Chàng trai 19 tuổi mang drone gần 400 triệu đồng giúp người dân vùng lũ

Chàng trai này là Nguyễn Đại Phát, quê X.Quang Đồng, Nghệ An (trước là X.Quang Thành, H.Yên Thành). Phát chia sẻ: "Mình thấy bà con đang gặp khó khăn vì lũ lụt chia cắt mà mình có thiết bị có thể giúp vận chuyển nhu yếu phẩm nhanh hơn. Thấy giúp được thì làm thôi, mình không nghĩ gì nhiều".

Phát nói rằng bạn mang theo chiếc drone DJI Agras T50, trị giá từ 350-400 triệu đồng, cùng một ít tiền lộ phí và vài bộ quần áo.

Chiếc drone này vốn được anh bạn sử dụng để phun thuốc trong nông nghiệp tại quê nhà, nhưng giờ đây, nó trở thành phương tiện cứu trợ, mang theo nhu yếu phẩm và niềm hy vọng đến những vùng bị cô lập bởi lũ lụt ẢNH: NVCC

Khi đến Bắc Ninh, Phát gia nhập một nhóm tình nguyện viên, gồm những anh em điều khiển drone đến từ An Giang (trước là Kiên Giang), Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Hà Tĩnh… cùng chung mục tiêu hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Mỗi ngày, Phát bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, thực hiện khoảng 120-140 chuyến bay để vận chuyển hàng hóa. Anh bạn bắt đầu hành trình từ rạng sáng ngày 9.10 và dự định sẽ ở lại cho đến khi bà con không còn cần hỗ trợ nữa ẢNH: NVCC

Phát chia sẻ rằng công việc cứu trợ trong điều kiện lũ lụt nghiêm trọng không hề đơn giản. Đường sá bị chia cắt, việc tiếp cận các điểm thả hàng gặp nhiều khó khăn. Một kỷ niệm khó quên với Phát là vào tối 10.10 tại xã Hiệp Hòa khi mực nước ngập sâu tới ngang ngực người lớn.

"Khi đó, khu vực bị mất điện hoàn toàn. Dưới mặt đất, người dân dùng đèn pin để ra hiệu, còn trên trời chỉ có ánh sáng từ drone. Mình phải tập trung giữ tay lái thật chắc để đảm bảo hàng hóa đến đúng vị trí. Ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế nên thời gian bay kéo dài gấp đôi. Mỗi chuyến drone mang theo 30-40 kg hàng cứu trợ, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn", Phát kể lại.

Phát và các anh em đến từ nhiều nơi trong đội drone ẢNH: NVCC

Trong những giây phút nhận được lời cảm ơn từ người dân, Phát không khỏi nghĩ về người bố vừa qua đời của mình. Phát viết những dòng tâm sự đầy xúc động: "Bố ơi, những ngày qua con có một hành trình thật đặc biệt. Đó là mang drone để hỗ trợ bà con trong đợt lũ. Giữa mưa gió và những vùng quê ngập trắng, con chợt nghĩ… nếu bố còn ở đây, chắc bố sẽ mỉm cười và nói: "Con trai bố làm được rồi".

Phát cho biết tất cả những nỗ lực đều xuất phát từ tình yêu dành cho bố. "Mỗi việc con làm, mỗi nơi con đến, đều mang theo tình thương của bố và niềm tự hào của gia đình. Con tin ở nơi xa, bố sẽ mỉm cười khi thấy con sống đúng với điều bố mong: sống tử tế, biết sẻ chia và luôn hướng về cộng đồng", Phát chia sẻ.

Phát chia sẻ rằng hành trình cứu trợ đã mang lại cho mình những người bạn, những người anh em tuyệt vời, cùng chung tấm lòng sẵn sàng vượt qua khó khăn để hỗ trợ bà con. "Nhờ họ, mình càng thấm thía lời dạy của bố: "Cho đi là nhận lại, giúp con người trưởng thành hơn". Mình không ngờ một việc làm nhỏ bé lại được nhiều người quan tâm và yêu mến đến vậy", Phát tâm sự.

Trong những khoảnh khắc cứu trợ giữa lũ lụt, hình ảnh khiến Phát xúc động nhất là một cụ bà đứng giữa sân nước ngập, giơ tay đón túi hàng vừa được thả xuống, ánh mắt rưng rưng. "Nhìn thấy cảnh đó, mọi mệt nhọc dường như tan biến, mình cảm nhận được giá trị của những gì mình làm", Phát kể.

Phát cho biết quá trình cứu trợ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lúc drone hết pin giữa đường, gió mạnh làm lệch hướng bay hoặc phải điều khiển drone vòng qua các cánh đồng ngập nước vì tín hiệu yếu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm sử dụng drone trong nông nghiệp, Phát đã linh hoạt xử lý mọi tình huống.