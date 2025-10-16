Cặp đôi trích 40 phong bì mừng cưới gửi cho đồng bào vùng lũ

Chị Nguyễn Lê Thanh Thảo (35 tuổi), ngụ Đắk Lắk, chia sẻ chỉ 3 ngày sau đám cưới, chị cùng chồng đã đến ngân hàng để chuyển số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên với nội dung: "Vợ chồng em Lạc Thảo ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ".

Vợ chồng chị Thảo trích 40 phong bì mừng cưới gửi cho đồng bào vùng lũ ẢNH: NVCC

Chị Thảo chia sẻ ngày 10.10 vừa qua và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 39 của chú rể, cặp đôi đã chọn làm ngày trọng đại để chính thức về chung một nhà. Không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng, hai vợ chồng còn khiến khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa hơn khi quyết định sẻ chia niềm vui của mình với những người đang gặp khó khăn.

Vợ chồng chị Thảo chia sẻ trên mạng xã hội: "Hai vợ chồng em xin trích trước một ít 40 phong bì mừng cưới để gửi ủng hộ đồng bào Thái Nguyên bị bão lũ. Cảm ơn mọi người đã cho hai vợ chồng em tiền để được làm việc này cùng mọi người. Còn một hành trình nữa tụi em xin phép được trích thêm lo sau cùng mấy anh em ạ". Lời chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm xúc của họ đã nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ nhiều người.

Vợ chồng chị thấy vui vì hành động nhỏ của mình có thể góp phần hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn ẢNH: NVCC

Theo chị Thảo, chồng chị là người thường xuyên đi đây đi đó và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. "Khi thấy mọi người vui, tụi mình cũng rất vui. Ý tưởng trích tiền mừng cưới để làm từ thiện xuất phát từ chính chú rể. Anh đã âm thầm phối hợp với một số người bạn, trong đó có 2 MC của tiệc cưới, để sửa đổi kịch bản chương trình mà không để mình hay bất kỳ ai biết trước", chị Thảo nói.

Chị Thảo kể lại: "Một ngày đẹp trời, mình nói với chồng: "Chồng ơi, vợ quyết định 10.10, ngày sinh nhật của chồng, mình sẽ cưới". Không ngờ, khi lên ý tưởng cho tiệc cưới, chồng đã âm thầm cùng vài anh em chuẩn bị kế hoạch đặc biệt này".

Chị Thảo chia sẻ trong ngày cưới, khi MC hỏi chú rể về điều ước sinh nhật, anh đã khiến tất cả bất ngờ khi chia sẻ: "Điều ước của anh, anh tự làm được. Anh đã có vợ rồi, giờ chỉ mong bố mẹ và anh chị em đến dự cho phép anh trích một phần tiền mừng để gửi đến đồng bào miền Bắc đang chịu lũ lụt và một phần khác để mua sách vở cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa mà anh từng đến làm từ thiện".

Những chiếc phong bì gửi bà con vùng lũ đã trở thành kỷ niệm đẹp của cặp đôi trong đám cưới ẢNH: NVCC

Lời chia sẻ của chú rể khiến cả chị Thảo và quan khách trong tiệc cưới vô cùng xúc động. Chị kể: "Khi anh xin phép mọi người, mình và mọi người thấy vui lắm. Anh còn nói việc này xuất phát từ tâm mỗi người. Người Việt Nam từ xưa đến nay luôn có tinh thần đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, điều đó như đã nằm trong máu của mỗi người".

Chị Thảo cho biết hành động của hai vợ chồng xuất phát từ niềm vui trong ngày đặc biệt. "Chồng mình nói rằng ngoài kia đang khổ, còn anh ở đây có niềm vui, hạnh phúc, nên anh nghĩ mình nên chia sẻ. Tụi mình nghĩ rằng nếu mỗi cặp đôi trong ngày cưới đều dành một chút để sẻ chia với những người khó khăn thì đó sẽ là một điều vô cùng ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu thương", chị Thảo nói.

Cặp đôi quen nhau trong một buổi học về du lịch. Chị Thảo ấn tượng với chồng bởi anh là người yêu thích làm thiện nguyện, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong mùa dịch tại TP.HCM, anh thường xuyên chia nhỏ đồ dùng, mang lên ô tô để phân phát cho những người cần. Còn tại Buôn Ma Thuột, chị Thảo cũng tham gia nhiều hoạt động cứu trợ tương tự. Khi trở về Đắk Lắk, anh tiếp tục tổ chức các chuyến từ thiện, hỗ trợ sách vở, áo ấm, gạo cho các em nhỏ ở vùng núi xa xôi. "Tụi mình đều yêu thích làm thiện nguyện. Khi có điều kiện, vợ chồng mình vẫn muốn rủ anh em cùng làm, vừa là niềm vui, vừa mang lại ý nghĩa", chị Thảo chia sẻ.

Hành động của vợ chồng chị Thảo đã lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng. Theo vợ chồng chị Thảo, việc này không có gì quá đặc biệt, nhưng nếu mỗi cặp đôi đều dành một chút niềm vui trong ngày cưới để giúp đỡ bà con khó khăn, tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ ngày càng được nhân rộng.