tờ tùy thân bị thất lạc…

Học sinh của tôi đã tròn xoe mắt lắng nghe và rồi ví dụ sinh động ấy đã bắt đầu xuất hiện trong những bài văn nghị luận được các em chăm chút ngòi bút nắn nót từng lập luận. Hy vọng rằng những lát cắt đẹp của cuộc sống trên chuyên mục Lan tỏa trên mạng xã hội sẽ là dòng nước mát lành tưới tắm chồi non lộc biếc nơi mảnh đất tâm hồn trong trẻo của tuổi học trò.

Lan tỏa điều tốt đẹp, tử tế, nhân văn

Tôi đặc biệt khâm phục ý thức xây dựng giá trị tử tế qua từng câu chuyện được kể. Cái khó nhất của người làm báo hẳn là hình ảnh, góc quay, lời kể chuyện, câu bình phẩm phải vừa có sức đấu tranh với điều xấu xa, đả kích mặt trái của xã hội vừa chuyển tải được thông điệp ý nghĩa, vun bồi thói quen tích cực, gieo trồng hạt giống thiện lành nơi mảnh đất tâm hồn của người đọc.

Trong khi nhiều đơn vị truyền thông và các trang mạng xã hội tìm mọi cách lôi lượt view, kéo lượt share bằng chiêu trò giật tít hay cắt xén, thêm thắt và đẩy đưa câu chuyện đi xa thì Báo Thanh Niên luôn trung thành với sứ mệnh duy trì, lan tỏa điều tốt đẹp, sự tử tế, tính nhân văn.

Những trang báo ý nghĩa vẫn đang được tôi gìn giữ cẩn thận như một phần trong hành trang dạy học của mình. Những mảnh ghép về tình người, câu chuyện truyền cảm hứng, lắt cắt chưa đẹp cần phản biện trên chuyên mục Lan tỏa trên mạng xã hội vẫn là nốt son sáng ngời khiến người đọc trải qua đủ đầy cung bậc cảm xúc khóc, cười, rưng rưng xúc động và ngập tràn sự ấm áp trong tâm hồn.

Cảm ơn một chuyên mục ý nghĩa đã neo giữ trái tim bạn đọc giữa bạt ngàn tin tức tốt - xấu, trắng - đen giăng mắc đầy rẫy trên mạng ảo!

Nhân dịp Thanh Niên tròn 40 tuổi, tôi kính chúc hành trình gieo mầm thông tin, thắp sáng ước mơ, kết nối tấm lòng và xây dựng niềm tin của đội ngũ các anh chị, cô bác trong tòa soạn báo ngày càng vươn xa và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa…

Trân trọng!