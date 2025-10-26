Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa'

Thảo Phương
Thảo Phương
26/10/2025 14:42 GMT+7

Không chọn phong cách hiện đại hay xa hoa, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Ngân (thường gọi là Bảo Ngân, 32 tuổi) và anh Võ Quang Thuận (34 tuổi), cùng ngụ Đồng Tháp khiến nhiều người thích thú khi tổ chức đám cưới theo phong cách xưa, tái hiện không gian hoài niệm đậm chất miền Tây những năm 80 - 90.

Tái hiện đám cưới xưa

Đám cưới của vợ chồng anh Thuận chị Ngân diễn ra vào ngày 19.10.2025 tại Đồng Tháp. Giữa thời buổi các cặp đôi chuộng phong cách cưới hiện đại, cô dâu Ngân lại quyết tâm làm khác: tổ chức đám cưới theo phong cách xưa. Từ trang phục, cách trang điểm, cổng cưới, âm nhạc cho đến từng chi tiết trang trí, tất cả đều gợi nhớ về một thời “ông bà anh” giản dị mà đong đầy cảm xúc.

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa' - Ảnh 1.

Đám cưới của chị Ngân được tổ chức theo phong cách ngày xưa

ẢNH: NVCC

“Tôi thích tổ chức đám cưới theo phong cách xưa, vừa đẹp vừa có cảm xúc”, chị Ngân chia sẻ. Chị kể ban đầu, chồng không quá mặn mà với ý tưởng này, nhưng sau đó anh cũng đành chấp nhận vì biết vợ mình muốn tạo nên điều khác biệt.

Ý tưởng đám cưới xưa này bắt nguồn từ sở thích của chị Ngân khi xem những đoạn clip về “Tết xưa”, “đám cưới xưa”, hay nghe nhạc thời trước. “Mỗi lần xem là bao nhiêu ký ức ùa về. Tôi muốn khách mời khi đến đám cưới cũng cảm nhận được điều đó, không chỉ là dự lễ cưới, mà họ được sống lại cả một bầu trời kỷ niệm”, chị nói.

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa' - Ảnh 2.

Từ trang phục đến cổng cưới đều đậm chất xưa

ẢNH: NVCC

Với mong muốn tái hiện không khí đám cưới xưa một cách chân thật nhất, cô dâu đã dành nhiều tháng chuẩn bị, từ lên ý tưởng cho đến tìm kiếm trang phục, đạo cụ… Và hành trình hiện thực hóa ý tưởng “đám cưới xưa” không hề dễ dàng. “Địa điểm xa, việc vận chuyển vật dụng từ TP.HCM về Đồng Tháp tốn công, tốn sức. Quan trọng hơn là tìm được đạo cụ thực sự “xưa”, không phải bản mô phỏng hiện đại. Khó nhất là do tôi nảy ra quá nhiều ý tưởng, may mà có mọi người giúp chọn lọc”, chị Ngân nói.

Khi đám cưới trở thành món quà cảm xúc cho mọi người

Với chị Ngân, thành quả sau bao công sức chuẩn bị là một không gian cưới khiến ai cũng trầm trồ. Cổng hoa, bàn ghế, phông nền… đều gợi nét hoài cổ, kết hợp cùng âm nhạc, múa mâm, hát lô tô, bản tin giải trí “chế”... biến lễ cưới thành một “show diễn” đúng nghĩa.

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa' - Ảnh 3.

Từ chiếc khăn trải bàn, hoa trang trí, trang phục đều gợi nhớ đám cưới thời xưa

ẢNH: NVCC

“Tôi muốn khách mời không chỉ tới ăn cưới mà là để thưởng thức không gian, tiết mục và cảm xúc”, cô dâu chia sẻ. Quả thật, phản ứng của khách mời khiến chị Ngân xúc động: “Ai cũng khen đẹp, khen vui. Có chú còn nói ‘Đám cưới này chắc lỗ vì đầu tư dữ quá!’, nghe vậy tôi vừa buồn cười vừa thấy vui”.

Khoảnh khắc khiến chị Ngân xúc động nhất chính là khi nghe các cô, các dì nói: “Giống y chang đám cưới mình hồi xưa luôn!”. “Lúc đó tôi thấy mình đã đạt được điều mong muốn nhất, đó là khiến các cô, chú nhớ lại một thời thanh xuân của họ”, chị bồi hồi.

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa' - Ảnh 4.

Không chỉ là đám cưới, chị Ngân muốn mang đến cho khách mời những trải nghiệm thú vị

ẢNH: NVCC

Cách trang điểm, hoa và trang phục cưới của chị cũng được chọn theo tinh thần hoài cổ, những bộ áo dài, mẫu váy cưới xưa. Chị kể việc tìm đồ không quá khó vì hiện nay nhiều nơi phục dựng phong cách xưa rất đẹp, chỉ cần biết mình muốn gì. “Tôi coi trọng thái độ người bán hơn là giá hay độ đẹp của sản phẩm. Ai làm tôi thấy thoải mái thì tôi chọn và may mắn là ai cũng dễ thương hết nấc”, chị nói.

Với vợ chồng chị Ngân, đám cưới không chỉ là ngày vui của hai người, mà cô dâu, chú rể cũng phải tạo được niềm vui cho khách mời. “Giờ nhiều người cầm thiệp cưới mà coi như gánh nặng, chỉ nghĩ tới việc phải đi trả lễ. Tôi muốn đám cưới của mình là một món quà cảm xúc cho tất cả, từ cô dâu chú rể đến khách mời đều có niềm vui riêng”, chị bộc bạch.

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa' - Ảnh 5.

Chiếc xe máy cũ của chú 5 cô dâu được dùng để trang trí trong lễ cưới

ẢNH: NVCC

Là khách mời tham dự đám cưới của vợ chồng chị Ngân, anh Nguyễn Duy Khanh (32 tuổi, ngụ tại Gia Lai, trước đây là Bình Định), chia sẻ: “Một đám cưới với rất nhiều điều ấn tượng, từ cách trang trí đến trang phục. Đặc biệt, có một điều tôi khá thích đó là cô dâu đem lô tô vào đám cưới. Đám cưới kiểu thời ba mẹ anh thì tôi thấy nhiều qua những hình ảnh rồi, nhưng tham gia thì đây lần đầu. Cảm giác rất lạ, một không khí đặc biệt rất khác với những đám cưới hiện đại ngày nay”.

Tin liên quan

Đám cưới rước dâu bằng xe đạp gây sốt

Đám cưới rước dâu bằng xe đạp gây sốt

Một đám cưới đặc biệt ở tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) những ngày qua khiến dân mạng thích thú. Nhà trai, nhà gái chỉ cách nhau khoảng 250 mét nên thay vì xe hoa sang trọng, cô dâu, chú rể chọn xe đạp làm phương tiện rước dâu.

Cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây của mẹ vào thập niên 1990 gây sốt

Khám phá thêm chủ đề

Đám cưới phong cách xưa Hoài cổ người trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận