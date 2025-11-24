Thanh Niên và tôi: Tôi đã thay đổi nhờ Báo Thanh Niên

Thanh Niên đã mở cho tôi một cánh cửa

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng báo chí là thế giới của những người cầm bút chuyên nghiệp, còn mình một người trẻ bình thường thì chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Nhưng chính Báo Thanh Niên đã mở cho tôi một cánh cửa để nhìn cuộc đời bằng đôi mắt rộng mở hơn, tử tế hơn, và cũng để chính tôi trưởng thành hơn từng ngày.

Tôi đến với chuyên mục Sống đẹp hoàn toàn tình cờ. Hôm ấy, khi đọc báo Thanh Niên, tôi thấy một bài viết về một bạn sinh viên nhặt được ví tiền trả lại người mất trong lúc đang đi làm thêm. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cách báo kể lại rất đẹp, rất xúc động. Tôi thầm nghĩ ngoài kia, quanh mình cũng có biết bao người tử tế bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… nhưng không phải câu chuyện nào cũng được biết đến.

Vậy là tôi thử gửi một bài viết đầu tiên về một một người em đồng nghiệp có tấm lòng lương thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, là cầu nối yêu thương. Bài viết xuất hiện khiến tôi ngỡ ngàng. Cảm giác lúc ấy không chỉ là vui, mà là sự tự hào rằng câu chuyện của mình đã góp phần lan tỏa một hình ảnh tử tế của đời sống.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã bước vào một hành trình mới.

Viết cho chuyên mục Sống đẹp không chỉ là ghi chép lại những điều đẹp đẽ. Đó còn là quá trình tôi học cách nhìn thế giới bằng sự tinh tế và lòng trân trọng.

Mỗi mùa thi Sống đẹp, Báo Thanh Niên đều ra mắt tuyển tập sách ẢNH: NXB

Mỗi câu chuyện tôi viết gửi về tòa soạn đều mang theo cảm xúc chân thành, và mỗi lần được đăng là một lần tôi nhận ra sự tử tế quanh mình hóa ra chưa bao giờ mất đi chỉ là ta có để ý hay không.

Điều đặc biệt là nhờ việc viết, tôi học được cách chậm lại để quan sát. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn. Tôi hiểu rằng sự tử tế không nhất thiết phải lớn lao, không cần ồn ào, chỉ cần chân thật.

Viết về cái đẹp của người khác, cuối cùng tôi nhận ra chính mình mới là người được "bồi dưỡng" thêm vẻ đẹp từ bên trong.

Trước đây, tôi là kiểu người khá khép kín. Đi đường ít khi để ý xung quanh; thấy người khó khăn cũng ngại giúp; nhìn điều xấu xảy ra thì chọn im lặng. Nhưng khi những câu chuyện tử tế trở thành một phần trong nhịp sống của tôi, tôi bắt đầu tự hỏi: "Nếu mình chỉ viết về sự tử tế mà không sống tử tế, thì đó có còn là điều ý nghĩa không?".

Từ ngày cộng tác với Báo Thanh Niên, tôi dần thay đổi rất nhiều. Và quan trọng nhất, tôi không còn thờ ơ với những điều đẹp đẽ xung quanh mình.

Thanh Niên giúp tôi lan tỏa những câu chuyện đẹp

Báo Thanh Niên không chỉ giúp tôi lan tỏa những câu chuyện đẹp của người khác, mà còn dạy tôi lan tỏa vẻ đẹp ấy ngay từ chính mình.

Có lần tôi viết về người em đồng nghiệp. Sau khi bài đăng, bạn ấy gọi cho tôi, giọng nghèn nghẹn: "Em đọc mà rơi nước mắt. Cảm ơn chị đã kể câu chuyện của em một cách đẹp như vậy".

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng viết không chỉ để kể, mà còn để sưởi ấm trái tim ai đó.

Nhiều người đọc nhắn tin cho tôi rằng bài viết khiến họ muốn sống tốt hơn, muốn giúp đỡ người khác nhiều hơn. Tôi chưa từng nghĩ những câu chữ của mình lại có thể mang theo năng lượng tích cực như vậy. Nhưng chính Báo Thanh Niên đã giúp điều đó trở thành hiện thực.

Báo Thanh Niên không chỉ là nơi đưa tin, mà còn là nơi gieo mầm đẹp đẽ cho bao thế hệ trẻ. Tòa soạn không chỉ đăng bài của tôi, mà còn hướng dẫn tôi chỉnh sửa, dạy tôi cách viết nhân văn hơn, sâu sắc hơn nhưng vẫn trung thực.

Nhờ có Báo Thanh Niên, tôi được kết nối với nhiều người tử tế mà nếu không viết, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp. Tôi được lắng nghe những câu chuyện đời thường nhưng đẹp đến mức làm người ta thêm yêu cuộc sống. Tôi được góp một phần nhỏ bé vào sự lan tỏa những điều tử tế điều mà tôi tin là giá trị bền vững nhất mà báo chí có thể mang lại.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy mình của hiện tại đã khác rất nhiều so với trước đây. Tôi không còn là người trẻ thờ ơ, vô tâm; tôi đã trở thành người biết quan sát, biết yêu thương, biết sống trách nhiệm hơn.

Và điều ấy có được là nhờ Báo Thanh Niên. Cảm ơn tòa soạn đã tạo ra một chuyên mục nhân văn như Sống đẹp.

Cảm ơn vì đã giúp tôi lan tỏa những hình ảnh tử tế của những con người bình dị quanh mình.

Cảm ơn vì đã thay đổi tôi, theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất. Và tôi tin rằng, dù sau này mình có đi đến đâu, thì những điều đẹp đẽ mà Báo Thanh Niên gieo vào tôi sẽ mãi là hành trang quý giá cho cuộc đời.