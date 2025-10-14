Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn

Vũ Thơ
14/10/2025 15:16 GMT+7

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, xúc động nói: 'Những mất mát do thiên tai là rất lớn, nhưng tình người, tinh thần tương thân tương ái luôn là nguồn động viên mạnh mẽ giúp bà con sớm vượt qua khó khăn'.

Ngày 14.10, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ trên địa bàn các xã Hữu Lũng, Thiện Tân, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Cùng đi có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Nhiều gia đình bị mất nhà do sạt lở đất

Ngay từ sáng sớm, đoàn đã có mặt tại xã Thiện Tân, nơi nhiều hộ dân chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình chị Nguyễn Thị Yến (thôn Dân Tiến) có 4 nhân khẩu, trong đó có con nhỏ học mầm non, ngôi nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở. Chị Yến và con may mắn thoát nạn do đi tránh trú trong đêm xảy ra thảm họa đó.

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đại diện Tỉnh đoàn Lạng Sơn trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Yến

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 2.

Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Yến đã bị đất vùi lấp chỉ còn một đoạn tường

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm thay mặt T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao quà hỗ trợ gia đình chị Yến. 

Đoàn công tác cũng đã tới thăm gia đình bà Trần Thị Mộc (thôn Gốc Sau, xã Thiện Tân), có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất. Bà Mộc đang ở cùng cháu học lớp 10. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ gia đình bà Mộc và tặng dụng cụ học tập, balo, sách vở giúp cháu bà Mộc sớm trở lại trường.

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm gia đình bà Trần Thị Mộc (thôn Gốc Sau, xã Thiện Tân)

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 4.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Mộc bị sập đổ do sạt lở đất

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại xã Yên Bình, anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã tới thăm và trao quà hỗ trợ gia đình anh Hà Văn Tuấn, hộ chính sách bị thiệt hại nặng do nước lũ cuốn trôi đồ đạc, hoa màu. 

Đoàn công tác cũng đã trao quà hỗ trợ em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 5, bị bệnh viêm não, nhà bị ngập sâu.

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng chính quyền địa phương thăm hỏi anh Hà Văn Tuấn

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác thăm hỏi em Nguyễn Tiến Đạt

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Đến Trường tiểu học xã Yên Bình, nơi đang được các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh, đồng thời động viên thầy cô, đoàn viên, thanh niên tiếp tục nỗ lực giúp trường sớm ổn định giảng dạy.

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà các thanh niên tình nguyện tại xã Yên Bình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đoan (xã Hữu Lũng), bị thiệt hại nặng do lũ. 

Ngôi nhà cụ Đoan đang ở bị ngập tới mái. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, anh Nguyễn Tường Lâm trao quà hỗ trợ gia đình cụ Đoan khắc phục hậu quả sau lũ.

Anh Nguyễn Tường Lâm: Tình người giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Đoàn Thành Công, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đoan

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại buổi thăm hỏi, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Những mất mát do thiên tai là rất lớn, nhưng tình người, tinh thần tương thân tương ái luôn là nguồn động viên mạnh mẽ giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, mong bà con vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống".

Chuyến thăm là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước hướng về vùng lũ, thể hiện tinh thần "Thanh niên hành động vì cộng đồng", lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm xã hội trong những ngày tháng 10 ý nghĩa - kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

