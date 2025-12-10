Người lạ bê tráp bất đắc dĩ trong 5 phút: Cư dân mạng bật cười

Khi đang chờ xe buýt, anh Nguyễn Trọng Tuấn (19 tuổi, ở Hà Nội) bất ngờ được người đàn ông bên đoàn nhà trai đến nhờ bê tráp. Lý do là bên đoàn nhà trai thiếu người khiến gia đình hai bên phải chờ ngoài đường, chưa thể bắt đầu nghi lễ.



Lúc đầu anh lưỡng lự vì giữa anh và họ không quen biết, sợ gây ra những phiền phức không đáng có. Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ bê tráp tại đám hỏi nào. Tuy nhiên, thấy người đàn ông tỏ ra gấp gáp, phía trước mọi người đang chờ để chuẩn bị nghi lễ cho đám hỏi nên anh đồng ý hỗ trợ.

Trọng Tuấn (bên phải) nhận bê tráp giúp người lạ ẢNH: NVCC

Biểu cảm vừa ngại ngùng vừa thích thú của chàng trai khiến cộng đồng mạng bật cười. Nhiều người dành lời khen cho sự dễ thương của anh và cho rằng gia đình đã có cách xử lý tình huống rất linh hoạt. Không ít bình luận nhận định đây cũng là một hành động giúp đỡ giản dị nhưng ấm áp, thể hiện sự sẵn lòng hỗ trợ khi có thể.

Anh Tuấn cho biết, vụ việc diễn ra vào khoảng 9 giờ cách đây ít ngày tại bến xe buýt Yên Phụ (Hà Nội). Thấy cảnh gia đình hai bên phải chờ ngoài đường vì thiếu người bê tráp nên anh đồng ý giúp. Anh thay áo dài cùng với những người bê tráp khác, cùng tham gia với đoàn nhà trai bê sính lễ sang nhà gái hỏi cưới.

Anh Tuấn xem việc bê tráp giúp người lạ là kỷ niệm đáng nhớ ẢNH: NVCC

"Mọi người trong đoàn ai cũng cười vì đây là lần đầu tiên gặp tình huống hài hước như vậy. Mình còn chụp hình kỷ niệm với cô dâu, chú rể dù chưa kịp biết tên họ. Sau đó vì mình bận việc nên cũng lên xe buýt và rời đi, mình xem việc gặp và giúp đỡ họ như cái duyên. Mình mong cô dâu, chú rể hạnh phúc, bên nhau trọn đời", anh Tuấn cho biết.

Anh Tuấn cho biết cảm thấy vui khi được hỗ trợ đúng lúc. Do anh phải vội rời đi nên người trong gia đình đằng trai sau đó đã tìm cách liên lạc và gởi quà tặng cảm ơn. Anh cho biết cũng quên không hỏi vì sao đoàn nhà trai lại thiếu người bê tráp trước thời điểm diễn ra nghi lễ.

Chàng trai bất ngờ khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đó thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo anh, đôi khi chỉ một hành động góp sức nhỏ cũng mang lại niềm vui cho người khác.