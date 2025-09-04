Độc đáo đám cưới được trang trí bằng quầy dừa, lu nước, hoa thiên điểu...

Trang trí đám cưới bằng cây nhà lá vườn

Trong khi nhiều cặp đôi chọn trang trí đám cưới theo phong cách hiện đại, anh Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hường (26 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Tháp lại muốn ngày trọng đại của mình mang dấu ấn riêng. Vì vậy, họ quyết định tái hiện khung cảnh thân thuộc của làng quê miền Tây bằng những vật dụng quen thuộc.

Không gian đám cưới đậm chất làng quê của anh Vũ và Kim Hường ẢNH: NVCC

Từ cổng cưới đến sân khấu, đâu đâu cũng thấy hơi thở xưa cũ. Từ những vật dụng quen thuộc như: thân cây cau, lu nước, ô cửa gỗ, xe đạp, máy may đồ, rơm, các loại trái cây… đã được kết hợp để tạo nên một không gian tiệc cưới gần gũi và thân thuộc. Đặc biệt, hầu hết vật dụng và trái cây đều có sẵn ở trong nhà.

Chiếc cổng cưới mộc mạc, đơn giản nhưng mang đậm dấu ấn riêng ẢNH: NVCC

“Chúng mình đã tạo nên khá nhiều góc để khách mời đến có thể chụp ảnh như: chiếc cổng cưới, quầy trái cây, các loại xe cổ, bộ bàn ghế gỗ thời xưa…”, anh Vũ cho biết. Trong đó, cổng cưới có lẽ là điểm nhấn ấn tượng nhất với hai bên là thân cau to, dưới chân cổng có rơm, xung quanh điểm xuyết buồng cau, quầy dừa và các loại hoa lá. “Vợ chồng mình muốn sáng tạo một chiếc cổng cưới thật đẹp và độc đáo để đón tiếp quý khách”, anh nói.

Quầy trái cây trong đám cưới vừa để trang trí vừa làm quà cho khách mang về ẢNH: NVCC

Khách mời hào hứng lựa trái cây mang về ẢNH: NVCC

Không chỉ có cổng cưới, một quầy trái cây dân dã cũng thu hút sự chú ý. Các loại trái cây như: khóm, thanh long, dưa hấu, ổi, mít… được bày trong giỏ tre, tạo cảm giác như một phiên chợ quê thu nhỏ. Sau tiệc, khách được tự tay chọn trái cây mang về. “Đa số trái cây đều của nhà trồng được”, anh Vũ chia sẻ.

Gợi nhớ ký ức tuổi thơ

Ý tưởng trang trí đám cưới không chỉ tạo nên sự độc đáo mà còn khơi dậy những ký ức tuổi thơ cho chú rể. Anh Vũ chia sẻ: “Đó là những kỷ niệm, cảnh vật mà khó có thể tìm lại được nữa. Chính vì thế, khi khách mời đến dự đám cưới, ai cũng bất ngờ và thích thú. Nhiều người lập tức lấy điện thoại chụp ảnh, quay video để lưu lại khoảnh khắc”.

Mọi ý tưởng trang trí tiệc cưới đều do anh Vũ nghĩ ra ẢNH: NVCC

Anh Vũ cho biết ban đầu, khi chia sẻ ý tưởng này, gia đình anh khá lo lắng vì chưa hình dung rõ thành phẩm sẽ như thế nào. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của mọi người trong gia đình, không gian tiệc cưới hoàn thiện ngoài mong đợi.

“Rất mừng vì thành quả cuối cùng được mọi người đón nhận và ủng hộ. Việc tự tay lên ý tưởng và trang trí cho đám cưới khiến ngày trọng đại của mình càng thêm ý nghĩa”, anh Vũ nói.

Tiệc cưới của anh Vũ và Kim Hường diễn ra tại nhà trai vào ngày 28.8 vừa qua ẢNH: NVCC

Thiệp mời cưới của cả 2 cũng mang phong cách "ông bà anh" ẢNH: NVCC

Còn cô dâu Kim Hường thì bày tỏ: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nhà trai cũng như chú rể đã đón dâu một cách long trọng và chân thành. Cách trang trí tuy đơn giản, mộc mạc nhưng tất cả đều do chú rể làm vì vậy nó mang ý nghĩa rất đặc biệt với mình. Bản thân có thể cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho mình và gia đình cũng như các quan khách tham dự lễ cưới. Có những khung cảnh như đưa mình về với tuổi thơ, rất đặc biệt”.