Tối nay 14.12, người Việt còn cơ hội ngắm 'vua' mưa sao băng Geminids

Mưa sao băng Geminids là mưa sao băng lớn nhất và đáng mong đợi nhất trong năm, còn được gọi là vua của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này có nguồn gốc từ phần còn sót lại của một tiểu hành tinh có tên gọi là 3200 Phaethon.

Vẫn còn cơ hội ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025 tối nay ẢNH: THANH TÙNG

Trái đất đi qua dòng vật chất này từ ngày 4 - 20.12 hằng năm và đạt khoảng cách gần nhất với vùng lõi vào ngày 13 - 14.12 mới đây, tức đêm cực đại. Chuyên gia cho biết thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là vào đêm 13 đến rạng sáng 14.12 và đêm 14.12 đến rạng sáng 15.12.

Điều này đồng nghĩa với việc tối nay, người Việt Nam vẫn còn cơ hội quan sát mưa sao băng này. Năm nay, mưa sao băng cực kỳ thuận lợi cho việc quan sát khi không có sự ảnh hưởng của ánh trăng. Tâm điểm quan sát của trận mưa sao băng này thuộc chòm sao Song Tử hay Gemini, mọc ở hướng đông sau khoảng 20 giờ và di chuyển dần qua hướng tây khi đến gần sáng.

"Hò hét khi thấy mưa sao băng Geminids!"

Theo chuyên gia, vào đêm 14, rạng sáng 15.12, tức là chỉ chưa đầy 24 giờ sau cực điểm, tần suất sao băng giảm đi ít nhất 50% và sẽ tiếp tục giảm nhanh ở những đêm sau đó.

Dù "vị vua" lúc này đã bắt đầu nhường chỗ lại cho những trận mưa sao băng nhỏ khác vào dịp cuối tháng 12, tuy nhiên đây vẫn thời điểm vàng để quan sát trận mưa sao băng kéo dài tới ngày 20.12 này.

Tổ chức quan sát mưa sao băng tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) vào đêm cực đại tối qua và rạng sáng nay 14.12, anh Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết dù trời nhiều mây, song mọi người vẫn quan sát được nhiều vệt mưa sao băng.

Một số sao băng nhỏ hơn sẽ đạt cực đại sau Geminids ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Trận mưa sao băng còn gây hứng thú cho nhiều thành viên khi mọi người hò hét đầy phấn khích mỗi lần thấy sao băng lướt qua bầu trời. HAAC đã có một chuyến quan sát mưa sao băng đầy kỷ niệm đặc biệt.

Sau Geminids là mưa sao băng Coma Berenicids cực đại vào ngày 16.12, một trận mưa sao băng yếu, dễ bị nhầm lẫn với Leonids với chỉ khoảng 3 vệt sao băng di chuyển rất nhanh mỗi giờ (65 km/s). Sao băng tỏa ra từ chòm sao Coma Berenice, quan sát tốt nhất trước bình minh ở Bắc bán cầu.

Ursids, trận mưa cuối cùng 2025 đạt cực đại ngày 21.12 thường bị bỏ qua nhưng lại đem đến khoảng 10 vệt mỗi giờ vào dịp cuối năm. Mưa sao băng diễn ra chỉ hai ngày sau trăng non nên bầu trời sẽ rất tối.