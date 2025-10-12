Xưa hứa mừng cưới bạn bằng vàng giờ ‘xanh mặt’ vì giá vàng leo thang

Theo Thanh Niên đưa tin sáng nay, giá vàng trong nước tăng vọt lập kỷ lục mới theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể: giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán ra 142,8 triệu đồng, trong khi đó vàng nhẫn 4 số 9 có giá bán ra là 139,5 triệu đồng.

“Ba năm trước, mình hứa với thằng bạn thân là khi nào nó cưới sẽ mừng một chỉ vàng. Giờ nó sắp cưới thật, mà vàng thì tăng vùn vụt, mỗi ngày một giá. Thật tình muốn giữ lời cũng toát mồ hôi”, Trần Văn Tuấn (26 tuổi), ngụ tại đường Cống Lở, P.Tân Bình, TP.HCM (trước đây là P.15, Q.Tân Bình) chia sẻ.

Thời gian gần đây giá vàng liên tục tăng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Câu chuyện của Tuấn không hiếm. Mùa cưới năm nay rơi đúng thời điểm giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, hơn 140 triệu đồng/lượng, khiến không ít người “đứng ngồi không yên” khi đến mùa “mừng cưới bạn thân”.

Tuấn cho biết 2 năm trước giá vàng nhẫn chỉ khoảng 6 triệu đồng 1 chỉ nhưng hiện tại đã gần 14 triệu đồng, cao hơn gấp đôi giá thời điểm đó. “Đâu ai ngờ giá vàng tăng mạnh đến như vậy. Nếu bây giờ mừng nó một chỉ thì hơn cả một tháng lương. Do đó, mình đang cân nhắc sẽ chỉ mừng 5 phân chứ 1 chỉ vàng bây giờ vượt quá khả năng. Bạn bè chơi thân chắc nó cũng sẽ hiểu cho mình. Trong thời buổi kinh tế biến động, mình nghĩ việc mừng cưới nên dựa trên khả năng, không nên để trở thành gánh nặng hay thước đo tình cảm”, Tuấn chia sẻ.

Tương tự, cũng từng hứa khi nào bạn thân cưới sẽ mừng cưới nửa chỉ vàng, Nguyễn Văn Long Vũ (22 tuổi), ngụ tại xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Quý, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết: “Cả cô dâu và chú rể đều chơi thân với mình nên có hứa là khi nào tụi nó làm đám cưới sẽ mừng nửa chỉ vàng. Ngờ đâu ngày tụi nó tổ chức đám cưới cũng là thời điểm vàng tăng chóng mặt, có thể là "cháy túi"”.

Giá vàng tăng cao ngay cao điểm mùa cưới khiến không ít người "xanh mặt" ẢNH: PHAN HIỆP

Long Vũ cho biết đám cưới của 2 người bạn đã diễn ra hồi đầu tháng. “Giá vàng nhẫn lúc đó mình mua là hơn 6 triệu đồng/nửa chỉ. Tuy giá vàng cao nhưng vì không muốn thất hứa hơn nữa cũng là món quà cưới mừng 2 đứa về chung một nhà nên mình vẫn cố gắng tặng vàng”, Long Vũ chia sẻ.

Với người Việt, tặng vàng ngày cưới từng là cách chúc phúc sang trọng, bền giá trị. Một chỉ vàng cưới vài năm trước chỉ tầm 5 – 6 triệu đồng, còn nay có thể lên đến gần 14 triệu đồng. Nhiều người từng thoải mái nói miệng mừng vàng cho bạn nay đành phải chuyển sang mừng tiền mặt.

Trần Kiều Trang (24 tuổi), làm việc tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng kể, nhóm bạn thân chơi với nhau từ nhỏ từng rủ nhau thống nhất mừng cưới mỗi đứa một chỉ vàng để kỷ niệm. “Giờ đứa đầu tiên cưới, nhưng giá vàng tăng cao nên tụi mình quyết định chuyển qua mừng phong bì”, Trang cho biết.

Đám cưới của bạn thân Trang vừa diễn ra, thay vì mừng cưới bằng vàng thì cô nàng chuyển sang tiền mặt. “Mình mừng cưới nó 3 triệu đồng chứ vàng cao quá mua không nổi”, Trang nói.

Nếu người tặng “méo mặt” vì giá vàng cao, thì người nhận cũng lo. Đám cưới ngay dịp giá vàng tăng cao này, cô dâu Võ Thị Thu Hiền (22 tuổi), ngụ tại xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Tú, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), chia sẻ: “Bạn bè mừng vàng thì quý thật nhưng mình cũng lo vì sợ sau này bạn cưới giá vàng có thể còn tăng cao hơn. Do đó, vàng mà bạn bè mừng vợ chồng mình sẽ giữ hết lại khi nào bạn cưới thì mình sẽ mừng lại cho bạn. Coi như đó là của gửi, bạn mừng mình bao nhiêu thì sau này sẽ đi lại như thế”.