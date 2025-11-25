Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên tặng tôi món quà sâu đậm

Đọc Thanh Niên rồi "nghiện" hồi nào không hay

Tôi đến với Báo Thanh Niên chỉ vỏn vẹn hơn 10 năm nay, thời gian tương đối ngắn so với chiều dài phát triển của tờ báo, nhưng tôi phải nói mình là độc giả thân thiết gắn bó đọc không bỏ sót báo ngày nào.

Tôi thường xem Thanh Niên Online qua máy tính hay điện thoại bởi vì điều kiện khách quan nơi tôi ở không có sạp bán báo lẻ nên không mua được báo giấy. Có dịp đi về huyện, phòng GD-ĐT hội họp, dự chuyên đề, bao giờ tôi cũng chọn mua tờ báo giấy Thanh Niên để đọc lúc giải lao, lúc nhâm nhi cà phê với bạn bè đồng nghiệp.

Từ lúc đọc báo tôi đâm ra "nghiện" hồi nào không hay, cứ rảnh thời gian là tôi mở máy tính hay điện thoại báo xem. Chính vì mê báo nên tôi tập tành viết bài cộng tác, đầu tiên chỉ bài nho nhỏ về giáo dục vì mục đó đang gắn bó với nghề mình đang công tác, và tôi tham gia viết bài diễn đàn giao thông.

Phải thành thật mà nói, tôi rất vui khi thấy bài viết mình được đăng, tôi hứng khởi xem đó như là chất xúc tác, động viên tôi tích cực, mạnh dạn viết gửi bài tham gia các cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức như: Sống đẹp, Tiết kiệm điện thành thói quen, 50 năm thắp sáng niềm tin, Công tác hội trong trái tim của tôi, Nghĩa tình miền Tây. Các bài dự thi này có bài được Ban tổ chức cuộc thi chọn đăng báo và có bài được chọn in thành sách.

Trong các cuộc thi tôi tham gia, có lẽ tôi có duyên với ngành điện lực mà bài viết Chuyện hay chưa kể dự thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 đã đạt giải khuyến khích. Với cuộc thi cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 (chủ đề An toàn tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia), tôi được giải nhất. Hay cuộc thi 50 năm thắp sáng niềm tin, bài dự thi 10 năm trước ở Phú Quốc, nước đá và điện là những mặt hàng xa xỉ, tôi đạt giải khuyến khích.

Tác giả dự tổng kết cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hơn 10 năm cộng tác với Báo Thanh Niên mà tôi cảm nhận tòa soạn báo đối với tôi rất tình nghĩa, tôi nhận được cho mình món tình cảm hết sức sâu đậm đáng trân trọng trong cuộc đời tập tành viết báo của mình.

Người đầu tiên của Báo Thanh Niên rất nhiệt tình, vui vẻ, tích cực trao đổi ý kiến, góp ý giúp đỡ, định hướng cho tôi cách viết, diễn đạt câu, từ sắp xếp ý tưởng sao cho bài viết được chỉn chu là nhà báo Mai Vọng. Tôi biết khi đó anh phụ trách mục diễn đàn giao thông nên anh đọc các bài viết tôi gửi tham gia, anh liên hệ qua điện thoại để trao đổi bài viết.

Người tôi xem là thần tượng, thích vì đem lại cho tôi nhiều cảm xúc từ khi tôi đọc được các bài thơ của tác giả trên Báo Phụ nữ TP.HCM , Tuổi Trẻ là nhà thơ Lê Minh Quốc. Không ngờ ở tổng kết cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3, tôi hân hạnh được làm quen và nói chuyện với anh, anh vui vẻ chụp chung với tôi tấm ảnh làm kỷ niệm. Cũng ở buổi tổng kết này tôi cũng rất vui và hãnh diện khi được nói chuyện với ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và nhà báo Lê Công Sơn.

Qua Báo Thanh Niên tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều người

Báo Thanh Niên cũng tạo cơ hội cho tôi có điều kiện giao lưu với với độc giả của báo quan tâm với cuộc thi. Qua những lần trò chuyện thân mật của người làm báo, của đại diện ngành điện, tôi cảm nhận mình sống vui vì được quen nhiều bạn mới có cùng đam mê, sở thích viết báo. Được giao tiếp nói chuyện thân mật với nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu là dịp rất may mắn trong cuộc đời của mình.

Tác giả chụp chung với bạn đọc Nguyễn Hữu Nhân (Sa Đéc) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cũng nhờ cộng tác với Báo Thanh Niên mà tôi quen với anh Nguyễn Hữu Nhân, quê ở Sa Đéc. Anh cùng nghề dạy học và đã nghỉ hưu trước tôi 2 năm. Anh Nguyễn Hữu Nhân cũng là độc giả trung thành của Báo Thanh Niên, anh là bạn đọc tham gia tích cực các cuộc thi của báo tổ chức. Báo Thanh Niên có tổ chức cuộc thi viết nào thì anh là người đầu tiên điện thoại, chuyển đường link cho tôi biết và động viên tôi cố gắng tham gia viết bài dự thi.

Anh từng bộc bạch trải lòng mình dự thi không mong đạt giải thưởng mà qua đó mình tìm được chút niềm vui cho tuổi già. Qua bài viết dự thi mình có điều kiện bộc bạch, giãi bày, tâm sự chân thật nỗi lòng mình nếu được báo chọn đăng ắt có người đọc và chia sẻ ý kiến. Hễ Báo Thanh Niên có đăng bài viết nào hay, anh thường chia sẻ qua Zalo cho tôi xem.

Món quà quý mà Báo Thanh Niên đã tặng tôi không phải là vật chất giá trị mà là tình cảm sâu đậm quý giá của Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Mai Vọng, Lê Công Sơn và độc giả Nguyễn Hữu Nhân.