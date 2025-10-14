Sự chung tay của thanh niên giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Dọn dẹp nhà cửa giúp dân

Tại xã Đồng Kỳ, khi chúng tôi đến thăm một gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ, đã không khỏi xúc động khi thấy hàng chục thanh niên đẫm mồ hôi, lấm lem bùn đất đang thu dọn nhà cửa cho người dân. Anh Hoàng Văn Tiệp, Bí thư Chi đoàn thanh niên bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ, cho biết các đoàn viên đã giúp đỡ được 23 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Công việc hỗ trợ được chia thành hai giai đoạn. Trước khi lũ về, các đoàn viên giúp người dân di dời tài sản, bao gồm thóc lúa, gia súc, gia cầm và vật dụng có giá trị như tủ lạnh, ti vi. Sau khi nước rút, họ tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa cho các hộ bị ngập.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (trái) thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên, thanh niên xã Hợp Thịnh ẢNH: MINH NGỌC

Anh Tiệp cho biết trung bình mỗi nhà cần từ 2 - 4 ngày để dọn dẹp và khôi phục lại những đồ đạc còn sử dụng được. Chi đoàn đã huy động từ 10 - 15 đoàn viên, thanh niên tham gia công tác hỗ trợ, trong đó có cả sinh viên Trường CĐ Nghề miền núi Bắc Giang. Đang rửa bát đĩa và những đồ chơi bằng nhựa còn sót lại sau lũ cho gia đình chị Hoàng Thị Gió ở bản Thái Hà, bạn Lã Duy Khiêm chia sẻ: "Thấy nhiều người dân khổ quá nên em đã tranh thủ ngày nghỉ của mình để đến giúp đỡ bà con".

Chị Vũ Trần Khánh Linh, Bí thư Đoàn xã Đồng Kỳ, cho biết trong đợt lũ lụt vừa qua, tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã Đồng Kỳ được thể hiện rõ nét qua những hành động thiết thực hỗ trợ người dân. Toàn xã có hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên được huy động tham gia công tác khắc phục hậu quả. Các hoạt động không chỉ dừng ở việc tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ mà còn được triển khai sâu rộng hơn. "Ngoài việc tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ, chúng tôi còn đến nhà dân để hỗ trợ khắc phục sau bão lũ như dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường," chị Linh cho biết.

Sự có mặt kịp thời và tinh thần làm việc không quản ngại khó khăn của các bạn đoàn viên đã góp phần to lớn giúp bà con nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường, qua đó sớm ổn định cuộc sống.

Hộ đê, chăm lo đời sống cho dân và giúp học sinh sớm đến trường

Tại xã Hợp Thịnh, cũng là nơi bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ, Đoàn thanh niên đã có nhiều việc làm sáng tạo để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã, cho biết trước cơn bão, Đoàn thanh niên xã đã huy động thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích gồm 150 bạn để ứng phó. Đội tập trung sơ tán người dân ở những vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt cao đến nơi an toàn tại trường mầm non. Song song đó, một tổ hậu cần gồm 60 thành viên được thiết lập để chăm lo đời sống, sức khỏe và tinh thần cho bà con tại nơi trú ẩn. Trong suốt thời gian mưa bão, lực lượng thanh niên còn phối hợp với dân quân và công an để tuần tra, túc trực 100% tại các điểm đê điều xung yếu.

Thanh niên dọn rửa những đồ dùng còn sót lại sau lũ cho gia đình chị Hoàng Thị Gió tại bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ ẢNH: MINH NGỌC

Sau khi nước rút, công tác khắc phục hậu quả được tiến hành khẩn trương. Anh Tiến chia sẻ: "Chúng mình đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, ưu tiên trước hết là các khu trường học, nhà văn hóa, sau đó đến đường sá để đảm bảo giao thông và hỗ trợ các hộ dân". Theo anh Tiến, với sự tham gia của hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên, bao gồm tình nguyện viên địa phương, học sinh và các bạn trẻ từ Hà Nội, đến nay công tác khắc phục hậu quả tại Hợp Thịnh đã hoàn thành được khoảng 70%.

Cảm động trước nhiệt huyết, tấm lòng của tình nguyện viên dành cho Trường mầm non xã Hợp Thịnh, cô Phạm Thị Kim Huệ, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhìn nhận sự giúp đỡ của đoàn viên, thanh niên là nguồn động viên vô cùng quý báu. "Trước cảnh trường chìm trong lớp bùn dày đặc sau trận lụt nặng nề, sự có mặt và tinh thần làm việc rất nhiệt tình của các bạn trẻ đã giúp nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, để sớm đón học sinh quay trở lại trường", cô Huệ xúc động nói.

Vai trò của thanh niên vô cùng quan trọng

Tại bản Còn Trang, xã Xuân Lương, nhiều gia đình vẫn chưa thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường vì tài sản dường như mất hết; nhiều con đường bùn đất vẫn ngổn ngang. Thanh niên địa bàn đang hối hả dọn dẹp sau lũ. Chia sẻ với phóng viên, ông Đinh Phương Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lương, cho biết trận lũ lụt vừa qua đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cho địa phương. Nước lũ dâng nhanh bất ngờ, có nơi chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã lên đến đỉnh điểm, khiến người dân không kịp trở tay. Toàn xã có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa bị ngập sâu, thậm chí có những căn nhà nước ngập đến tận nóc.

Thanh niên dọn dẹp Trường mầm non xã Hợp Thịnh giúp học sinh sớm đến trường ẢNH: VŨ THƠ

Trận lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Toàn bộ tài sản tích góp cả đời của nhiều gia đình như quần áo, chăn màn, đồ đạc và tiền bạc đều bị nước lũ cuốn trôi hoặc nhấn chìm. Nhiều hộ chăn nuôi cũng chịu cảnh trắng tay khi gia súc, gia cầm chết hàng loạt. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi nhiều giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, sổ đỏ cũng bị hư hỏng, gây trở ngại lớn cho cuộc sống sau này của người dân.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu. Lực lượng quân đội, đặc biệt là Lữ đoàn xe tăng 409 thuộc Quân khu 1, đã được điều động kịp thời để hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đoàn thanh niên xã với gần 300 đoàn viên cũng đã huy động toàn bộ lực lượng, chia thành nhiều đội để giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông bùn đất và phân phát hàng cứu trợ.

"Đến nay công tác khắc phục đã đạt được kết quả ban đầu và điều an tâm nhất là không có thiệt hại về người. Vai trò của thanh niên vô cùng quan trọng. Sự chung tay của thanh niên tình nguyện đã giúp dân sớm ổn định cuộc sống", ông Vinh nói.