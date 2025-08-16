Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Độc lạ đám cưới tổ chức giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai…

Thảo Phương
Thảo Phương
16/08/2025 13:00 GMT+7

Giữa khung cảnh đồng lúa xanh mướt, núi non hùng vĩ cùng chiếc cổng làng mộc mạc, cặp đôi Trương Đức Anh và Dương Mạn Ngọc (cùng ngụ tại Hà Nội) đã tổ chức một đám cưới thân mật đậm chất làng quê.

Đám cưới đậm chất làng quê

Không chỉ lễ cưới được diễn ra bên cạnh đồng lúa, ao sen… mà những vật dụng để trang trí cũng rất mộc mạc, đậm chất quê, như: thúng, quạt mo, nón lá, khoai, đậu, ngô, chuối…

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 1.

Cô dâu, chú rể và tất cả các khách mời đều mặc áo dài

ẢNH: NVCC

Theo Ngọc, ý tưởng về một đám cưới đậm chất làng quê này bắt nguồn từ một mong muốn giản dị, đó là được mặc áo dài trong ngày trọng đại. Ngọc chia sẻ: “Mình không mơ về một đám cưới hoành tráng, mà muốn buổi lễ phải có câu chuyện riêng, mang ý nghĩa sâu sắc để sau này, dù bao năm trôi qua, ký ức vẫn vẹn nguyên”.

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 2.

Chiếc cổng cưới đậm chất làng quê

ẢNH: NVCC

Điểm đặc biệt trong trang phục áo dài của cặp đôi là câu chuyện gia đình đằng sau đó. Ngọc kể: “Ông ngoại mình là một trong những người may và vẽ áo dài ở Hà Nội và mẹ đã kế thừa nghề này hơn 40 năm. Chính mẹ và chị gái đã tỉ mỉ thiết kế, may vá không chỉ áo dài cho cô dâu chú rể mà còn cho cả dàn phù dâu, phù rể, tạo nên sự đồng bộ và ý nghĩa. Do đó, những chiếc áo dài không cầu kỳ rồng phượng, nhưng với mình, nó đẹp và phù hợp nhất”.

Địa điểm diễn ra lễ cưới đậm chất làng quê của cặp đôi cách Hà Nội khoảng một tiếng đi xe, nơi đây hội tụ vẻ đẹp mộc mạc với hồ sen, đồng lúa và không gian xanh mát.

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 5.
Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 6.
Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 7.

Đám cưới được trang trí từ thúng, nón lá, các loại đậu, buồng chuối...

ẢNH: NVCC

Quá trình chọn địa điểm cũng không hề dễ dàng. Theo Ngọc, trước đó cả 2 đã khoanh vùng, xem hình ảnh, đọc đánh giá và trực tiếp đi tiền trạm để cảm nhận không gian. Họ còn cẩn thận kiểm tra thời tiết vào giờ làm lễ và thời điểm mạ lúa xanh để đảm bảo khung cảnh hoàn hảo. Điều đặc biệt, cặp đôi quyết định tổ chức lễ ngay sát đồng lúa.

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 8.

Nghi thức rót gạo trong lễ cưới của Đức Anh và Mạn Ngọc

ẢNH: NVCC

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 9.

Lễ cưới diễn ra trong khung cảnh đồng lúa, núi non hùng vĩ

ẢNH: NVCC

Ngọc cho biết đám cưới được tổ chức trong hai ngày một đêm với 50 khách mời thân thiết, tạo nên không khí gần gũi. “Chúng mình muốn mọi người có thời gian kết nối, cảm nhận được không gian đồng quê đúng nghĩa”, Đức Anh chia sẻ.

Tôn vinh các giá trị văn hóa Việt qua từng chi tiết

Theo Ngọc, đám cưới của họ được trang trí theo chủ đề “Mùa Vàng”, lấy cảm hứng từ các loại ngũ cốc như: đậu, ngô, khoai, thóc… tượng trưng cho sự no ấm, hạnh phúc và thịnh vượng. Những chi tiết trang trí được sắp đặt tinh tế, từ bó hoa cưới chủ yếu làm từ cỏ tước điểm xuyết thêm vài bông hoa, đến các vật dụng mộc mạc trải khắp không gian lễ. “Khi nghĩ đến đồng quê, mình muốn mọi người cảm nhận sự đồng nhất, gần gũi trong từng chi tiết”, Ngọc giải thích.

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 10.

Khách mời trải nghiệm hoạt động trang trí nón lá

ẢNH: NVCC

Một điểm nhấn độc đáo trong lễ cưới là hoạt động khách mời tự tay trang trí nón lá truyền thống. “Nón lá là hình ảnh rất quen thuộc, vừa mộc mạc, vừa là đạo cụ hoàn hảo. Khách mời có thể sử dụng nón để che nắng hoặc làm phụ kiện chụp ảnh, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ”, Ngọc cho hay.

Món quà mà cặp đôi gửi tặng khách mời cũng thật đặc biệt, đó là những túi gạo nhỏ. “Gạo là hình ảnh gần gũi, tượng trưng cho sự gắn kết, hòa hợp và sinh sôi nảy nở. Đặc biệt, là ở giữa khung cảnh đồng lúa xanh mướt, khiến món quà càng thêm ý nghĩa, như một lời chúc cho tổ ấm hạnh phúc”, Ngọc chia sẻ.

Độc lạ cặp đôi tổ chức đám cưới giữa đồng lúa, trang trí bằng đậu, ngô, khoai… - Ảnh 11.

Đôi bạn trẻ đã dành hơn 1 tháng để chuẩn bị cho lễ cưới trong mơ

ẢNH: NVCC

Khi được mặc áo dài và cùng nắm tay nhau bước đi trong khung cảnh làng quê thơ mộng, đôi bạn trẻ không giấu được sự xúc động. Đức Anh tâm sự: “Cảm giác khi khoác lên mình chiếc áo dài được chính những người thân yêu trong gia đình may tặng thật sự rất ý nghĩa. Khung cảnh làng quê thì mộc mạc, giản dị và gần gũi làm mình cảm giác như được trở về một khoảng ký ức tuổi thơ. Cảm xúc lúc ấy được lấp đầy bởi niềm vui, sự hạnh phúc và niềm tự hào về cội nguồn”.

Ngọc chia sẻ thêm rằng, với họ những thứ bền vững nhất luôn là những giá trị truyền thống. Vì vậy, việc lồng ghép các giá trị truyền thống như áo dài, nón lá, gạo không chỉ tạo nên một đám cưới đáng nhớ mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa vượt thời gian.

Khám phá thêm chủ đề

Đám cưới độc lạ vợ chồng trẻ Đồng quê
