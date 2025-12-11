Bão mặt trời hôm nay 11.12 thế nào: Chuyên gia nói gì trước ngày 12.12?

Theo trang EarthSky.com, trang tin tức khoa học cập nhật mỗi ngày về tình hình bão mặt trời tấn công trái đất, ngày 10.12 hôm qua, mặt trời duy trì hoạt động ổn định, với một vụ bùng phát M1.9 từ vết đen AR4294 làm giảm cường độ sóng radio tần số cao trên vùng biển Ấn Độ Dương được chiếu sáng bởi mặt trời trong một thời gian ngắn.

Nhiều lời đồn đoán thiếu căn cứ về bão mặt trời xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua ẢNH: NASA

Vụ phun trào đó, cùng với một số vụ bùng phát loại M khác, đã giữ cho hoạt động của mặt trời ở mức trung bình đến cao, mặc dù từ trường trái đất hầu như vẫn yên tĩnh và cực quang chỉ giới hạn ở các vị trí vĩ độ cao điển hình như Iceland, miền bắc Canada và miền bắc Scandinavia.

Nguyên nhân cơ bản là một cụm vùng vết đen mặt trời phức tạp về mặt từ tính ở góc phần tư phía tây nam của mặt trời, nơi AR4294 và các vùng lân cận tiếp tục nổi lên và tương tác, mở ra khả năng xảy ra các vụ phun trào tiếp theo.

Trong khi đó, gió mặt trời gần trái đất vẫn tương đối chậm và chỉ bị nhiễu loạn yếu, vì vậy năng lượng phát ra từ các vụ bùng phát này vẫn chưa chuyển thành các cơn bão địa từ đáng kể.

Mặc dù vậy, ngôi sao của chúng ta vẫn không ngừng chuyển động và các nhà dự báo đang theo dõi cả các vùng hoạt động và một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) đã được phóng trước đó có thể đi ngang qua trái đất vào khoảng thời gian báo cáo này.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 11.12 thế nào?

Chuyên gia thông tin hoạt động bão mặt trời từ trung bình đến cao dự kiến kéo dài đến ngày 10.12. Bão mặt trời loại M có khả năng xảy ra từ vết đen AR4294, AR4296, AR4304 và AR4305.

Vẫn còn một chút khả năng xảy ra bão mặt trời loại X, chủ yếu từ vết đen AR4294. Dự báo về bão mặt trời loại M và X vẫn giữ nguyên như ngày hôm qua ở mức 65% và bão mặt trời loại X ở mức 15%. Các con số này có thể thay đổi trong thời gian tới khi AR4294 di chuyển ra khỏi khu vực trong những ngày tới.

Tình hình bão mặt trời hôm nay thế nào? ẢNH: NASA

Hôm nay 11.12, do ảnh hưởng chính của vụ phun trào nhật hoa (CME) phần lớn đã qua và chưa có vụ bùng phát mạnh mẽ nào nào từ lỗ vành nhật hoa ở vị trí có tác dụng lên trái đất, bão mặt trời hôm nay không ảnh hưởng nhiều tới trái đất.

"Khả năng rất thấp, khoảng 10 - 20% sẽ có bão mặt trời đạt đến mức G1 (nhỏ) và cực quang sẽ vẫn giới hạn ở các vị trí vĩ độ cao điển hình như miền bắc Canada, Iceland và miền bắc Scandinavia", chuyên gia thông tin.

Trong bài viết tiếp theo, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình bão mặt trời vào ngày 12.12 - ngày gắn với nhiều lời đồn phản khoa học trên mạng xã hội.