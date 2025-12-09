Tin tức mới nhất về bão mặt trời hôm nay 9.12: Chuyên gia dự báo thế nào?

Theo EarthSky.com, ngày 8.12, mặt trời đã có một đợt bùng phát X1.1 mạnh mẽ từ vùng vết đen mặt trời AR4298 đẩy hoạt động năng lượng mặt trời lên rất cao. Nhiều đợt phun trào nhật hoa (CME) hiện đang lao về phía trái đất. Liệu hôm nay 9.12 có bão mặt trời?

Thời gian gần đây, thông tin về bão mặt trời được nhiều người Việt quan tâm hơn vì những lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng xã hội liên quan tới hiện tượng này ẢNH: NASA

Trước đó, đợt bùng phát M8.1 (vừa phải) vào thứ bảy (6.12) được xem là đợt bùng phát mạnh nhất trong những ngày gần đây, cho thấy CME được bắn thẳng về phía trái đất và dự kiến sẽ đến vào khoảng ngày 9.12, tức hôm nay.

Dự báo cho thấy sẽ có các cơn bão địa từ G2, G3 (vừa phải, mạnh), với khả năng rất nhỏ đạt đến cấp độ G4 (nghiêm trọng). Nếu may mắn, cực quang có thể nhìn thấy được ở xa các cực, trong điều kiện bầu trời quang đãng.

Chuyên gia dự báo thế nào về bão mặt trời?

Tình hình bão mặt trời hôm nay 9.12 thế nào?

Ngày 9.10, chuyên gia dự báo mức độ bão địa từ G3 (mạnh) có khả năng xảy ra do ảnh hưởng dự kiến của CME vào 6.12. Khả năng thấp sẽ có cơn bão mặt trời đạt đến mức G4 (nghiêm trọng) nếu điều kiện thuận lợi.

Ngày 10.12 tới, bão mặt trời G1 (nhỏ) có thể xảy ra do ảnh hưởng của CME suy yếu từ sự kiện ngày 6.12. Mức độ hoạt động dự kiến sẽ giảm dần vào cuối ngày. Tuy nhiên, những cơn bão từ nhỏ này không ảnh hưởng lớn tới Việt Nam khi ở chúng ta ở xa cực.

Gần đây, nhiều người cũng chụp lại được ảnh vết đen ở giữa mặt trời, nguồn cơn của những cơn bão mặt trời tấn công tới trái đất ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Dưới đây là các thang bão địa từ:

1. Thang bão địa từ G1 (Nhỏ): Hiệu ứng vệ tinh và năng lượng quy mô nhỏ; có thể tạo ra cực quang gần các vùng cực.

2. G2 (Trung bình): Có thể xảy ra báo động điện áp; có thể tạo ra cực quang ở vĩ độ trung bình.

3. G3 (Mạnh): Có thể gây ra các vấn đề về GPS và radio HF (tần số cao); có thể dẫn đến hiện tượng cực quang lan rộng ở xa các cực.

4. G4 (Nghiêm trọng): Có thể làm lưới điện không ổn định; có thể xuất hiện cực quang ở vĩ độ thấp.

5. G5 (Cực kỳ nghiêm trọng): Mất điện trên diện rộng và mất khả năng định hướng; có thể xuất hiện cực quang ở xa các cực.

Thời gian gần đây, thông tin về bão mặt trời bất ngờ được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm, thậm chí trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google Trends. Nguồn cơn bắt nguồn từ một số tin đồn phản khoa học, khẳng định:

"Bão mặt trời ngày 7.12 làm cho trời tối 7 ngày 7 đêm, không điện, nước và mạng điện thoại". Lời đồn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, có những bài đăng nhận về gần 6 triệu lượt xem khiến không ít người hoang mang. Sau đó, nhiều người nhận ra đây là lời đồn vô căn cứ, không có cơ sở khoa học khi không có điều gì bất thường liên quan tới bão mặt trời xảy ra như những lời đồn thổi trên mạng xã hội.