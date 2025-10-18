Độc lạ: Chú rể phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh mới được rước dâu

Cô dâu Nguyễn Quỳnh Hương (24 tuổi), ngụ xã Tam Hưng, Hà Nội, chia sẻ ý tưởng tổ chức bài thi trong đám cưới xuất phát từ chính cô. Là một giáo viên tiếng Anh với 6 năm kinh nghiệm, bắt đầu giảng dạy từ năm nhất đại học, Hương luôn đam mê công việc truyền đạt kiến thức.

"Ban đầu, mình chỉ muốn thử thách chồng một chút để tạo điểm nhấn cho lễ cưới và có thêm tư liệu cho phóng sự cưới. Gần đây, mình luyện đề IELTS khá nhiều, nên ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu chỉ 4 ngày trước khi cưới", Hương nói.

Chú rể phải hoàn thành bài kiểm tra mới được rước dâu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Với tinh thần vui vẻ, Hương đã chuẩn bị một bài kiểm tra dựa trên đề trong sách Cambridge IELTS 18, được tải từ trên mạng. Các câu hỏi thuộc dạng part 1 của kỳ thi IELTS, đơn giản nhưng đủ để kiểm tra khả năng của chú rể Nhật Ninh (25 tuổi), hiện là lập trình viên tại một công ty công nghệ thông tin ở Hà Nội.

Cô dâu cho biết chú rể đã đối mặt với thử thách này một cách đầy tự tin. Kết quả, anh hoàn thành xuất sắc 4/5 câu hỏi. Hương hào hứng kể lại: "Anh ấy nói đây là lần đầu tiên bị kiểm tra sau bao năm mình kèm cặp anh học tiếng Anh. Anh bất ngờ nhưng rất vui, đặc biệt khi làm đúng gần hết bài".

Cô dâu cũng tiết lộ buổi thi rất thú vị, vừa nghiêm túc như một kỳ thi thật, vừa tràn ngập tiếng cười từ quan khách và người thân.

Theo cô dâu, bài thi được tổ chức gọn gàng trong vài phút, không làm chậm trễ giờ lành. Đề thi được thiết kế vừa sức, không quá hóc búa nhưng đủ để tạo nên sự thú vị. Hương cho biết: "Bạn bè và người thân bất ngờ lắm, hầu hết đều khen ý tưởng này đáng yêu. Một số người còn nói đùa rằng thử thách này là cách để chú rể thể hiện trách nhiệm với vợ ngay từ ngày cưới".

Bên cạnh đó, cô dâu cũng bất ngờ khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Hương kể rằng cặp đôi đã quen nhau từ những ngày cùng tham gia đội văn nghệ ở trường. "Ban đầu, tụi mình ghét nhau lắm, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu của tụi mình bắt đầu từ những năm tháng học trò, khi cả hai còn chưa có nhiều cơ hội ở bên nhau. Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 khiến hai đứa càng ít dịp gặp gỡ, nhưng chính sự đồng hành qua những ngày khó khăn đã giúp tình cảm thêm bền chặt", Hương nói.

Cả hai đã ở bên nhau suốt những năm tháng học trò ẢNH: NVCC

Cô dâu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi là lễ cầu hôn công khai tại bốt Hàng Đậu (Hà Nội) vào ngày 1.6.2024. Nhật Ninh đã chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng, thuê cả đội nhảy để tạo bất ngờ cho Hương. Anh chọn ngày này với mong muốn cô mãi là "em bé" trong cuộc đời mình.

Hương không ngớt lời khen ngợi chú rể: "Anh ấy là người nhẹ nhàng, tâm lý và luôn yêu chiều mình. Quan trọng hơn, anh rất có trách nhiệm với gia đình. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia đã giúp chúng mình vượt qua những thử thách trong tình yêu, để rồi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ như bài thi tiếng Anh trong ngày cưới".

Cặp đôi cho rằng mong mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu qua thử thách này. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn để hái được quả ngọt

ẢNH: NVCC

Lê Hoàng Bảo Châu (16 tuổi), học sinh của cô dâu đã bất đắc dĩ trở thành "giám thị" trong ngày cưới. "Giám thị" đặc biệt hào hứng kể lại: "Lần đầu tiên làm giám thị mà thí sinh lại mặc vest bảnh bao thế này, em run lắm. Không khí nghiêm túc như phòng thi thật, nhưng ai cũng cố nhịn cười".

Theo "giám thị", bài thi diễn ra suôn sẻ và kết quả vượt ngoài mong đợi ẢNH: NVCC

Bảo Châu bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này: "Mình chúc anh chị mãi hạnh phúc, luôn yêu thương nhau và giữ được năng lượng tích cực như trong ca thi hôm ấy, nghiêm túc nhưng đầy tiếng cười".