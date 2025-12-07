Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tin tức mới nhất về bão mặt trời hôm nay 7.12: Việt Nam có chịu ảnh hưởng?

Cao An Biên
Cao An Biên
07/12/2025 05:30 GMT+7

Thông tin về bão mặt trời hôm nay 7.12 đang được nhiều người Việt quan tâm và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google Trends. Tình hình bão mặt trời hôm nay được dự báo thế nào, Việt Nam có chịu ảnh hưởng?

Theo EarthSky.com, mặt trời đang "tạm nghỉ" trong những ngày qua với các hoạt động bùng phát giảm xuống mức thấp sau nhiều ngày phun trào mạnh mẽ. Sự kiện mạnh nhất là một đợt bùng phát C6.5 khiêm tốn từ vết đen AR4299, không gây ra tác động đáng kể nào đến không gian. Vậy, tình hình bão mặt trời hôm nay 7.12 thế nào?

Tin tức mới nhất về bão mặt trời 7.12 hôm nay: Việt Nam có chịu ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Thông tin về bão mặt trời đang được nhiều người Việt quan tâm

ẢNH: NASA

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết đĩa mặt trời có các vùng phức tạp và có khả năng bùng nổ. Bộ ba vết đen mặt trời gồm AR4294, AR4296 và AR4298 tiếp tục phóng ra các tia phản lực và plasma trong suốt cả ngày. Phần lớn vật chất này rơi trở lại mặt trời, nhưng một số ít đã thoát ra ngoài không gian.

"Trong khi đó, môi trường từ trường của trái đất tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mặt trời nhanh từ một lỗ hổng vành nhật hoa, duy trì tốc độ gió mặt trời ở mức gần 600 - 700 km/giây và thỉnh thoảng gây ra các điều kiện địa từ bất ổn định", EarthSky.com thông tin thêm.

Dự báo bão mặt trời hôm nay

Theo chuyên gia, một vụ phun trào nhật hoa (CME) yếu từ mặt trời vào ngày 4.12 cũng có thể "giáng một đòn nhẹ" vào cuối ngày 7.12 hôm nay, có khả năng gây ra cơn bão địa từ G1 (nhỏ) và cực quang trên khắp các vùng vĩ độ cao trên trái đất.

Các điều kiện cho cơn bão địa từ G1 (nhỏ) có thể kéo dài đến ngày 8.12 vì tác động từ CME quan sát được vào ngày 4.12 có thể tiếp tục, cực quang có thể xuất hiện trong thời gian ngắn ở một số nơi. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp.

Theo chuyên gia, những bão mặt trời nhỏ có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều.

Tin tức mới nhất về bão mặt trời 7.12 hôm nay: Việt Nam có chịu ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Hôm nay có khả năng xuất hiện cơn bão địa từ G1 (nhỏ) và cực quang trên khắp các vùng vĩ độ cao trên trái đất

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Với bão từ lớn có thể ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống viễn thông, định vị GPS, thông tin liên lạc viễn thông, truyền hình vệ tinh.

Bão mặt trời lớn cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những ai mang thiết bị hỗ trợ sức khỏe có mạch điện, như máy trợ tim. Những người mang máy trợ tim cần hạn chế ra đường khi có bão từ lớn.

Khám phá thêm chủ đề

