Mưa sao băng kéo dài từ năm 2025 tới… 2026: Người Việt ngắm ngay tối nay

Theo trang Space.com, mưa sao băng Quadrantids hoạt động và có thể quan sát được từ rạng sáng 28.12 đến ngày 12.1. Năm nay, mưa sao băng này đạt đỉnh điểm vào kỳ nghỉ tết dương lịch 2026, vào ngày 3 - 4.1.

Mưa sao băng Quadrantids bắt đầu vào cuối năm 2025, kết thúc đầu năm 2026 ẢNH: THANH TÙNG

Tuy nhiên, điều kiện quan sát mưa sao băng Quadrantids năm 2026 không quá thuận lợi vì sẽ có trăng tròn được chiếu sáng hoàn toàn vào thời điểm cực đại. Trận mưa sao băng Quadrantids được tạo ra khi trái đất đi qua các mảnh vụn hoặc băng và bụi còn sót lại từ tiểu hành tinh 2003 EH, rất có thể là một sao chổi đã tắt.

Theo chuyên gia, có thể quan sát thấy tới 100 sao băng Quadrantids trong một số năm vào thời điểm cực điểm khi trái đất đi qua phần dày đặc nhất của dòng mảnh vụn, nhưng chỉ khi bầu trời đủ tối. Vì chúng mờ nhạt, nên rất dễ bỏ lỡ nhiều sao băng Quadrantids xẹt ngang bầu trời.

Hướng quan sát mưa sao băng

Cách dễ nhất để tìm thấy Quadrantids là nhìn về hướng bắc để tìm chòm sao Gấu Lớn. Sau đó, hãy theo "vòng cung" của tay cầm chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời đến ngôi sao khổng lồ đỏ Arcturus, nằm ở đáy của chòm sao Bootes.

Đừng chỉ nhìn thẳng vào chòm sao Bootes để tìm sao băng, vì chúng sẽ xuất hiện rải rác trên bầu trời. Hãy nhớ di chuyển tầm nhìn sang các chòm sao lân cận vì sao băng càng gần tâm điểm phát xạ thì vệt sáng (vệt mảnh vụn phát sáng) càng ngắn và khó phát hiện hơn. Nếu chỉ nhìn vào Bootes, bạn có thể bỏ lỡ những sao băng Quadrantids ngoạn mục hơn.

Bạn có dành thời gian ngắm "pháo hoa vũ trụ" để đón năm mới 2026 ẢNH: THANH TÙNG

Để quan sát mưa sao băng Quadrantids tốt nhất, hãy đến nơi tối nhất có thể, ngả người ra sau và thư giãn. Bạn không cần thiết bị như kính thiên văn hay ống nhòm vì bí quyết là quan sát càng nhiều bầu trời càng tốt và dành khoảng 30 phút để mắt bạn thích nghi với bóng tối.

Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng Quadrantids là từ cuối ngày 3.1.2026 đến ngay trước bình minh ngày 4.1.2026, khi tâm điểm của trận mưa sao băng đang di chuyển lên phía đông bắc. Năm nay, mặt trăng sẽ được chiếu sáng 100% vào thời điểm cực đại của trận mưa sao băng.