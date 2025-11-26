Thanh Niên và tôi: Một địa chỉ gửi gắm lòng tin yêu

Miệt mài thắp lửa và định hình tên tuổi

Hòa chung vào dòng chảy báo chí truyền thông sôi động, Thanh Niên luôn đứng vững để kiến tạo niềm tin trong lòng bạn đọc về một địa chỉ uy tín với tin tức nhanh nhạy, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa và có tác động mạnh mẽ đối với xã hội theo chiều hướng tích cực nhất.

Đó là sứ mệnh được truyền tải trọn vẹn từ người đặt nền móng - một vị giáo sư toán học, từng mang án tử hình trong chiến tranh, rồi từ cõi chết trở về với khát vọng cháy bỏng "cần một tờ báo dám nói, dám đi trước". Ông là cựu tử tù Lê Quang Vịnh, năm nay 89 tuổi vẫn rực lửa thanh xuân trong ánh mắt, rắn rỏi trong giọng nói và gửi gắm niềm tin son sắt: "Tôi đã từng đi qua cái chết để tin vào sự sống. Các bạn hãy đi qua khó khăn để tin vào tương lai".

Từ một tờ báo "3 không" (không biên chế, không kinh phí, không trụ sở), nhiệt huyết của những người mở đường gắn liền với tên tuổi của họa sĩ Hoàng Ngọc Biên, Tổng biên tập Huỳnh Tấn Mẫm… cùng ngòi bút sắc bén của Thép Mới, Trần Bạch Đằng, Lý Quí Chung, Trần Ngọc Châu, Đoàn Khắc Xuyên, Lê Văn Nghĩa, Thanh Thảo, Võ Quê… đã miệt mài thắp lửa cho số báo đầu tiên nên vóc dáng và định hình tên tuổi đến tận hôm nay.

Cảm ơn cuộc thi viết ý nghĩa tạo cơ hội cho bạn đọc trải lòng Ảnh: tác giả cung cấp

Cảm ơn những bài viết chuyên đề "40 năm Báo Thanh Niên" giúp người đọc chúng tôi lật mở từng lát cắt ký ức để tường tận hơn tâm huyết của một lớp người tiên phong đặt từng viên gạch xây nên nền móng vững chắc trong lòng bạn đọc suốt chiều dài lịch sử song hành cùng quá trình đất nước đổi mới và bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt!

Đâu phải tự nhiên mà lòng cảm mến một tờ báo lại bền chặt trong lòng bạn đọc qua năm dài tháng rộng như thế. Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy quả thật là 4 tiêu chí, tôn chỉ để người cầm bút đấu tranh với cái xấu, điều dở và vun bồi thói quen tốt, hành vi đẹp trong đời sống cộng đồng.

Nơi gửi gắm niềm tin

Nếu đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên, hẳn là bạn chẳng bao giờ quên được cảm giác phẫn nộ tột cùng khi tội ác bên trong Mái ấm Hoa Hồng bị phơi bày dưới ánh sáng. Hay bạn đã từng thảng thốt đến bàng hoàng trước nguy cơ bị đầu độc bởi "công nghệ" tắm trắng bắp chuối bào bằng hóa chất độc hại, rau muống bào siêu bẩn chứ? Và cả đường dây lừa đảo bán lao động qua Campuchia bị vạch trần từ cuộc gọi cầu cứu của một thiếu niên 15 tuổi…

Dòng tin tức nóng hôi hổi, hình ảnh sinh động phản ánh thực tế trong hàng loạt phóng sự dấn thân ấy đã thực sự chạm vào trái tim ấm nóng của bạn đọc, đánh thức lương tri trong mỗi người để cùng cất lên tiếng nói phản biện, tạo ra sức lan tỏa lớn lao trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu cao cả là bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với điều độc ác, xấu xa.

Bên cạnh đó, thông qua những bài viết về giáo dục, văn hóa, lễ hội, ngành nghề truyền thống, Báo Thanh Niên đã miệt mài phác họa bức chân dung người Việt sống đẹp và kiên trì vun đắp nên chiều sâu văn hiến của dân tộc. Để bất kỳ ai mang máu đỏ da vàng đều có thể hiểu sâu rộng hơn, tự hào hơn về tầm vóc đất nước và con người VN.

Sự tử tế trong từng bài viết, cẩn trọng lựa chọn câu từ, tránh giật tít phản cảm, câu view đã góp phần xây dựng văn hóa báo chí có trách nhiệm là điểm cộng lớn lao kiến tạo niềm tin của bạn đọc chúng tôi dành cho một tờ báo uy tín.

Báo Thanh Niên từ lâu đã không chỉ là một địa chỉ để đọc tin tức, cập nhật dòng chảy cuộc sống mà còn là nơi gửi gắm niềm tin về các giá trị công bằng, tử tế và nhân bản!

40 năm - một chặng đường nỗ lực của biết bao con người dưới mái nhà chung Thanh Niên luôn gìn giữ "mắt sáng, lòng trong, bút sắc". Tôi xin thay mặt bạn đọc nơi nơi gửi lời cảm ơn một tờ báo uy tín đã lan tỏa các giá trị Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy khắp mọi miền đất nước.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của Báo Thanh Niên, tôi chúc đội ngũ cô bác, anh chị phóng viên, biên tập viên và nhân viên của tòa soạn dồi dào sức khỏe, vun đầy hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong công việc. Mong rằng Báo Thanh Niên mãi mãi là một điểm tựa tin cậy cho bạn đọc gần xa, một địa chỉ uy tín lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng!