Thanh Niên và tôi: Thanh Niên và những tấm lòng nhân ái

Với tôi, câu trả lời đó là về Báo Thanh Niên - nơi mà những dòng chữ không chỉ là tin tức, mà còn là hơi ấm của cuộc sống, là ngọn lửa thôi thúc.

Thanh Niên truyền cảm hứng qua những câu chuyện bình dị mà sâu sắc

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với Báo Thanh Niên là những năm tháng còn ngồi trên ghế phổ thông, tôi đã được truyền cảm hứng bởi các mục về những câu chuyện của các bạn trẻ, những người lao động, những mảnh đời khó khăn được báo phản ánh chân thực, khiến tôi bừng tỉnh: Thế giới rộng lớn hơn mình nghĩ, và mỗi hành động dù nhỏ đều có thể gieo hạt mầm nhân ái.

Tôi nhớ có bài viết về cô giáo vùng cao vượt núi gieo chữ, về bệnh nhân nghèo tìm đến những bàn tay giúp đỡ qua chương trình thiện nguyện của Báo Thanh Niên đã khiến tôi xúc động. Từ đó, tôi tham gia các hoạt động tình nguyện nhiều hơn: phát quà cho trẻ em nghèo, nấu cơm từ thiện, hiến máu nhân đạo, gây quỹ giúp đỡ người bệnh khó khăn…

Báo Thanh Niên truyền cảm hứng qua những câu chuyện bình dị mà sâu sắc, về tinh thần dấn thân, khát vọng vượt khó ẢNH: T.N

Mỗi lần tham gia, tôi đều thấy mình trưởng thành hơn, biết cảm thông hơn và trân trọng cuộc sống hơn, và có những niềm vui mới. Báo Thanh Niên không chỉ là nguồn thông tin mà còn là cầu nối giữa con người và cộng đồng, giữa khát vọng cống hiến và thực tế đời sống.

Một trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi là khi tham gia chương trình thiện nguyện "Ánh sáng cho em". Chúng tôi đã đến một ngôi làng xa xôi, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Những ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ khi nhận những bộ sách mới, những món quà nhỏ, đã khiến tôi hiểu rằng: Tác động của báo chí không chỉ nằm trên giấy, mà chính là ở những con tim được chạm đến ngoài đời. Các báo nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng đã không ngừng tạo ra những cơ hội như vậy, góp phần khiến người trẻ như tôi có thể biến cảm hứng thành hành động.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện, Báo Thanh Niên còn truyền cảm hứng qua những câu chuyện bình dị mà sâu sắc, về tinh thần dấn thân, khát vọng vượt khó. Tôi nhớ một bài báo về chàng thanh niên khởi nghiệp xã hội, người đã dùng chính lợi nhuận từ dự án của mình để hỗ trợ trẻ em mồ côi và học sinh nghèo. Khi đọc bài viết ấy, tôi tự nhủ: nếu họ làm được, thì tại sao tôi lại không thể đóng góp một phần sức mình?

Chính nhờ những câu chuyện ấy, tôi đã học được cách nhìn cuộc sống bằng con mắt tử tế, bằng sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bài báo, mỗi phóng sự là một mảnh ghép của bài học về nhân văn, là nhịp cầu nối những trái tim trẻ với những mảnh đời cần được sẻ chia.

Mỗi lần hoạt động thiện nguyện tôi nhớ đến Thanh Niên

Trong thời đại thông tin tràn ngập, có thực trạng chạy theo tin nóng, số lượt xem hay lợi nhuận, làm mất đi màu sắc riêng của báo chí, thì Báo Thanh Niên vẫn kiên định với giá trị nhân văn, với tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" và vẫn trở thành một trong những sự lựa chọn uy tín của nhiều người. Chính điều đó cũng khiến tôi, và có lẽ rất nhiều bạn trẻ khác, thấy mình được khích lệ, được đồng hành trong hành trình làm điều tốt.

Hồi tưởng lại quãng thời gian tuổi trẻ đã qua, tôi thấy mình không chỉ thay đổi về nhận thức mà còn hình thành thói quen sống có trách nhiệm với cộng đồng hơn. Mỗi lần tôi tham gia một hoạt động thiện nguyện nào đó, đóng góp công sức và thời gian của mình, hoặc trao đi một món quà hay chỉ đơn giản là giúp một người qua đường, tôi đều nhớ đến Báo Thanh Niên - nơi đã gieo trong tôi ý niệm rằng: Làm điều tốt không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là hạnh phúc, là cách con người kết nối và lan tỏa giá trị đến nhau.

Với tôi, Báo Thanh Niên không chỉ là trang báo đáng tin cậy, mà còn là người thầy, người bạn, và nguồn cảm hứng bất tận. Những bài viết, những chương trình thiện nguyện, những nhân vật truyền cảm hứng đã tạo nên một bức tranh sống động về thế hệ trẻ Việt Nam năng động, nhân ái, sáng tạo và dấn thân.

Và đó cũng là một trong những hạng mục ưa thích của tôi, về gương người tốt - việc tốt, giúp tôi có động lực làm được nhiều việc hơn nữa. Báo đã giúp tôi và bao bạn trẻ khác thấy rằng khát vọng cống hiến không bao giờ là viển vông, mỗi tấm lòng nhân ái, dù nhỏ bé, đều có sức mạnh thay đổi một cuộc đời.

Hành trình đồng hành cùng Báo Thanh Niên là một hành trình khơi dậy cảm xúc, hun đúc ý chí và truyền lửa nhân ái, ít nhất là với tôi. Tôi tin rằng, với mỗi bài báo, mỗi hoạt động, mỗi công sức của biết bao người làm nên một tờ báo, thì Báo Thanh Niên nói riêng vẫn sẽ tiếp tục gieo mầm thiện, kết nối những trái tim, lan tỏa giá trị nhân văn đến mọi miền đất nước.

Và với riêng tôi, đó cũng là một hành trình mà tôi tự hào được là một phần, để học cách sống tử tế, để yêu thương nhiều hơn, và để truyền cảm hứng cho những người xung quanh.