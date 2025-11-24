Thanh Niên và tôi: Người bạn đồng hành của tôi

Thanh Niên - cánh cửa mở ra thế giới đối với lớp trẻ

Nếu hành trình gieo hạt tri thức là con đường dài một đời, thì Báo Thanh Niên chính là người bạn đã đồng hành với tôi, âm thầm nhưng bền bỉ, từ thuở tôi còn là cô sinh viên đại học ngành sư phạm năm nào.

Những năm 1990, nhà tôi lúc ấy ở Hà Đông, sáng nào tôi cũng chờ bác bán báo đạp xe qua, để mua tờ Thanh Niên còn thơm mùi mực mới. Ngày ấy, internet chưa phủ sóng, điện thoại bàn còn là món đồ quý, nên Thanh Niên chính là cánh cửa mở ra thế giới đối với lớp trẻ chúng tôi. Tôi vẫn nhớ rõ chuyên mục Người tốt - Việc tốt và sau này là Sống đẹp. Những câu chuyện bình dị nhưng chạm đến trái tim ấy đã dạy tôi rằng tử tế không cần điều kiện, chỉ cần tấm lòng không quay lưng với nỗi đau của người khác.

Khi tôi chính thức trở thành cô giáo trẻ, đứng lớp ở một trường THPT ngoại thành, những câu chuyện tử tế trên mặt báo lại trở thành bài học sống động, giúp tôi truyền cảm hứng cho học trò bằng đời thật, người thật, việc thật, thay vì mớ lý thuyết khô cứng. Tôi đã không ít lần cho học sinh xem những bài viết từ chuyên mục Giúp nhau vượt khó và Tấm lòng nhân ái để nói chuyện về trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia.

Có em từng hỏi tôi: "Cô ơi, sao có nhiều người tốt đến thế ạ?".

Tôi nhìn em và đáp: "Vì cuộc đời luôn có ánh sáng, chỉ là ta có chịu mở cửa nhìn thấy hay không".

Các bé bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 đón Trung thu 2025 tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Thời gian trôi, tôi lập gia đình, sinh con, tôi lại mua Báo Thanh Niên và đọc cho con nghe về những điều tử tế, về những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp giữa đời thường, những người trẻ dám đứng ra cứu giúp người khác, những tấm gương giản dị mà kiên cường, những hành động đẹp âm thầm mà vẫn đủ sức làm sáng một ngày mệt mỏi.

Tôi muốn con hiểu rằng ngoài kia, dù cuộc sống có bộn bề hay bon chen, vẫn luôn tồn tại những con người sống bằng sự chân thành và lòng tốt. Tôi mong rằng qua từng trang báo, con sẽ lớn lên với một trái tim biết yêu thương, biết cảm thông và chọn cách sống tử tế, dù chỉ bằng những điều nhỏ bé nhất.

Bởi tôi tin rằng, chính những điều bình dị ấy, khi được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ, sẽ trở thành hành trang suốt đời của con, giúp con trở thành người có trách nhiệm và biết góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Dần dần cả hai đứa con của tôi cũng đã trở thành độc giả trung thành của Báo Thanh Niên.

Thanh Niên đồng hành tôi trong suốt hành trình làm nghề giáo

Khi đã bước qua những lo toan cơm áo, đôi khi tôi tự hỏi: "Mình có còn đang sống đúng với điều mình dạy hay không?". Và cũng vào những đêm yên tĩnh nhất của Hà Nội, khi tiếng còi xe đã dần thưa, tôi lại tìm đến những trang báo như tìm đến một người bạn hiểu mình. Thanh Niên không chỉ đưa tin, mà còn dẫn đường, soi sáng, và nhắc nhở. Nhiều bài viết khiến tôi lặng người, để rồi sáng hôm sau bước vào lớp học với một tâm thế khác: khoan dung hơn, kiên nhẫn hơn, bao dung hơn.

Tôi nhớ mãi một lần tham gia chương trình hỗ trợ sách vở cho học sinh vùng cao mà Báo Thanh Niên phối hợp thực hiện. Khi trò chuyện với một phóng viên trẻ, tôi hỏi: "Em đi nhiều nơi nguy hiểm vậy, em có sợ không?".

Bạn ấy cười hiền, trả lời: "Nếu tụi em ngừng lại, liệu có ai biết rằng ngoài kia vẫn có những đứa trẻ cần được tiếp tục hy vọng".

Câu trả lời ấy đã làm tôi lặng đi. Tôi hiểu vì sao những phóng viên của Thanh Niên luôn có mặt tại những nơi gian khổ nhất, vì họ biết thiện lương không thể chờ đợi và sự thật không bao giờ đứng yên.

Ở tuổi 53, tôi không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng trái tim tôi vẫn muốn tiếp tục sống ý nghĩa. Và tôi nhận ra, chính Thanh Niên đã đồng hành trong suốt hành trình làm nghề, giúp tôi tin rằng: mỗi người giáo viên là một ngọn lửa nhỏ, còn báo chí chân chính là ngọn gió thổi bùng ánh sáng lan đi xa hơn.

Nếu được chọn điều gì để gửi đến thế hệ học trò ngày hôm nay, tôi sẽ không chỉ gửi sách, gửi bài giảng, mà sẽ gửi thêm một tờ báo Thanh Niên - như lời nhắn nhủ rằng tử tế luôn có mặt, lý tưởng luôn tồn tại, và người trẻ Việt Nam chưa bao giờ thiếu khát vọng cống hiến.

Với tôi, Thanh Niên không chỉ là một tờ báo, mà là chứng nhân của lòng tốt, là người bạn gìn giữ niềm tin, và là ngọn đèn soi đường cho tuổi trẻ nước Việt.