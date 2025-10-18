Đám cưới rước dâu bằng xe đạp gây sốt

Rước dâu bằng xe đạp

Đó là đám cưới của cô dâu Huỳnh Thị Huyền Trân và chú rể Lê Đình Duy diễn ra hôm 12.10. Chị Trân kể nhà trai và nhà gái chỉ cách nhau khoảng 250 mét, đi qua vài con đường và hai công viên là đến. “Nếu đi bộ thì tầm 150 mét thôi, nhưng đường rước dâu phải vòng qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ nên tụi mình tính ra khoảng 250 mét”, chị Trân kể.

Nhà cô dâu và chú rể chỉ cách nhau khoảng 250 mét ẢNH: NVCC

Ban đầu, hai bên gia đình chỉ dự định đi bộ sang nhà gái làm lễ cho tiện. Nhưng cô dâu lại nảy ra ý tưởng rước dâu bằng xe đạp. “Mình muốn đám cưới của mình độc lạ một chút mà vẫn gần gũi, dễ thương. Nên hai vợ chồng bàn với nhau thay vì đi bộ, hay mình đi xe đạp luôn cho vui”, chị Trân kể.

Đoàn rước dâu gồm một xe đạp dành cho cô dâu chú rể và 10 xe đạp dành cho đội bê tráp. Nhà trai chuẩn bị mâm quả, đặt lên yên xe, rồi cùng nhau dắt xe qua nhà gái. Sau khi làm lễ trao quả, các bạn nam trong đoàn lại chở các bạn nữ bê tráp về nhà trai làm lễ cưới.

Đám cưới rước dâu bằng xe đạp của cặp đôi 9X ẢNH: NVCC

“Lúc chồng chở mình về, vui lắm. Dọc đường người dân, khách trong quán cà phê, ai cũng chạy ra xem, chụp hình, quay video. Cảm giác hạnh phúc của mình được chia sẻ cho tất cả mọi người”, chị Trân vui vẻ kể lại.

Với vợ chồng chị Trân, đoạn đường rước dâu tuy ngắn nhưng nhiều kỷ niệm ẢNH: NVCC

Chú rể đưa cô dâu về nhà bằng xe đạp ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn tất nghi thức, đoàn xe đạp tiếp tục đi vòng qua một bờ hồ gần đó để đến nhà hàng, nơi đãi tiệc và chỉ cách khoảng 500 mét. Chị Trân kể hôm đó hình ảnh đoàn rước dâu bằng xe đạp, mặc trang phục truyền thống, ai cũng cười rạng rỡ khiến cả khu phố rộn ràng hơn.

Đám cưới đậm nét truyền thống

Không chỉ đặc biệt bởi phương tiện rước dâu, đám cưới của cặp đôi 9X còn gây ấn tượng nhờ trang phục truyền thống cổ xưa. Cô dâu, chú rể cùng đội bê tráp mặc áo dài, áo Nhật Bình, khăn đóng và đi guốc mộc.

Chị Trân mong muốn đám cưới của mình giản dị nhưng đậm bản sắc truyền thống ẢNH: NVCC

“Tụi mình muốn đám cưới vừa giản dị và đậm chất văn hóa Việt Nam. Mặc cổ phục không chỉ để ấn tượng, mà còn để thể hiện tình yêu và niềm tự hào với văn hóa dân tộc. Nó còn giúp mình cảm nhận rõ hơn tinh thần của một hôn lễ Việt Nam xưa, vừa tinh tế vừa sâu sắc”, chị Trân chia sẻ.

Đám cưới của anh Duy và chị Trân diễn ra hôm 12.10 ẢNH: NVCC

Ngoài ra, đám cưới còn được trang trí bởi những hình ảnh đậm chất Việt Nam, như: hoa sen, nón lá… Có thể thấy từ trang phục, xe đạp đến không gian đều hướng đến tinh thần mộc mạc, gần gũi. “Sau này, khi nhìn lại ảnh cưới, mình muốn cảm thấy như đang xem lại một phần ký ức của ông bà mình ngày xưa, mộc mạc nhưng đáng quý”, chị Trân nói.

Về phần chú rể Đình Duy, anh cũng không giấu được niềm vui: “Mình thấy vui và phấn khởi lắm. Cả đồng nghiệp, bạn bè đều về dự và khen đây là tiệc cưới ‘độc nhất vô nhị’. Chặng đường rước dâu ngắn thôi, nhưng đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm”.

Sau khi tham dự đám cưới của vợ chồng chị Trân, đến nay chị Lê Hồ Anh Thư (30 tuổi), ngụ tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) vẫn còn cảm giác vui khó tả. Chị Thư chia sẻ: "Trước giờ đám cưới mà rước dâu bằng xe đạp, mặc cổ phục mình chỉ thấy trên phim thôi, lần đầu tiên thấy ngoài đời, thật sự rất dễ thương. Không khí đám cưới đúng kiểu mộc mạc, gần gũi mà vẫn "chất". Mình là một trong những thành viên của đội bê tráp, mọi người diện áo dài, đạp xe đạp, đi guốc mộc, nói cười rộn rã suốt chặng đường rước dâu. Thật sự rất vui, nhìn mà cũng nôn có chồng liền".