Giá vàng tăng cao, nhiều người tìm đến dịch vụ cho thuê vàng cưới

Giá vàng cao - thuê để tiết kiệm chi phí

Võ Thị Ngọc My (25 tuổi), ngụ đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM, chuẩn bị đám cưới nhưng cảm thấy sốc khi giá vàng tăng mạnh. Với mức lương công nhân may, cô không thể theo kịp giá vàng tăng chóng mặt. Khi được chủ tiệm giới thiệu bên họ đang có dịch vụ cho thuê vàng cưới với giá chỉ bằng 80% tiền công, My cảm thấy đây là lựa chọn hợp lý. Dịch vụ này giúp cô đeo trang sức đẹp mắt trong ngày cưới mà không cần phải bỏ quá nhiều tiền để mua.

Cô dâu Hà Phương rạng rỡ trong đám cưới với bộ vàng cưới thuê ẢNH: NVCC

Trao đổi với người viết, chị Trần Thị Mỹ Linh, chủ tiệm vàng Tuấn Quảng Đông, Q.Tân Phú, TP.HCM, nơi Ngọc My dự định thuê vàng, cho biết tiệm của chị bắt đầu triển khai dịch vụ cho thuê vàng từ đầu năm 2024. Theo chủ tiệm, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, nhiều người không đủ khả năng mua vàng cưới.

"Mình nghĩ món đồ cưới như váy, vest, phụ kiện trang trí… đều có thể thuê, tại sao vàng lại không. Việc thuê vàng giúp khách tiết kiệm chi phí đáng kể. Người thuê vàng tại tiệm sẽ thanh toán đầy đủ các sản phẩm vàng cưới mình chọn. Khi trả vàng phải đảm bảo vàng còn nguyên vẹn, không hư hao đứt gãy. Khách hàng chỉ cần trả tiền thuê, sau đó tiệm sẽ hoàn lại giá trị vàng khi khách trả lại trang sức. Tính ra, các cô dâu chỉ tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng cho chi phí thuê vàng", chị Mỹ Linh nói.

Bùi Thu Trang (29 tuổi), ngụ đường số 2, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cũng tìm đến dịch vụ cho thuê vàng cưới. Sau khi tìm hiểu trên mạng, cô nhận thấy việc mua vàng cưới chỉ để đeo một lần rồi bán lại sẽ dễ bị lỗ.

"Chồng sắp cưới của mình là người nước ngoài nên anh không hiểu về văn hóa cưới hỏi Việt Nam. Mình nghĩ rằng bỏ tiền ra mua vàng xong cất đó hoặc bán đi sẽ lỗ rất nhiều nên chọn cách này cho tiết kiệm", Trang nói. Sau quá trình tìm hiểu, cô đã chọn thuê trang sức từ một cửa hàng tại Q.3, TP.HCM, với chi phí khoảng 2 triệu đồng cho một bộ trang sức cưới hiện đại, giúp giảm đáng kể chi phí cho đám cưới.

Vừa tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm nay tại tỉnh Nam Định, Trần Hà Phương (26 tuổi), ngụ P.Thanh Xuân, Hà Nội, gây chú ý khi chỉ mất 650.000 đồng cho việc thuê 2 lắc tay và 1 dây chuyền để đeo trong 3 ngày cưới.

Hà Phương chia sẻ: "Mình thích những thứ nhẹ nhàng và muốn tiết kiệm. Nếu sử dụng vàng miếng có sẵn để làm thành kiềng, lắc tay với hoa văn, thì chi phí tiền công sẽ rất cao. Hơn nữa, sau khi cưới mình cũng không dùng đến, bán lại cũng mất giá, nên mình chọn cách thuê vàng để tiết kiệm".

Sau khi thảo luận với chồng và nhận được sự ủng hộ, Hà Phương đã tìm một tiệm vàng uy tín để thuê. Cô cọc 10 phân vàng và thuê khoảng 7 - 8 chỉ vàng cho đám cưới. Trong quá trình giao dịch, cô còn quay video làm bằng chứng.

Nhiều người lựa chọn dịch vụ cho thuê vàng cưới vì có giá rất phải chăng ẢNH: PHƯƠNG VY

Hôn lễ của Hà Phương diễn ra suôn sẻ và nhận được nhiều lời khen ngợi về bộ trang sức cô đeo. Sau nhiều tháng, Phương vẫn hài lòng với quyết định của mình, đặc biệt khi giá vàng đang tăng cao. Phương cho rằng dịch vụ cho thuê vàng cưới đã giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí.

Dịch vụ cho thuê vàng cưới đang phát triển

Theo chị Đặng Diễm, đại diện Công ty TNHH trang sức Kim Lộc Phát, TP.HCM, dịch vụ cho thuê vàng cưới đã trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Công ty chị cho thuê khoảng 10 bộ trang sức mỗi tháng với giá thuê dao động từ 1,68 - 1,99 triệu đồng/ngày, tùy thuộc vào bộ trang sức khách chọn gồm kiềng, vòng tay, bông tai, nhẫn… Khách cần cọc 8 triệu đồng và để lại căn cước công dân.

"Nhiều khách chỉ mua cặp nhẫn cưới gần 10 triệu đồng, còn toàn bộ các trang sức như bông tai, kiềng, lắc… họ đi thuê cho tiết kiệm", chị Diễm chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc đá quý Anh Phương, TP.HCM, cho biết công ty anh chuẩn bị sẵn 40 bộ trang sức vàng nhiều kiểu dáng để khách thuê. Bình quân mỗi tháng có khoảng 60 lượt khách. Không chỉ các cô dâu có cả các đoàn làm phim thuê vàng để quay bối cảnh.

"Dịch vụ này bên mình đã có từ năm 2013. Trước đó, mình thấy vàng tăng giá mà kinh tế khó khăn, nhiều khách nói họ mua vàng cưới nhưng không có nhu cầu sử dụng nhiều nên nghĩ ra chuyện cho thuê để giúp mọi người tiết kiệm tài chính. Không ngờ dịch vụ này đắt khách. Hiện tại có nhiều chỗ đang bắt đầu có dịch vụ này", anh kể.

Khách hàng thử trang sức cưới tại công ty anh Hiếu ẢNH: PHƯƠNG VY

Anh cho biết một bộ vàng cưới thường nặng khoảng 1 lượng và có giá trên 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ và đặt cọc từ 8 - 10 triệu đồng, người lao động bình thường cũng có thể thuê vàng để đeo trong ngày cưới. Cũng theo anh Hiếu, nhiều khách thuê luôn 2 - 3 bộ để chụp hình cho đẹp. Nếu khách không có căn cước công dân, số tiền cọc sẽ gấp đôi. Anh dặn dò người thuê cần bảo quản vàng thật kỹ, tránh để trang sức bị hư hại, chẳng hạn như không để tiếp xúc với mỹ phẩm hay nước rửa chén.

Chị Mỹ Linh thì hy vọng rằng dịch vụ này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. "Khách vẫn có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng mà không cần chi quá nhiều tiền. Đa số khách hàng bên mình ưu tiên chọn trang sức nhẹ nhàng để tiết kiệm chi phí thuê, trong khi vẫn giữ được sự sang trọng khi đeo trên tay", chị nói.

Tuy nhiên, chị Linh khuyến cáo các cặp đôi nên thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết định thuê vàng. Chị từng chứng kiến một trường hợp, khi nhà trai thuê vàng cho cô dâu nhưng sau đám cưới lại yêu cầu cô dâu trả lại vì đó là vàng đi thuê. Điều này đã khiến gia đình cô dâu không hài lòng. (còn tiếp)