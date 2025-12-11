Tối nay xuất hiện 'pháo hoa vũ trụ': Mưa sao băng cực đại dễ quan sát từ Việt Nam

Đó là trận mưa sao băng Sigma Hydrids ít người biết tới. Mưa sao băng này hoạt động hằng năm từ ngày 3 - 15.12 với cực đại năm nay rơi vào rạng sáng mai 12.12.

Mưa sao băng là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn ẢNH: THANH TÙNG

Điểm tỏa sáng, điểm trên bầu trời mà các sao băng này xuất phát, nằm trong chòm sao Hydra. Trận mưa sao băng này có thể nhìn thấy từ cả hai bán cầu, do đó người Việt có thể quan sát được hiện tượng này nếu thời tiết ủng hộ.

Theo chuyên gia, trận mưa sao băng nhỏ này có thể tạo ra 3 vệt sao băng mỗi giờ trong ngày cực đại. Các sao băng từ trận mưa sao băng này va chạm với khí quyển với tốc độ trung bình là 58 km/s.

Nhiều mưa sao băng khác đang tới!

Sau cực đại mưa sao băng Sigma Hydrids, Geminids được xem là vua của các trận mưa sao băng sẽ đạt cực đại vào ngày 14.12 tới. Mưa sao băng này có thể lên tới 120 vệt sao băng đủ màu mỗi giờ.

Trăng mọc muộn nên bầu trời buổi tối sẽ rất tối, hoàn hảo để quan sát. Hãy nhìn xa khỏi chòm sao Gemini (Song Tử) để thấy những vệt sao băng dài hơn. Đây là mưa sao băng khó bỏ lỡ trong năm 2025.

Tiếp đến, mưa sao băng Coma Berenicids diễn ra vào ngày 16.12. Đây là trận mưa sao băng yếu, dễ bị nhầm lẫn với Leonids với chỉ khoảng 3 vệt sao băng di chuyển rất nhanh mỗi giờ (65 km/s). Sao băng tỏa ra từ chòm sao Coma Berenice, quan sát tốt nhất trước bình minh ở Bắc bán cầu.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Ursids, trận mưa cuối cùng 2025 đạt cực đại ngày 21.12 thường bị bỏ qua nhưng lại đem đến khoảng 10 vệt mỗi giờ vào dịp cuối năm. Mưa sao băng diễn ra chỉ hai ngày sau trăng non nên bầu trời sẽ rất tối.

Bạn có dành thời gian quan sát mưa sao băng tối nay? Hãy chụp lại những bức ảnh sao băng và chia sẻ trải nghiệm với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.