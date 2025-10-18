Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Độc lạ: Chú rể phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh mới được rước dâu

An Vy
An Vy
18/10/2025 15:00 GMT+7

Tại một đám cưới ở Hà Nội, cô dâu đã khiến quan khách bất ngờ với thử thách độc đáo dành cho chú rể: phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh mới được rước dâu.

Cô dâu Nguyễn Quỳnh Hương (24 tuổi), ngụ xã Tam Hưng, Hà Nội, chia sẻ ý tưởng tổ chức bài thi trong đám cưới xuất phát từ chính cô. Là một giáo viên tiếng Anh với 6 năm kinh nghiệm, bắt đầu giảng dạy từ năm nhất đại học, Hương luôn đam mê công việc truyền đạt kiến thức.

"Ban đầu, mình chỉ muốn thử thách chồng một chút để tạo điểm nhấn cho lễ cưới và có thêm tư liệu cho phóng sự cưới. Gần đây, mình luyện đề IELTS khá nhiều, nên ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu chỉ 4 ngày trước khi cưới", Hương nói.

Cô dâu Hà Nội tổ chức thi tiếng Anh cho chú rể tại lễ cưới độc đáo - Ảnh 1.

Chú rể phải hoàn thành bài kiểm tra mới được rước dâu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Với tinh thần vui vẻ, Hương đã chuẩn bị một bài kiểm tra dựa trên đề trong sách Cambridge IELTS 18, được tải từ trên mạng. Các câu hỏi thuộc dạng part 1 của kỳ thi IELTS, đơn giản nhưng đủ để kiểm tra khả năng của chú rể Nhật Ninh (25 tuổi), hiện là lập trình viên tại một công ty công nghệ thông tin ở Hà Nội.

Cô dâu cho biết chú rể đã đối mặt với thử thách này một cách đầy tự tin. Kết quả, anh hoàn thành xuất sắc 4/5 câu hỏi. Hương hào hứng kể lại: "Anh ấy nói đây là lần đầu tiên bị kiểm tra sau bao năm mình kèm cặp anh học tiếng Anh. Anh bất ngờ nhưng rất vui, đặc biệt khi làm đúng gần hết bài".

Cô dâu cũng tiết lộ buổi thi rất thú vị, vừa nghiêm túc như một kỳ thi thật, vừa tràn ngập tiếng cười từ quan khách và người thân.

Theo cô dâu, bài thi được tổ chức gọn gàng trong vài phút, không làm chậm trễ giờ lành. Đề thi được thiết kế vừa sức, không quá hóc búa nhưng đủ để tạo nên sự thú vị. Hương cho biết: "Bạn bè và người thân bất ngờ lắm, hầu hết đều khen ý tưởng này đáng yêu. Một số người còn nói đùa rằng thử thách này là cách để chú rể thể hiện trách nhiệm với vợ ngay từ ngày cưới".

Bên cạnh đó, cô dâu cũng bất ngờ khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Hương kể rằng cặp đôi đã quen nhau từ những ngày cùng tham gia đội văn nghệ ở trường. "Ban đầu, tụi mình ghét nhau lắm, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu của tụi mình bắt đầu từ những năm tháng học trò, khi cả hai còn chưa có nhiều cơ hội ở bên nhau. Đặc biệt, giai đoạn dịch Covid-19 khiến hai đứa càng ít dịp gặp gỡ, nhưng chính sự đồng hành qua những ngày khó khăn đã giúp tình cảm thêm bền chặt", Hương nói.

Cô dâu Hà Nội tổ chức thi tiếng Anh cho chú rể tại lễ cưới độc đáo - Ảnh 2.

Cả hai đã ở bên nhau suốt những năm tháng học trò

ẢNH: NVCC

Cô dâu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi là lễ cầu hôn công khai tại bốt Hàng Đậu (Hà Nội) vào ngày 1.6.2024. Nhật Ninh đã chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng, thuê cả đội nhảy để tạo bất ngờ cho Hương. Anh chọn ngày này với mong muốn cô mãi là "em bé" trong cuộc đời mình.

Hương không ngớt lời khen ngợi chú rể: "Anh ấy là người nhẹ nhàng, tâm lý và luôn yêu chiều mình. Quan trọng hơn, anh rất có trách nhiệm với gia đình. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia đã giúp chúng mình vượt qua những thử thách trong tình yêu, để rồi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ như bài thi tiếng Anh trong ngày cưới".

Cô dâu Hà Nội tổ chức thi tiếng Anh cho chú rể tại lễ cưới độc đáo - Ảnh 3.

Cặp đôi cho rằng mong mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu qua thử thách này. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn để hái được quả ngọt

ẢNH: NVCC

Lê Hoàng Bảo Châu (16 tuổi), học sinh của cô dâu đã bất đắc dĩ trở thành "giám thị" trong ngày cưới. "Giám thị" đặc biệt hào hứng kể lại: "Lần đầu tiên làm giám thị mà thí sinh lại mặc vest bảnh bao thế này, em run lắm. Không khí nghiêm túc như phòng thi thật, nhưng ai cũng cố nhịn cười".

Cô dâu Hà Nội tổ chức thi tiếng Anh cho chú rể tại lễ cưới độc đáo - Ảnh 4.

Theo "giám thị", bài thi diễn ra suôn sẻ và kết quả vượt ngoài mong đợi

ẢNH: NVCC

Bảo Châu bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này: "Mình chúc anh chị mãi hạnh phúc, luôn yêu thương nhau và giữ được năng lượng tích cực như trong ca thi hôm ấy, nghiêm túc nhưng đầy tiếng cười".

Tin liên quan

Xưa hứa mừng cưới bạn bằng vàng giờ ‘xanh mặt’ vì giá vàng leo thang

Xưa hứa mừng cưới bạn bằng vàng giờ ‘xanh mặt’ vì giá vàng leo thang

Từng mạnh miệng hứa “khi nào bạn cưới tôi sẽ mừng vàng”, giờ đến mùa cưới, giá vàng chạm đỉnh gần 14 triệu đồng mỗi chỉ khiến nhiều người “xanh mặt”. Có người chấp nhận “cháy túi” để giữ lời, có người vội chuyển sang mừng tiền mặt.

Cặp đôi trích 40 phong bì mừng cưới gửi cho đồng bào vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

Bài thi Thử thách tiếng Anh lễ cưới Cô dâu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận