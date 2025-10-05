Cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây của mẹ vào thập niên 1990 gây sốt

Lấy cảm hứng từ chính đám cưới của bố mẹ cô dâu vào những năm 1990, Trần Thị Kim Nga và Lê Văn Minh (đều 28 tuổi), đã tổ chức một đám cưới độc đáo tại gia ở xã Mỹ Hòa Hưng, An Giang (trước đây thuộc TP.Long Xuyên), mang đậm nét văn hóa và phong tục truyền thống của miền Tây.

Kim Nga chia sẻ rằng ý tưởng tổ chức một đám cưới theo phong cách thập niên 1990 xuất phát từ tình yêu dành cho văn hóa miền Tây và ký ức về đám cưới của bố mẹ cô ẢNH: NVCC

"Tụi mình chỉ có 2 tháng để chuẩn bị mọi thứ. Mình nghĩ bây giờ đám cưới hiện đại rất nhiều nên rất sợ bị dập khuôn. Với lại, mình là người dân miền Tây, rất thích phong tục đám cưới của người miền Tây. Thêm nữa, đám cưới của bố mẹ ngày xưa đã truyền cảm hứng cho mình, nên mình quyết định làm theo phong cách thập niên 90 này", Nga nói.

Đám cưới được tái hiện lại từ đám cưới miền Tây của mẹ cô dâu cách đây 30 năm ẢNH: NVCC

Để tái hiện đúng tinh thần của thời kỳ đó, Nga cho biết cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng về trang phục và cách bài trí. Cô xem lại những bức ảnh cũ của bố mẹ và tìm hiểu thêm về kiểu áo dài truyền thống của những năm 1990. Sau đó, cô đặt may áo dài tại studio, mô phỏng lại thiết kế xưa với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. "May mắn là mình được mặc áo dài đúng như ý tưởng ban đầu", Nga chia sẻ.

Đội bưng quả diện trang phục xưa khiến quan khách thích thú ẢNH: NVCC

Về phần trang trí, cô gái cho biết gia đình chỉ mất 3 ngày để hoàn thiện. Cô tự lên ý tưởng trang trí, ưu tiên sự đơn giản nhưng vẫn giữ được nét riêng biệt. "Trang trí tại gia nên thiếu gì mình mua đó. Mình cũng không tính chi phí bỏ ra cho việc này là bao nhiêu, quan trọng là có nét riêng, không trùng lặp với ai", Nga nói và chia sẻ thêm từ cổng cưới, phông sân khấu cho đến các phụ kiện, tất cả đều được chọn lựa kỹ lưỡng để mang đậm phong cách xưa. Nga còn đặt thiệp cưới theo kiểu cổ điển và tìm được 6 bộ áo dài chấm bi cho đội bưng quả, đúng như hình dung ban đầu. "Mình tìm rất nhiều chỗ cho thuê, may mắn sao tìm được đủ 6 bộ áo dài chấm bi như vậy", Nga kể.

Đám cưới của Nga và Minh không chỉ là sự tái hiện mà còn là một hành trình đầy cảm xúc. Nga cho biết cô cực kỳ yêu thích bộ áo dài mà mình mặc trong ngày lễ vu quy. "Khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, mình thật sự rất thích và được rất nhiều người khen. Không chỉ vậy, không khí của đám cưới cũng khiến khách mời bất ngờ và thích thú. Mọi người quay quanh cổng cưới và backdrop để chụp ảnh kỷ niệm. Mình nhận được rất nhiều lời khen, kiểu "khéo tay quá héng". Phía nhà trai cũng bất ngờ và sau đó dòng họ nhà trai khen rất nhiều", Nga hào hứng kể.

Nga cho biết cô cực kỳ yêu thích bộ áo dài mà mình mặc trong ngày lễ vu quy ẢNH: NVCC

Nga cho biết chú rể Minh, là người cùng Nga lên ý tưởng và thực hiện, luôn ủng hộ vợ. "Chồng mình biết trước phần nào vì anh ấy cùng mình trang trí. Anh ấy luôn ủng hộ, miễn là mình thích. Ba mẹ chồng cũng vậy, rất ủng hộ mình", Nga chia sẻ.

Đám cưới được tổ chức vào tháng 12 năm 2024. Sau 10 tháng cưới, vì quá yêu thích kỷ niệm này, Nga quyết định dựng một đoạn clip và đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Không ngờ, các đoạn clip nhanh chóng lên xu hướng. Rất nhiều người khen phong cách, hỏi cách trang trí trong đám cưới. Cô gái quyết định làm thêm video để trả lời.

Nhiều người hỏi cô dâu về cách trang trí đám cưới kiểu xưa ẢNH: NVCC

Nga cho biết cô thấy vui vì lan tỏa được điều tích cực, đặc biệt là phong cách đám cưới đậm chất miền Tây. "Khi được viral, mình rất vui và hạnh phúc. Gia đình, dòng họ hai bên ai cũng thấy vui mừng", Nga nói.

Cô cũng tâm sự thêm quá trình chuẩn bị tuy ngắn ngủi nhưng vẫn không quá khó khăn vì từ gia đình, bạn bè và hàng xóm đều hỗ trợ cô rất nhiệt tình. "Xung quanh mình được rất nhiều người giúp, từ bà, mẹ, em gái, bạn bè, đến hàng xóm. Nên mình thấy cũng không quá khó khăn dù thời gian ngắn. Sự đồng lòng này không chỉ giúp đám cưới thành công mà còn mang lại cho tụi mình cảm giác ấm áp và trọn vẹn", Nga nói.

Nga và Minh có một câu chuyện tình kéo dài 12 năm, bắt đầu từ những ngày còn là bạn học tiểu học. Hai bạn học chung lớp 5 năm tiểu học, lên THCS thì học chung trường. Đến THPT, cả hai bắt đầu quen nhau vào ngày 2.9.2013. Tình yêu của họ bắt đầu như một mối tình học trò nhẹ nhàng, dễ thương. Và qua thời gian, cả hai luôn thay đổi để hòa hợp với nhau.

"Chồng mình luôn thay đổi theo ý mình thích. Anh ấy không hút thuốc, chỉ nhậu nhẹ trong các dịp tiệc tùng, biết yêu thương gia đình và vợ. Làm người yêu anh ấy 12 năm, mình thích con người và tính cách của anh. Làm vợ anh được 10 tháng, anh luôn yêu thương, chiều chuộng mình", Nga nói.

Nga và Minh có chuyện tình kéo dài 12 năm ẢNH: NVCC

Qua đám cưới đặc biệt này, Nga muốn nhắn nhủ đến các cô gái chưa lập gia đình: "Nên lấy chồng gần". Nga cho biết cô từng mơ ước lấy chồng xa để có những khoảnh khắc đặc biệt khi về thăm nhà. Nhưng sau khi kết hôn với Minh, cô nhận ra những lợi ích của việc lấy chồng gần.

"Gần đây ba mình bệnh, chỉ cần gọi là chưa tới 5 phút mình đã có mặt để chở ba đi viện. Khi lấy chồng gần nhà, mình muốn về nhà lúc nào cũng được, hầu như ngày nào mình cũng về. Mình cảm nhận lấy chồng gần không mất mát gì, chỉ thấy có thêm một gia đình bên chồng, có thêm ba mẹ chồng yêu thương. Không bị nhớ nhà, không sợ tủi thân", Nga nói.

Nga khuyên các cô gái hãy chọn lấy chồng gần ẢNH: NVCC








