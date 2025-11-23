Thanh Niên và tôi: Hành trình cùng Thanh Niên

Thanh Niên - nơi tìm thấy hy vọng

1. Quê tôi Cà Mau. Tuổi thơ tôi luôn mơ về thành phố lớn - nơi có giảng đường đại học và cánh cửa tri thức, dẫn lối những cơ hội của cuộc đời. Để bước qua giấc mơ ấy, trước hết, tôi phải đậu đại học.

Năm 2004, tôi lần đầu xa nhà. Tôi lên Cần Thơ thi đại học. Giữa thành phố đông đúc và những người lạ, tôi mang theo niềm tin duy nhất. Không có điện thoại hay mạng xã hội, chỉ có báo giấy làm bạn đồng hành.

Với sĩ tử thế hệ 8X, Thanh Niên không chỉ là báo mà còn là nơi tìm thấy hy vọng. Báo đăng đáp án chính thức của kỳ thi, giúp chúng tôi biết mình có khả năng đậu đại học hay không. Khoảnh khắc ngồi dưới mái hiên Bến xe Cần Thơ, lật từng trang báo dò đáp án, tim tôi đập dồn dập.

Tác giả (bìa trái) nhận bằng khen bài viết hay về Bình Thuận (cũ) trong cuộc thi viết Hào khí miền Đông ẢNH: BTC

Những con chữ trên mặt báo hôm đó in sâu trong tâm khảm của tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu truyền thông không chỉ truyền tải thông tin mà còn là nguồn cảm hứng, bệ phóng chắp cánh cho những ước mơ!

Tôi bước vào giảng đường đại học với giấc mơ làm báo. Tôi muốn được đi, viết và kể những câu chuyện đời thường bằng ngôn từ chân thành nhất. Dù không phải phóng viên Thanh Niên, nhưng báo luôn là "ngôi nhà nghề nghiệp", nơi gieo đam mê và dạy tôi sự dấn thân, trách nhiệm. Mỗi câu chữ được viết ra phải "có hồn, có lửa" - bởi độc giả không chỉ cần thông tin mà còn cần niềm tin vào sự thật cùng những giá trị chân - thiện - mỹ và sự thông tuệ.

2. Phải thừa nhận rằng, các tờ báo hiện nay đang đối mặt với thách thức sống còn, buộc phải tìm hướng đi mới. Thanh Niên không chỉ giữ vững tôn chỉ, mục đích mà còn mở rộng nhiều hoạt động ngoài mặt báo, phát triển thành cơ quan truyền thông đa kênh, đa nền tảng. Anh chị làm Báo Thanh Niên không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ.

Qua các mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok…, báo tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ, đặc biệt là thế hệ gen Z. Với phương châm "công chúng ở đâu, Thanh Niên ở đó", báo đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phản ánh chân thực đời sống người dân.

Trong chuỗi hoạt động đa dạng của báo, tôi ấn tượng với các cuộc thi như Sống đẹp, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông, Thương nhớ miền Trung, Hà Nội - Thành phố tôi yêu, Món ngon Hà Nội, hay Thành phố tôi yêu - cuộc thi đầu tiên mà Thanh Niên khởi xướng, nơi mọi người gửi gắm tình cảm sâu sắc với thành phố mang tên Bác.

Sau năm mùa giải, cuộc thi viết Sống đẹp đã ghi lại hàng nghìn câu chuyện về những con người bình thường mà tỏa sáng vẻ đẹp nhân văn. Họ như những ngôi sao khuê, lan tỏa giá trị sống tích cực từ phố thị đến miền quê, gieo vào lòng người đọc niềm tin, hy vọng. Cuộc thi còn góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường. Không chỉ dừng lại ở thể loại ký sự, phóng sự hay ghi chép chân thực…, cuộc thi còn mở rộng thể loại truyện ngắn với dung lượng phù hợp, tạo điều kiện cho tác giả thỏa sức sáng tạo, làm phong phú thêm loại thể.

3. Với tôi, Thanh Niên còn là kỷ niệm, tiếng nói của thời đại, cầu nối hiệu quả giữa người dân - chính quyền, giữa quê nhà - kiều bào bốn phương. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người bạn của tôi cũng thường gửi bài về tòa soạn Thanh Niên để cộng tác, bởi các bạn tin đây là nơi tiếng nói của người trẻ được trân trọng, nơi kể lại những câu chuyện đời mình…; nơi mà mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận!

Thanh Niên đã chắp cánh nghề viết cho tôi. Giúp tôi lan tỏa tình yêu về Hà Nội; nơi để tôi gửi gắm tình cảm đẹp về quê hương qua các bài viết Thương quá Cà Mau, hay về Thanh Hóa qua bài Về Nga Sơn, chạm tay vào nỗi nhớ…; những truyện ngắn như Trôi giữa dòng quê, Gieo lành, Dưới mưa… và các phóng sự về những nhân vật như Người 'cõng sách' đi muôn nơi, Cô Quyên da cam…

Giữ vững tinh thần nhân văn và trách nhiệm

Khi công nghệ thay đổi mọi thứ, báo chí số lên ngôi và mạng xã hội phát triển mạnh, tôi vẫn luôn trân quý Thanh Niên dù là báo giấy hay báo online. Báo vẫn kiên định giữ vững tinh thần nhân văn và trách nhiệm. Đó là cốt lõi sâu sắc, kết nối con người bằng sự tử tế.

Báo vẫn bền bỉ với sứ mệnh vun đắp và xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển bền vững và trường tồn qua vai trò báo chí cách mạng. Với tôi, Thanh Niên không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến những con người đã dệt nên 40 năm hành trình bằng trái tim nhiệt huyết, niềm đam mê nghề báo và tình yêu với cây bút, trang giấy!

Cảm ơn Thanh Niên đã đồng hành và tiếp sức cho hành trình viết của tôi!