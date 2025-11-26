Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - nơi những câu chuyện đẹp được cất cánh

Họ không làm điều gì quá lớn lao, chỉ lặng lẽ dang tay với người khác bằng sự tử tế thuần khiết. Khi tham gia cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 của Báo Thanh Niên với chủ đề Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, tôi muốn kể lại hành trình nhỏ bé của mình, hành trình được đồng hành cùng Báo Thanh Niên để ghi lại những câu chuyện sống đẹp mà mỗi lần chạm bút, tôi đều thấy như đang nâng niu một ngọn lửa ấm áp, đủ sức xua tan cả những ngày u tối nhất.

Thanh Niên - nơi những câu chuyện đẹp được lan tỏa

Có những ngày, tôi ngồi trước trang giấy trắng và tự hỏi: giữa cuộc sống bộn bề lo toan này, điều gì khiến trái tim mình bỗng dưng rung lên? Câu trả lời không đến từ những thứ xa xỉ mà từ chính những điều bình dị: một chuyến xe 0 đồng, một lớp học tình thương, một ánh mắt trẻ thơ được nâng đỡ hay một người lặng lẽ dùng phần đời mình để sưởi ấm đời người khác.

Trong hành trình tham gia cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 của Báo Thanh Niên, tôi đã gặp, đã lắng nghe nhiều phận người bình thường mà cao đẹp để rồi viết lại những câu chuyện mà mỗi lần nhớ đến, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. 'Hiệp sĩ nghĩa tình' trên chuyến xe 0 đồng; Vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa đời thường; Hành trình gieo mầm yêu thương; Lớp học tình thương của thầy giáo tay ngang, mỗi tuyến bài không chỉ là tác phẩm dự thi mà là món quà tôi gửi đến những con người bình dị đã chọn cách sống đẹp giữa đời thường.

Các tác phẩm của tác giả được đăng trên Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thông qua loạt bài ấy, tôi nhận ra Báo Thanh Niên là cầu nối bền bỉ giữa người viết và những nhân vật giàu lòng nhân ái. Chính nhờ tờ báo Thanh Niên, ngòi bút của tôi mới có cơ hội chạm đến những tấm lòng tử tế, để rồi mang họ đến gần hơn với độc giả, những người đang tìm kiếm niềm tin và sự ấm áp giữa cuộc sống nhiều biến động.

Tôi không phải nhà văn, cũng không phải nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng chính họ, những con người bé nhỏ làm việc lớn lao đã giúp ngòi bút không chuyên của tôi tìm được lối đi. Từ họ, tôi hiểu rằng lòng nhân ái không phải điều gì cao siêu mà là ánh sáng ấm áp len lỏi trong từng khoảnh khắc sống mỗi ngày và chỉ cần có người khẽ gõ cửa để câu chuyện được cất lên. Ngòi bút của tôi may mắn được làm điều đó và Báo Thanh Niên chính là nơi những câu chuyện sống đẹp được nâng niu và lan tỏa.

Lòng tốt chạm đến trái tim từ những trang báo Thanh Niên

Sau mỗi bài viết đăng tải, tôi nhận về những tin nhắn, cuộc gọi từ độc giả chưa từng quen biết. Có người gửi thùng sách cho lớp học tình thương; có người xin địa chỉ để hỗ trợ người lái xe 0 đồng; có nhóm sinh viên tổ chức thêm chuyến thiện nguyện vì một câu chuyện họ đọc được đã chạm đến trái tim. Những phản hồi ấy khiến tôi nhận ra sức mạnh của câu chuyện tử tế: khi được kể bằng sự chân thành, nó có thể lan tỏa xa hơn chúng ta hình dung.

Lòng nhân ái vốn lặng lẽ, nhưng khi được khơi gợi, nó lan rộng như những vòng sóng bền bỉ, dịu dàng và đủ sức thay đổi nhiều phận người. Những nhân vật tôi từng viết không tự nhận mình làm điều lớn lao; họ chỉ âm thầm sống tốt trong khả năng của mình. Nhưng chính sự âm thầm ấy lại trở thành điểm tựa để nhiều người khác sống đẹp hơn.

Báo Thanh Niên, một trong những tờ báo được lựa chọn hàng đầu của người dân ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta dễ lãng quên sự tử tế vốn thuộc về bản chất con người. Những con người bình dị ấy nhắc tôi và nhiều độc giả nhớ lại giá trị ấy. Nhìn lại hành trình 40 năm của Thanh Niên không ngừng đổi mới và bền bỉ giữ gìn bản sắc, tôi càng thấm thía những giá trị mà Thanh Niên đã bền bỉ xây dựng: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy. Những giá trị ấy đã góp phần định hình phong cách làm báo đặc trưng, đồng thời nuôi dưỡng lối sống đẹp trong cộng đồng.

Với tôi, Thanh Niên không chỉ là nơi đăng tải bài viết, mà là người bạn đồng hành giúp tôi trưởng thành hơn trong nhận thức và trách nhiệm. Nhờ Thanh Niên, tôi học cách nhìn đời bằng ánh mắt nhân ái, biết trân trọng những điều nhỏ bé nhưng bền lâu.

Trong bối cảnh truyền thông thay đổi từng ngày, Thanh Niên vẫn giữ được "chất" của mình, một tinh thần làm báo luôn hướng về cộng đồng. Thanh Niên đã giúp tôi hiểu rằng: chỉ cần mỗi người giữ lại một phần tử tế trong mình, xã hội sẽ luôn có đủ ánh sáng để những điều tốt đẹp tiếp tục lan tỏa từ hôm nay đến ngày mai, từ mỗi cá nhân đến cộng đồng.