Thanh Niên và tôi: 40 năm ấy biết bao nhiêu tình!

Tình yêu ba má tôi dành cho Báo Thanh Niên ngót nghét mấy mươi năm

Ở cái tuổi U.80, ba má tôi vẫn còn rất minh mẫn và ham mê đọc nhật báo Thanh Niên mỗi ngày. Ba bảo với tôi là ba đọc báo Thanh Niên từ các thời mà báo phát hành chỉ 1-2 kỳ/tuần và cho đến nay khi Thanh Niên đã trở thành nhật báo và là một tờ báo lớn, uy tín trong lòng độc giả. Nếu tính ra, "tình yêu chung thủy" mà ba má dành cho báo cũng đã ngót nghét mấy mươi năm.

Ba thường nói với tôi là ba rất thích những bài viết trên từng trang báo Thanh Niên, đặc biệt là những bài viết ở mục Thời sự của báo. Những bài báo viết và phản ánh về tệ tham nhũng, chống lãng phí hay những vấn đề về xã hội, dân sinh… của Báo Thanh Niên khiến ba rất tâm đắc.

Ba bảo "Thanh Niên luôn dám nói thẳng, nói thật và không ngại đụng chạm, va chạm. Thanh Niên luôn đấu tranh vì công bằng và lẽ phải…". Đến tận bây giờ những vụ án hình sự lớn mà ba quan tâm và đọc trên báo Thanh Niên cách đây mấy chục năm trước ba vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết mà báo phản ánh như vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh; vụ án Epco Minh Phụng...

Ba tôi dành tình cảm đặc biệt cho tờ nhật báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Thanh Niên cúi xuống để nâng đỡ, ôm trọn những cuộc đời"

Còn với má tôi, má rất tâm đắc chương trình Lá lành đùm lá rách được đăng mỗi tuần trên báo hay chương trình trao Học bổng Nguyễn Thái Bình định kỳ cho học sinh, sinh viên; và mới nhất là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, cho đến những bài phóng sự có nhiều ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc như Con muốn sống... Má bảo, đó là những mục, chương trình diễn ra trên mặt báo hết sức nhân văn, nhân đạo, gắn với từng thân phận và cuộc đời của mỗi con người, mỗi nhân vật được Báo Thanh Niên phản ánh hay đưa tin.

Có lần đọc một bài báo xong, má bảo với tôi: "Thanh Niên như đang cúi xuống để nâng đỡ, ôm trọn những cuộc đời, những phận người nghèo khó vào lòng, để tiếp thêm cho họ nghị lực, sức mạnh để họ vững vàng bước tiếp trong tương lai".

Điều làm cho má hết sức ngạc nhiên và tâm đắc đó là sức lan tỏa, sức ảnh hưởng của Báo Thanh Niên. Đằng sau mỗi bài viết về thân phận, phận đời của mỗi người là sự chung tay góp sức của các cá nhân, nhà hảo tâm, đôi khi đó là sự đóng góp cho nhân vật với số tiền sẻ chia, ủng hộ rất lớn, có lúc hàng tỉ đồng. Điều đó đã minh chứng cho sự tin tưởng, tình yêu của hàng triệu độc giả dành cho Báo Thanh Niên, trong đó có ba, má tôi.

Có lần tôi hỏi ba má vì sao lại dành tình yêu cho tờ báo Thanh Niên trong mấy chục năm qua, ba má đã trả lời không do dự: "Thanh Niên là một tờ báo lớn, có uy tín với những thông tin rất đáng tin cậy. Đặc biệt là tờ báo có thế mạnh về tính phản biện trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và bảo vệ lý lẽ, sự công bằng. Ngoài ra, Thanh Niên còn có những chương trình nhân đạo, nhân văn hết sức ý nghĩa và sâu sắc". Tình yêu Thanh Niên của ba má tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi mà kéo dài mấy mươi năm qua.

Tôi cũng như ba má, có lẽ được thừa hưởng cái "gien" từ ba má nên tôi cũng ham mê đọc báo và tôi cũng dành một tình cảm đặc biệt dành cho Báo Thanh Niên. Ngoài đọc nhật báo Thanh Niên mỗi ngày tôi còn tập tành viết bài gửi báo. Mỗi lần có bài được đăng là tôi nhanh chóng gọi điện thoại về nhà để báo tin cho ba má đọc bài viết của mình. Ba má tôi thường hay khoe bài viết của tôi với nhóm "bạn già".

Nhiều năm trước đây, Thanh Niên có mục Tôi viết, đây là mục mà tôi rất thích và có nhiều bài viết được chọn đăng. Kỷ niệm đáng nhất và vinh dự là tôi được "vinh danh", được Báo Thanh Niên vẽ hình chân dung minh họa trên mục Tôi viết vì đã có nhiều bài viết đóng góp cho trang báo.

Đặc biệt, với riêng tôi, Báo Thanh Niên vẫn duy trì "phong độ" và chiếm trọn cảm tình của bạn đọc trong mỗi cuộc thi viết. Chẳng hạn như cuộc thi viết về Sống đẹp đến nay đã diễn ra 5 mùa thi và cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen cũng đã liên tiếp diễn ra 3 mùa thi mà vẫn thu hút hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn bài viết từ các độc giả trong và ngoài nước.

Có thể nói là tình yêu, sự tin tưởng của độc giả dành cho Báo Thanh Niên chưa bao giờ vơi.

40 năm, gần nửa thế kỷ và cũng là ngần ấy thời gian Báo Thanh Niên dấn thân và phụng sự bạn đọc một cách đúng nghĩa nhất. Dù trong quãng thời gian hoạt động có những "nốt trầm" nhưng tính chiến đấu, sự bền bỉ và tinh thần nhân đạo, tính nhân văn của Thanh Niên với từng thân phận, cuộc đời mỗi người qua từng trang báo vẫn thấm đẫm, đong đầy và vẹn nguyên trong lòng bạn đọc, ba, má và tôi.

40 mươi năm ấy biết bao nhiêu tình!