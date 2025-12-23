Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Mời cưới online, cô dâu đón khách lạ... nhà mạng đến chung vui ngày cưới

Dương Lan
Dương Lan
23/12/2025 12:12 GMT+7

Chỉ sau một bài mời cưới online, cô dâu ở Hà Nội bất ngờ đón khoảng 10 mâm khách là những người chưa từng quen biết, cùng đến chung vui trong ngày trọng đại.

"Các bạn ơi cứu tui với. Ngày 13.12 này mình cưới rồi mà mình ít bạn bè quá. Mình ở Chương Mỹ, Hà Nội, bạn nào đi ăn cưới không mình mời", cô dâu viết trên trang cá nhân. Bất ngờ, bài đăng mời cưới online nhận được hàng ngàn bình luận chúc phúc, trong đó có nhiều người lạ gửi lời chân thành và bày tỏ mong muốn được tham dự để chung vui cùng cô dâu, chú rể.

Đến ngày cưới, những khách đặc biệt này xuất hiện đúng hẹn, hòa vào không khí rộn ràng của buổi tiệc.

Mời cưới online cô dâu ở Hà Nội đón 10 mâm khách lạ đến chung vui - Ảnh 1.

Người lạ đến chung vui cùng cô dâu, chú rể sau lời mời cưới online

ẢNH: NVCC

Mời cưới online cô dâu ở Hà Nội đón 10 mâm khách lạ đến chung vui - Ảnh 2.

Dân mạng tặng quà kỷ niệm cho vợ chồng chị Giang

ẢNH: NVCC

Tài khoản Thái Sơn bình luận: "Nhà mình đã có DJ cho buổi tối chưa, nếu chưa mình diễn cho không công luôn, miễn vui là được". Bạn Ngọc Hà viết: "Ui mình này, nhà cách bạn chỉ mấy km, mời mình đi để mình đi. Phong bì mừng bạn 500.000 đồng cho lịch sự luôn".

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Nguyễn Hương Giang (28 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, đám cưới được tổ chức vào giữa tháng 12 vừa qua.

Chị Giang cho biết, bản thân có ít bạn bè. Một ngày, chị lướt TikTok và nảy ra ý tưởng mời cư dân mạng đến dự đám cưới cho đông vui. Có sẵn ảnh cưới, chị đã đăng bài mời mọi người. Lời mời được chị gửi đi bằng sự chân thành, thực lòng mong mọi người đến chung vui cùng gia đình.

Mời cưới online cô dâu ở Hà Nội đón 10 mâm khách lạ đến chung vui - Ảnh 3.

Ảnh cưới của cô dâu Hương Giang và chú rể Ngọc Chung

ẢNH: NVCC

"Sau bài đăng, mọi người hưởng ứng và quan tâm rất nhiều. Mình nhận được vô số lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Sau đó, nhiều bạn nhắn tin nên mình đã lập một nhóm riêng để mời mọi người đến chung vui. Thật sự mình rất hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và cả những lời xác nhận sẽ đến dự đám cưới. Có hơn 11.000 bình luận nói sẽ tới chung vui, nhiều đến mức mình không thể nhớ hết được", chị Giang bày tỏ.

Khoảng 10 ngày trước đám cưới, nhiều người ở khu vực ngoại thành Hà Nội còn tổ chức gặp mặt để làm quen, kết nối. Đến ngày cưới, mọi người có mặt khá đông đủ, ngồi khoảng 10 mâm. Trước đó, cô dâu đã lập nhóm nên cũng nắm được số lượng khách sẽ tham dự để chuẩn bị, đón tiếp chu đáo.

"Mọi người trêu nhau không biết là "cháu bên nhà trai hay nhà gái", rồi lại cười vui bảo nhau là "cháu bên nhà mạng". Khi về nhà chồng, các bạn "nhà mạng" còn chuẩn bị khá nhiều quà hồi môn cho mình như bát đĩa, mâm, chổi hót rác, thậm chí có cả "đại gia Dubai" vui tính tặng 5 cây vàng tượng trưng. Mình thật sự rất vui và hạnh phúc khi có sự góp mặt, chung tay và mang lại nhiều tiếng cười của mọi người trong ngày trọng đại", cô dâu cho hay.

Chị Giang và chồng – anh Trần Ngọc Chung (33 tuổi) quen nhau 8 năm trước khi nên duyên vợ chồng. Sau thời gian tìm hiểu và yêu nhau, chị thấy anh ấy là người sống tình cảm, luôn yêu thương, quan tâm chị. Anh luôn ủng hộ những quyết định của chị, đứng sau động viên, làm điểm tựa tinh thần vững chắc.

Chuyện tình lệch cân của cô gái 105 kg

