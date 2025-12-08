Người dân TP.HCM vừa chụp được vết đen to giữa mặt trời: Sắp có bão mặt trời?

Thời gian gần đây, thông tin về bão mặt trời bất ngờ được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm, thậm chí trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google Trends. Nguồn cơn bắt nguồn từ một số tin đồn phản khoa học, khẳng định:

"Bão mặt trời ngày 7.12 làm cho trời tối 7 ngày 7 đêm, không điện, nước và mạng điện thoại". Lời đồn vô căn cứ này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, có những bài đăng nhận về gần 6 triệu lượt xem khiến không ít người hoang mang.

Vết đen lớn ở giữa mặt trời được anh Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) chụp lại ngày 7.12 tại TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Tuy nhiên trên thực tế, chuyên gia cho biết một vụ phun trào nhật hoa (CME) yếu từ mặt trời vào ngày 4.12 "giáng một đòn nhẹ" vào cuối ngày 7.12 gây ra cơn bão địa từ G1 (nhỏ) và cực quang trên khắp các vùng vĩ độ cao trên trái đất.

Những bão mặt trời nhỏ như thế này có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều. Đó là lý do mà đến hết ngày hôm qua 7.12, hoàn toàn không có điều gì bất thường xảy ra tại Việt Nam liên quan tới bão mặt trời.

Một cụm vết đen mặt trời khổng lồ vừa lộ diện

Cũng liên quan tới câu chuyện bão mặt trời, mới đây giới khoa học đã phát hiện ra một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, tên gọi AR 4294-4296 đang "chiếu tướng" trái đất, khiến giới thiên văn thận trọng quan sát vì lo sợ có thể tái diễn sự kiện Carrington, siêu bão mặt trời năm 1859.

Được đặt tên AR 4294-4296, cụm vết đen kết hợp từ hai nhóm khác nhau, lần lượt tên AR 4294, và AR 4296. Lần đầu cụm vết đen được phát hiện là vào ngày 28.11, nhờ vào xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trên sao Hỏa, theo Space.com.

Anh Tuấn chụp ảnh mặt trời từ ban công ở nhà ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Vết đen mặt trời được chụp ngày 7.12 ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ẢNH: PHÚC TRÍ/QUỐC THỊNH

Vết đen mặt trời có khả năng phóng thích các đợt bùng phát bức xạ mạnh, hay còn gọi là lóa mặt trời. Những sự kiện bùng nổ này có thể đánh sập tạm thời sóng vô tuyến trên địa cầu và tạo ra các vụ phun trào vành nhật hoa (CME) về hướng trái đất.

Tại TP.HCM mới đây, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh chụp được vết đen khổng lồ ở giữa mặt trời. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo đó, anh Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) vừa chia sẻ hình ảnh của vết đen nói trên sau khi chụp hình ảnh mặt trời.

Cũng trong ngày 7.12, anh Phúc Trí và Quốc Thịnh cũng chụp được hình ảnh vết đen mặt trời khổng lồ tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Anh Trịnh Thế Cường, sống tại xã Nhà Bè xác nhận chiều 6.12, anh cũng chụp được vết đen như trên.

Vết đen mặt trời được chụp tại TP.HCM qua góc máy của anh Trịnh Thế Cường ẢNH: TRỊNH THẾ CƯỜNG

"Đây là lần đầu tiên tôi chụp vết đen mặt trời nên khá thích thú và tò mò. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là mây che, tuy nhiên khi kiểm tra lại và tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, tôi mới phát hiện đó là vết đen mặt trời, có khả năng gây ra bão mặt trời", anh Cường chia sẻ thêm.

Lưu ý, việc quan sát và chụp vết đen mặt trời phải được thực hiện bằng các thiết bị thiên văn để đảm bảo an toàn, không trực tiếp nhìn vào mặt trời vì sẽ gây nguy hiểm cho mắt.