Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Độc đáo đám cưới được trang trí bằng quầy dừa, lu nước, hoa thiên điểu...

Thảo Phương
Thảo Phương
04/09/2025 14:12 GMT+7

Thay vì trang trí đám cưới theo phong cách hiện đại, một đôi vợ chồng trẻ đã tái hiện khung cảnh miền Tây xưa trong ngày cưới. Từ cổng chào bằng thân cau, quầy trái cây dân dã đến những vật dụng “cây nhà lá vườn”, tất cả mang lại không gian vừa mộc mạc vừa gợi nhớ tuổi thơ.

Trang trí đám cưới bằng cây nhà lá vườn

Trong khi nhiều cặp đôi chọn trang trí đám cưới theo phong cách hiện đại, anh Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hường (26 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Tháp lại muốn ngày trọng đại của mình mang dấu ấn riêng. Vì vậy, họ quyết định tái hiện khung cảnh thân thuộc của làng quê miền Tây bằng những vật dụng quen thuộc.

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 1.

Không gian đám cưới đậm chất làng quê của anh Vũ và Kim Hường

ẢNH: NVCC

Từ cổng cưới đến sân khấu, đâu đâu cũng thấy hơi thở xưa cũ. Từ những vật dụng quen thuộc như: thân cây cau, lu nước, ô cửa gỗ, xe đạp, máy may đồ, rơm, các loại trái cây… đã được kết hợp để tạo nên một không gian tiệc cưới gần gũi và thân thuộc. Đặc biệt, hầu hết vật dụng và trái cây đều có sẵn ở trong nhà.

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 2.

Chiếc cổng cưới mộc mạc, đơn giản nhưng mang đậm dấu ấn riêng

ẢNH: NVCC

“Chúng mình đã tạo nên khá nhiều góc để khách mời đến có thể chụp ảnh như: chiếc cổng cưới, quầy trái cây, các loại xe cổ, bộ bàn ghế gỗ thời xưa…”, anh Vũ cho biết. Trong đó, cổng cưới có lẽ là điểm nhấn ấn tượng nhất với hai bên là thân cau to, dưới chân cổng có rơm, xung quanh điểm xuyết buồng cau, quầy dừa và các loại hoa lá. “Vợ chồng mình muốn sáng tạo một chiếc cổng cưới thật đẹp và độc đáo để đón tiếp quý khách”, anh nói.

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 3.

Quầy trái cây trong đám cưới vừa để trang trí vừa làm quà cho khách mang về

ẢNH: NVCC

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 4.

Khách mời hào hứng lựa trái cây mang về

ẢNH: NVCC

Không chỉ có cổng cưới, một quầy trái cây dân dã cũng thu hút sự chú ý. Các loại trái cây như: khóm, thanh long, dưa hấu, ổi, mít… được bày trong giỏ tre, tạo cảm giác như một phiên chợ quê thu nhỏ. Sau tiệc, khách được tự tay chọn trái cây mang về. “Đa số trái cây đều của nhà trồng được”, anh Vũ chia sẻ.

Gợi nhớ ký ức tuổi thơ

Ý tưởng trang trí đám cưới không chỉ tạo nên sự độc đáo mà còn khơi dậy những ký ức tuổi thơ cho chú rể. Anh Vũ chia sẻ: “Đó là những kỷ niệm, cảnh vật mà khó có thể tìm lại được nữa. Chính vì thế, khi khách mời đến dự đám cưới, ai cũng bất ngờ và thích thú. Nhiều người lập tức lấy điện thoại chụp ảnh, quay video để lưu lại khoảnh khắc”.

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 5.

Mọi ý tưởng trang trí tiệc cưới đều do anh Vũ nghĩ ra

ẢNH: NVCC

Anh Vũ cho biết ban đầu, khi chia sẻ ý tưởng này, gia đình anh khá lo lắng vì chưa hình dung rõ thành phẩm sẽ như thế nào. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của mọi người trong gia đình, không gian tiệc cưới hoàn thiện ngoài mong đợi. 

“Rất mừng vì thành quả cuối cùng được mọi người đón nhận và ủng hộ. Việc tự tay lên ý tưởng và trang trí cho đám cưới khiến ngày trọng đại của mình càng thêm ý nghĩa”, anh Vũ nói.

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 7.

Tiệc cưới của anh Vũ và Kim Hường diễn ra tại nhà trai vào ngày 28.8 vừa qua

ẢNH: NVCC

Độc đáo đám cưới được trang trí theo phong cách 'ông bà anh' - Ảnh 8.

Thiệp mời cưới của cả 2 cũng mang phong cách "ông bà anh"

ẢNH: NVCC

Còn cô dâu Kim Hường thì bày tỏ: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nhà trai cũng như chú rể đã đón dâu một cách long trọng và chân thành. Cách trang trí tuy đơn giản, mộc mạc nhưng tất cả đều do chú rể làm vì vậy nó mang ý nghĩa rất đặc biệt với mình. Bản thân có thể cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho mình và gia đình cũng như các quan khách tham dự lễ cưới. Có những khung cảnh như đưa mình về với tuổi thơ, rất đặc biệt”.

Tin liên quan

Độc lạ đám cưới tổ chức giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai…

Độc lạ đám cưới tổ chức giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai…

Giữa khung cảnh đồng lúa xanh mướt, núi non hùng vĩ cùng chiếc cổng làng mộc mạc, cặp đôi Trương Đức Anh và Dương Mạn Ngọc (cùng ngụ tại Hà Nội) đã tổ chức một đám cưới thân mật đậm chất làng quê.

Đám cưới đặc biệt với cổng cưới là… xe máy cày

Khám phá thêm chủ đề

Đám cưới Miền Tây trang trí đám cưới đẹp người trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận