Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối nay xuất hiện 'pháo hoa vũ trụ': Mưa sao băng cực đại dễ quan sát từ Việt Nam

Cao An Biên
Cao An Biên
11/12/2025 15:28 GMT+7

Bất ngờ trước thời điểm diễn ra 'vua của các trận mưa sao băng' Geminids, một trận mưa sao băng khác đạt đỉnh vào tối nay 11.12 và rạng sáng mai. Ở Việt Nam, quan sát thế nào?

Đó là trận mưa sao băng Sigma Hydrids ít người biết tới. Mưa sao băng này hoạt động hằng năm từ ngày 3 - 15.12 với cực đại năm nay rơi vào rạng sáng mai 12.12.

Tối nay người Việt nhìn lên trời xem 'pháo hoa vũ trụ': Mưa sao băng cực đại! - Ảnh 1.

Mưa sao băng là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn

ẢNH: THANH TÙNG

Điểm tỏa sáng, điểm trên bầu trời mà các sao băng này xuất phát, nằm trong chòm sao Hydra. Trận mưa sao băng này có thể nhìn thấy từ cả hai bán cầu, do đó người Việt có thể quan sát được hiện tượng này nếu thời tiết ủng hộ.

Theo chuyên gia, trận mưa sao băng nhỏ này có thể tạo ra 3 vệt sao băng mỗi giờ trong ngày cực đại. Các sao băng từ trận mưa sao băng này va chạm với khí quyển với tốc độ trung bình là 58 km/s.

Nhiều mưa sao băng khác đang tới!

Sau cực đại mưa sao băng Sigma Hydrids, Geminids được xem là vua của các trận mưa sao băng sẽ đạt cực đại vào ngày 14.12 tới. Mưa sao băng này có thể lên tới 120 vệt sao băng đủ màu mỗi giờ.

Trăng mọc muộn nên bầu trời buổi tối sẽ rất tối, hoàn hảo để quan sát. Hãy nhìn xa khỏi chòm sao Gemini (Song Tử) để thấy những vệt sao băng dài hơn. Đây là mưa sao băng khó bỏ lỡ trong năm 2025.

Tiếp đến, mưa sao băng Coma Berenicids diễn ra vào ngày 16.12. Đây là trận mưa sao băng yếu, dễ bị nhầm lẫn với Leonids với chỉ khoảng 3 vệt sao băng di chuyển rất nhanh mỗi giờ (65 km/s). Sao băng tỏa ra từ chòm sao Coma Berenice, quan sát tốt nhất trước bình minh ở Bắc bán cầu.

Tối nay người Việt nhìn lên trời xem 'pháo hoa vũ trụ': Mưa sao băng cực đại! - Ảnh 2.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Ursids, trận mưa cuối cùng 2025 đạt cực đại ngày 21.12 thường bị bỏ qua nhưng lại đem đến khoảng 10 vệt mỗi giờ vào dịp cuối năm. Mưa sao băng diễn ra chỉ hai ngày sau trăng non nên bầu trời sẽ rất tối. 

Bạn có dành thời gian quan sát mưa sao băng tối nay? Hãy chụp lại những bức ảnh sao băng và chia sẻ trải nghiệm với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

Bão mặt trời hôm nay 11.12 thế nào: Chuyên gia nói gì trước ngày 12.12?

Bão mặt trời hôm nay 11.12 thế nào: Chuyên gia nói gì trước ngày 12.12?

Trước tin đồn bão mặt trời cực mạnh ngày 12.12 gây mất điện 7 ngày 7 đêm, chuyên gia cập nhật tình hình bão mặt trời hôm nay 11.12. Liệu có đáng lo không?

Mưa sao băng rực rỡ nhất 2025: Nếu thời tiết xấu, người Việt vẫn có 3 cách để ngắm

Tin tức mới nhất về bão mặt trời hôm nay 10.12: Có gây hại cho sức khỏe con người?

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng mưa sao băng cực đại pháo hoa vũ trụ vua của các trận mưa sao băng Geminids
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận