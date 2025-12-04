Nhà cách nhau vài trăm mét, chú rể dùng xe rùa chở sính lễ đi rước dâu

Ý tưởng lạ khiến nhiều người thích thú

Những ngày qua, đoàn rước dâu bằng xe rùa của chú rể Lê Văn Ninh (25 tuổi) khiến nhiều người thích thú. Khác với những lễ ăn hỏi và rước dâu thường thấy, gia đình nhà trai chuẩn bị 5 chiếc xe rùa, mỗi xe do một thanh niên trong đoàn bưng tráp đẩy, mang sính lễ sang nhà gái cách đó chỉ khoảng 800 m.

Các tráp cưới được đặt trên xe rùa ẢNH: NVCC

Ninh chia sẻ, vì hai nhà gần nhau và đường ngõ nhỏ, ô tô không thuận tiện, nên gia đình đã nghĩ ra cách rước dâu độc đáo này. Nhưng hơn tất cả, đó còn là mong muốn cá nhân của chú rể, Ninh chia sẻ: “Mình muốn tạo một kỷ niệm thật đáng nhớ. Ngày cưới chỉ có một lần, nên mình muốn có khoảnh khắc đặc biệt để sau này nhắc lại vẫn thấy vui”.

Dù hào hứng với ý tưởng, Ninh thừa nhận trước khi thực hiện vẫn không khỏi lo lắng. Tuy vậy, sự ủng hộ từ gia đình khiến anh tự tin hơn. 5 chiếc xe rùa được thuê và trang trí tỉ mỉ, với sự chung tay của anh em họ hàng, các dì, các bác trong nhà. “Ai cũng vui và muốn góp phần cho lễ cưới thêm ý nghĩa”, Ninh nói.

5 chiếc xe rùa chở sính lễ được nhà trai chuẩn bị ẢNH: NVCC

Ninh kể khoảnh khắc đoàn xe rùa bắt đầu lăn bánh trên đường quê, tiếng cười vang lên khắp xóm. Bà con hàng xóm và người đi đường bất ngờ, liên tục rút điện thoại ra ghi hình. Chàng trai 25 tuổi nhớ lại tình huống khiến cả đoàn cười nghiêng ngả: “Mình đi dẫn đầu mà không hiểu sao lúc sau lại bị đẩy xuống cuối. Đến khi nhận ra thì phải chạy lên đầu hàng, cả họ cười không ngớt”.

Nhà trai và nhà gái cách nhau chỉ vài trăm mét nên hai họ quyết định đi bộ ẢNH: NVCC

Phía nhà gái, khi nhìn thấy đoàn xe rùa, ai nấy đều bật cười. Không khí của lễ cưới cũng trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn. Người chứng kiến đều khen ý tưởng lạ mắt, vừa giản dị vừa gần gũi.

Cô dâu bất ngờ trước màn rước dâu của nhà trai

Khi thấy họ nhà trai đẩy 5 xe rùa sính lễ đến, cô dâu Bùi Ngọc Ánh đã vô cùng bất ngờ. Ánh cho biết trước đó cô có nghe Ninh nhắc về việc muốn rước dâu bằng xe rùa nhưng vẫn nghĩ anh chỉ nói vui, không tin là thật.

Cô dâu Ngọc Ánh bất ngờ trước màn rước dâu độc lạ của nhà chồng ẢNH: NVCC

“Khi nhìn thấy đoàn bưng tráp đẩy xe rùa tiến vào cổng, mình vừa bất ngờ vừa thấy vui và xúc động. Đúng là một kỷ niệm không thể quên trong ngày cưới”, Ánh chia sẻ.

Không chỉ cô dâu, họ hàng hai bên cũng thích thú với màn xuất hiện khác lạ này. Chị Lê Thu Thủy (35 tuổi), dì của chú rể, đồng thời là người quay lại đoạn clip gây sốt, kể: “Hôm đó đoàn rước dâu đi đến đâu mọi người cũng quay hình lại vì thấy lạ. Mình cũng quay rồi đăng lên mạng chỉ để làm kỷ niệm cho cháu, không nghĩ lại được mọi người khen ý tưởng rước dâu này nhiều như vậy. Vui lắm”.

Theo chị Thủy, điều khiến mọi người hào hứng nhất có lẽ là sự vui vẻ, tự nhiên và gần gũi của cả đoàn. Tất cả đều diễn ra trong tiếng cười và không khí ấm áp, thân tình của một đám cưới miền quê.