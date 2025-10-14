Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chàng trai 19 tuổi mang drone gần 400 triệu đồng giúp người dân vùng lũ

An Vy
An Vy
14/10/2025 16:08 GMT+7

Một chàng trai 19 tuổi ở Nghệ An, đã mang theo chiếc drone trị giá gần 400 triệu đồng ra Bắc Ninh (trước là Bắc Giang) để hỗ trợ người dân vùng lũ vì một lý do rất đặc biệt.

Chàng trai này là Nguyễn Đại Phát, quê X.Quang Đồng, Nghệ An (trước là X.Quang Thành, H.Yên Thành). Phát chia sẻ: "Mình thấy bà con đang gặp khó khăn vì lũ lụt chia cắt mà mình có thiết bị có thể giúp vận chuyển nhu yếu phẩm nhanh hơn. Thấy giúp được thì làm thôi, mình không nghĩ gì nhiều".

Phát nói rằng bạn mang theo chiếc drone DJI Agras T50, trị giá từ 350-400 triệu đồng, cùng một ít tiền lộ phí và vài bộ quần áo. 

Mang gần 400 triệu đồng giúp người vùng lũ vì lý do đặc biệt- Ảnh 1.

Chiếc drone này vốn được anh bạn sử dụng để phun thuốc trong nông nghiệp tại quê nhà, nhưng giờ đây, nó trở thành phương tiện cứu trợ, mang theo nhu yếu phẩm và niềm hy vọng đến những vùng bị cô lập bởi lũ lụt

ẢNH: NVCC

Khi đến Bắc Ninh, Phát gia nhập một nhóm tình nguyện viên, gồm những anh em điều khiển drone đến từ An Giang (trước là Kiên Giang), Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Hà Tĩnh… cùng chung mục tiêu hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Mang gần 400 triệu đồng giúp người vùng lũ vì lý do đặc biệt- Ảnh 2.

Mỗi ngày, Phát bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, thực hiện khoảng 120-140 chuyến bay để vận chuyển hàng hóa. Anh bạn bắt đầu hành trình từ rạng sáng ngày 9.10 và dự định sẽ ở lại cho đến khi bà con không còn cần hỗ trợ nữa

ẢNH: NVCC

Phát chia sẻ rằng công việc cứu trợ trong điều kiện lũ lụt nghiêm trọng không hề đơn giản. Đường sá bị chia cắt, việc tiếp cận các điểm thả hàng gặp nhiều khó khăn. Một kỷ niệm khó quên với Phát là vào tối 10.10 tại xã Hiệp Hòa khi mực nước ngập sâu tới ngang ngực người lớn.

"Khi đó, khu vực bị mất điện hoàn toàn. Dưới mặt đất, người dân dùng đèn pin để ra hiệu, còn trên trời chỉ có ánh sáng từ drone. Mình phải tập trung giữ tay lái thật chắc để đảm bảo hàng hóa đến đúng vị trí. Ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế nên thời gian bay kéo dài gấp đôi. Mỗi chuyến drone mang theo 30-40 kg hàng cứu trợ, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn", Phát kể lại.

Mang gần 400 triệu đồng giúp người vùng lũ vì lý do đặc biệt- Ảnh 3.

Phát và các anh em đến từ nhiều nơi trong đội drone

ẢNH: NVCC

Trong những giây phút nhận được lời cảm ơn từ người dân, Phát không khỏi nghĩ về người bố vừa qua đời của mình. Phát viết những dòng tâm sự đầy xúc động: "Bố ơi, những ngày qua con có một hành trình thật đặc biệt. Đó là mang drone để hỗ trợ bà con trong đợt lũ. Giữa mưa gió và những vùng quê ngập trắng, con chợt nghĩ… nếu bố còn ở đây, chắc bố sẽ mỉm cười và nói: "Con trai bố làm được rồi".

Phát cho biết tất cả những nỗ lực đều xuất phát từ tình yêu dành cho bố. "Mỗi việc con làm, mỗi nơi con đến, đều mang theo tình thương của bố và niềm tự hào của gia đình. Con tin ở nơi xa, bố sẽ mỉm cười khi thấy con sống đúng với điều bố mong: sống tử tế, biết sẻ chia và luôn hướng về cộng đồng", Phát chia sẻ.

Phát chia sẻ rằng hành trình cứu trợ đã mang lại cho mình những người bạn, những người anh em tuyệt vời, cùng chung tấm lòng sẵn sàng vượt qua khó khăn để hỗ trợ bà con. "Nhờ họ, mình càng thấm thía lời dạy của bố: "Cho đi là nhận lại, giúp con người trưởng thành hơn". Mình không ngờ một việc làm nhỏ bé lại được nhiều người quan tâm và yêu mến đến vậy", Phát tâm sự.

Trong những khoảnh khắc cứu trợ giữa lũ lụt, hình ảnh khiến Phát xúc động nhất là một cụ bà đứng giữa sân nước ngập, giơ tay đón túi hàng vừa được thả xuống, ánh mắt rưng rưng. "Nhìn thấy cảnh đó, mọi mệt nhọc dường như tan biến, mình cảm nhận được giá trị của những gì mình làm", Phát kể.

Phát cho biết quá trình cứu trợ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lúc drone hết pin giữa đường, gió mạnh làm lệch hướng bay hoặc phải điều khiển drone vòng qua các cánh đồng ngập nước vì tín hiệu yếu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm sử dụng drone trong nông nghiệp, Phát đã linh hoạt xử lý mọi tình huống. 

Tin liên quan

Tấm lòng của tuổi trẻ dành cho đồng bào lũ lụt

Tấm lòng của tuổi trẻ dành cho đồng bào lũ lụt

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ngày 12.10 đã dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Ninh.

Tất bật nhiều ngày làm hàng trăm hũ thịt heo muối gửi bà con vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ DRONE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận